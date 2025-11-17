Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την σπείρα που θησαύριζε από τις τηλεφωνικές απάτες, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 45 ατόμων, ανάμεσά τους και μία πρώην αθλήτρια, η Στ. Μπ., ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι.

Εξιχνιάστηκαν 1.089 περιπτώσεις απάτης, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των απατών που διαπράχθηκαν είναι πολλαπλάσιος, σύμφωνα με τις Αρχές. Τα μέλη της σπείρας, παρίσταναν τους λογιστές, τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΥΕ και δημόσιους λειτουργούς, και κατάφερναν να εισβάλλουν στα σπίτια και άρπαζαν ότι έβρισκαν. Σε άλλες περιπτώσεις πίσω από το ακουστικό έπειθαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν τους κωδικούς τραπέζης.

«Με είχαν προσεγγίσει με την δικαιολογία ότι έχω κερδίσει κάποια κρυπτονομίσματα και μου λέγανε για 30 χιλιάρικα και την πάτησα. Μπήκανε στον λογαριασμό μέσα μέσω τηλεφώνου και έγινε το μπέρδεμα… Ήταν γύρω στα 9.500 ευρώ» είπε στο MEGA, θύμα της σπείρας.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής εκτιμούν ότι έχει αποκαλυφθεί έως τώρα μόνο το 20% της δράσης της εγκληματικής ομάδας, καθώς πολλά θύματα δεν προχώρησαν ποτέ σε καταγγελία.

Τα μέλη της σπείρας, εμφανιζόμενοι είτε ως υπάλληλοι δήμων είτε ως υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, είτε ως συμβολαιογράφοι και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως διόρθωση ποσών σε τιμολόγια, αποσπούσαν χρήματα και από επιχειρήσεις οι οποίες είχαν συμβάσεις με το δημόσιο τομέα

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς δρούσαν, ρόλος της αθλήτριας

«Είχαν καταφέρει να γίνουν επαγγελματίες σε αυτή τη μέθοδο» σχολίασε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ. Όπως είπε, όταν αντιλαμβάνονταν ότι κάποιος συνομιλητής τους στην τηλεφωνική γραμμή μπορούσε να παρασυρθεί τότε τον κρατούσαν στην τηλεφωνική γραμμή μέχρι να διαπιστώσουν τη διεύθυνση κατοικίας».

Το οξύμωρο ήταν ότι ήταν τόσο πειστικοί που κατάφερναν να κάνουν τα θύματα της απάτης να τους δίνουν μόνοι τους τα χρήματα και τα πολύτιμα αγαθά που διέθεταν στα σπίτια τους. Μάλιστα, όπως δήλωσε, οι κακοποιοί αυτοί πολλές φορές έκαναν και τους αστυνομικούς εκτός από τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει η σύλληψη της 37χρονης γνωστής πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής για εμπλοκή της στην υπόθεση, κάτι που η ίδια αρνείται.

Η γυναίκα που έχει πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει κατακτήσει μετάλλια σε άλλες διοργανώσεις, φέρεται να έπαιζε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος για λογαριασμό του μικρότερου αδελφού της. Ο 32χρονος φέρεται να ήταν εισπράκτορας της οργάνωσης, να ξόδευε χρήματα σε ταξίδια στο εξωτερικό, να έπαιζε ποσά σε τυχερά παιχνίδια και να σκόπευε να ξεπλύνει χρήματα με αγορές μετοχών και ακινήτων.

Οι πληροφορίες των αστυνομικών αναφέρουν ότι κρύβεται σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Η εγκληματική οργάνωση προσπαθούσε να ξεπλένει το μαύρο χρήμα είτε αγοράζοντας κινητά τελευταίες τεχνολογίας είτε πανάκριβα αυτοκίνητα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα πλήρωναν με λίρες ή χρυσό που είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι τα μέλη της σπείρας έπαιζαν μεγάλα ποσά σε τυχερά παιχνίδια, είτε πηγαίνοντας σε πρακτορεία είτε παίζοντας μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Επίσης διέθεταν ποσά για αγορά μετοχών και συναλλάγματος, για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα ενώ ξόδευαν μετρητά, ακόμα και για να κάνουν ανακαινίσεις στα σπίτια τους. Φαίνεται μάλισταότι ήθελαν να ασχοληθούν και με το real estate καθώς κάποιοι εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά οικοπέδων στην Κρήτη και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, αξίας σχεδόν 600.000 ευρώ, αλλά και για την αγορά μιας κατοικίας στην περιοχή της Ραφήνας.

Τέλος, σημειώνεται ότι εκτός από τους πολίτες, εμφανιζόμενοι είτε ως υπάλληλοι δήμων από διάφορες περιοχές της χώρας, είτε ως υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, είτε ως συμβολαιογράφοι και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως διόρθωση ποσών σε τιμολόγια, αποσπούσαν χρήματα και από επιχειρήσεις οι οποίες είχαν συμβάσεις με το δημόσιο τομέα.