Ο γιος του Έλον Μασκ τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας στην Κίνα

Κορυφαίοι επιχειρηματίες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ των Tesla και Χ, ο Τιμ Κουκ της Apple και o Τζένσεν Χουάνγκ της NVIDIA, συναντήθηκαν με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ στο Πεκίνο την Πέμπτη, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ που αποτελούσαν την ευκαιρία για συγκλίσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και μεγάλα deals, πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ.

Ο 54χρονος τρισεκατομμυριούχος καταγράφηκε να παρευρίσκεται στη σύνοδο κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη 14 Μαΐου, μαζί με τον 6χρονο γιο του, X Æ A-Xii, τον οποίο έχει με την πρώην σύντροφό του, Γκράιμς.

Σε ένα βίντεο του CBS News, ο 6χρονος φαινόταν να φοράει ένα γαλάζιο γιλέκο, καθώς συνόδευε τον πατέρα του στη συνάντηση υψηλού επιπέδου, η οποία έλαβε χώρα στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο.

Tesla CEO says his son is learning Mandarin

Οι δύο Μασκ συμμετείχαν μαζί στην συνάντηση των αμερικανών και κινέζων ηγετών της τεχνολογίας

Ο Μασκ κρατούσε το χέρι του γιου του, X Æ A-Xii, καθώς έμπαιναν στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο X Æ A-Xii είναι ένα από τα 14 παιδιά του Μασκ. Έχει επίσης μια κόρη, την Exa Dark Sideræl, 4 ετών, και έναν γιο, τον Techno Mechanicus, 3 ετών, με την Grimes.

Η 38χρονη τραγουδίστρια του «Genesis» και μητέρα των τριών παιδιών υποστηρίζει ότι η ζωή των παιδιών της πρέπει να παραμείνει ιδιωτική όσο ο πατέρας του συνεργάζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, τραβώντας όλα τα φώτα της δημοσιότητας.