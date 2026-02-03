Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, νοσοκομείο της Βαρκελώνης πραγματοποίησε μεταμόσχευση προσώπου στην οποία δότρια ήταν μια γυναίκα που έδωσε τη συγκατάθεσή της πριν υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
Το άκρως περίπλοκο χειρουργείο αφορούσε τη μεταμόσχευση δέρματος, μυών, αιμοφόρων αγγείων και νεύρων από το κεντρικό τμήμα του προσώπου.
Στην προσπάθεια συμμετείχαν περίπου 100 ειδικοί, ανάμεσά τους ψυχίατροι και ανοσολόγοι, ανέφερε το διάσημο νοσοκομείο Vall d’Hebron.
Η δότρια «επέδειξε ένα επίπεδο ωριμότητας που σε αφήνει άφωνο» σχολίασε η συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Ελιζαμπέθ Νάβας.
«Ένας άνθρωπος που έχει αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του αφιερώνει μια από τις τελευταίες του επιθυμίες σε έναν άγνωστο και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία τέτοιου μεγέθους» είπε.
Η λήπτρια του οργάνου, γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα, Καρμ, είχε υποστεί εκτεταμένη νέκρωση ιστών λόγω λοίμωξης που προκλήθηκε από δήγμα εντόμου και επηρέασε την ικανότητά της να μιλά και να τρώει.
«Όταν κοιτάζω στον καθρέπτη του σπιτιού μου, σκέφτομαι ότι αρχίζω να μοιάζω περισσότερο στον παλιό μου εαυτό» δήλωσε η Καρμ σε συνέντευξη Τύπου, με το πρόσωπό της να δείχνει σχεδόν φυσικό.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2025, ανέφερε το νοσοκομείο.
Για τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης προσώπου, δότης και λήπτης πρέπει να έχουν το ίδιο φύλο, την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.
Με πληθυσμό 49,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η Ισπανία είναι παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις εδώ και τρεις δεκαετίες.
Το 2021, έγινε η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομιμοποιεί την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
Από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα στην Ισπανία, οι μισές πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς του Vall d’Hebron. Το 2021, το καταλανικό νοσοκομείο έγινε το πρώτο στον κόσμο που ολοκλήρωσε ολική μεταμόσχευση προσώπου.
Περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην Ισπανία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρών να είναι οι πιο συχνές.
