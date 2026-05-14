Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία

Η διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης ευχαριστεί τον απολυθέντα «πληροφοριοδότη», αντιμετωπίζοντας τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Η διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης (USZ), Μόνικα Γιάνικε, εξέφρασε σε συνέντευξή της την ευγνωμοσύνη της προς τον πληροφοριοδότη που έθεσε σε κίνηση τις έρευνες για τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στην κλινική καρδιοχειρουργικής, όπως μετέφερε το Swissinfo.

«Αξίζει όλο το σεβασμό μας», δήλωσε η Γιάνικε στην εφημερίδα SonntagsZeitung. Ο «πληροφοριοδότης», ένας πρώην καρδιοχειρουργός από την ίδια κλινική, είχε καταγγείλει δημοσίως τις παρατυπίες και αργότερα έθεσε το ζήτημα αρκετές φορές, ανέφερε η διευθύντρια του νοσοκομείου σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Η Γιάνικε αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο πληροφοριοδότης έχασε τη δουλειά του σε αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι θέμα του παρελθόντος, δήλωσε η Jänicke, η οποία ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας του νοσοκομείου μόνο αργότερα, το 2023. Το ζήτημα της αποζημίωσης θα συμπεριληφθεί σίγουρα στην ανάλυση της έκθεσης που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη, είπε

Τουλάχιστον 68 έως 74 θάνατοι οφείλονταν στο ελαττωματικό εμφύτευμα

Η διοικητική έρευνα εντόπισε σοβαρές ελλείψεις στην κλινική καρδιοχειρουργικής, η οποία παρουσίαζε ποσοστό θνησιμότητας υψηλότερο του μέσου όρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την περίοδο 2016-2020, από τις περίπου 4.500 χειρουργικές επεμβάσεις, σημειώθηκαν 68 έως 74 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι θα αναμενόταν στατιστικά.

Εκείνα τα χρόνια, την κλινική καρδιοχειρουργικής της Ζυρίχης διηύθυνε ο Ιταλός καθηγητής Φρανσέσκο Μαϊζάνο, ο οποίος απολύθηκε το 2020 και είναι πλέον επικεφαλής ιατρός στο Νοσοκομείο San Raffaele στο Μιλάνο. Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται το λεγόμενο Cardioband, μια πρόθεση καρδιακής βαλβίδας που αναπτύχθηκε από μια εταιρεία στην οποία ο Maisano είχε μερίδιο, και η χρήση της οποίας ενδέχεται να συνδέεται με τον υπερβολικό αριθμό θανάτων που επισημαίνεται στην έκθεση.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους, δήλωσε η Jänicke. «Αλλά θα μπορούσε να γίνει θέμα συζήτησης», πρόσθεσε.

Τι μπορεί να αλλάξει

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια συστημική κατάρρευση της χειρουργικής ασφάλειας και της εποπτείας, η οποία παρέμεινε ανεξέλεγκτη για χρόνια. Ενώ άλλες κλινικές διατηρούσαν τα συνήθη ποσοστά επιβίωσης, το κορυφαίο καρδιολογικό κέντρο της Ζυρίχης κατέληξε να αποτελεί μια εξαίρεση για όλους τους λάθος λόγους.

Η χρήση του Cardioband υπό την επίβλεψή του αποτελεί πλέον το επίκεντρο μιας έρευνας σχετικά με την ιατρική δεοντολογία και την εταιρική απληστία εντός του χειρουργείου. Όταν ένας χειρουργός έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, η ιερή εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρού και ασθενούς διακυβεύεται.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης πρέπει πλέον να εξετάσει πώς οι εσωτερικοί μηχανισμοί ασφαλείας του απέτυχαν να αποτρέψουν μια τόσο κραυγαλέα σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Η υπόθεση αυτή οφείλει να χρησιμεύσει ως «καμπανάκι» προς την παγκόσμια ιατρική κοινότητα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα των «ιατρών – επιχειρηματιών» χωρίς αυστηρή και ανεξάρτητη εποπτεία.

Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το σκάνδαλο έχει αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην Ελβετία.