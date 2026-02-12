Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ
- Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας - Τι έδειξε αμερικανική έρευνα
- Η καταιγίδα Nils σαρώνει τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
- Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
- Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Σε τραγωδία κινδυνεύει να εξελιχθεί μια μεταμόσχευση σε ένα παιδί 2 ετών στην Ιταλία, καθώς για τη μεταφορά του μοσχεύματος δεν είχε τηρηθεί το πρωτόκολλο.
Δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι όπου έγινε η μεταμόσχευση έχουν απομακρυνθεί
Το θέμα έχει λάβει μεγάλη έκταση στην Ιταλία, καθώς η καρδιά που μεταμοσχεύθηκε στο μικρό παιδάκι είχε μεταφερθεί από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη μέσα σε ξηρό πάγο.
Αντί να χρησιμοποιηθεί κανονικός πάγος για τη συντήρηση του μοσχεύματος, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση ξηρού πάγου το κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό.
Ιταλία: Η επέμβαση προχώρησε κανονικά
Ωστόσο, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση καρδιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης.
Το αγοράκι έχει πλέον τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της.
Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού – εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται – γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα να παρουσιάζονται και στο ήπαρ.
Το κύριο ερώτημα που ζητεί απάντηση είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιο λόγο η ομάδα των χειρουργών προχώρησε στη μεταμόσχευση κατεστραμμένου οργάνου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες, ενώ έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι.
Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το νοσοκομείο Μονάλντι είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.
- Πρωτοποριακή κρυπτογράφηση με κβαντικά κλειδιά δοκιμάζεται στον «Δημόκριτο» και το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
- Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
- Ο Γκραντ «υποδέχθηκε» τον Χέιζ-Ντέιβις με… Space Jam (pic)
- Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
- Γιώργος Κουμάντος: Ήταν ένα ιστορικό λάθος η Ελληνική Επανάσταση;
- Στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας ως το 2028 ο Τούχελ (pics)
- Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρώτο σφύριγμα στη Δαμάστα Ηρακλείου – Απόψε στο MEGA
- Μεγάλη Εικόνα: Έρχεται στις 16 Φεβρουαρίου με τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Ντόρα Μπακογιάννη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις