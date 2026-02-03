science
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03 Φεβρουαρίου 2026, 18:44

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, νοσοκομείο της Βαρκελώνης πραγματοποίησε μεταμόσχευση προσώπου στην οποία δότρια ήταν μια γυναίκα που έδωσε τη συγκατάθεσή της πριν υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Το άκρως περίπλοκο χειρουργείο αφορούσε τη μεταμόσχευση δέρματος, μυών, αιμοφόρων αγγείων και νεύρων από το κεντρικό τμήμα του προσώπου.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν περίπου 100 ειδικοί, ανάμεσά τους ψυχίατροι και ανοσολόγοι, ανέφερε το διάσημο νοσοκομείο Vall d’Hebron.

Η δότρια «επέδειξε ένα επίπεδο ωριμότητας που σε αφήνει άφωνο» σχολίασε η συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Ελιζαμπέθ Νάβας.

«Ένας άνθρωπος που έχει αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του αφιερώνει μια από τις τελευταίες του επιθυμίες σε έναν άγνωστο και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία τέτοιου μεγέθους» είπε.

YouTube thumbnail

Η λήπτρια του οργάνου, γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα, Καρμ, είχε υποστεί εκτεταμένη νέκρωση ιστών λόγω λοίμωξης που προκλήθηκε από δήγμα εντόμου και επηρέασε την ικανότητά της να μιλά και να τρώει.

«Όταν κοιτάζω στον καθρέπτη του σπιτιού μου, σκέφτομαι ότι αρχίζω να μοιάζω περισσότερο στον παλιό μου εαυτό» δήλωσε η Καρμ σε συνέντευξη Τύπου, με το πρόσωπό της να δείχνει σχεδόν φυσικό.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2025, ανέφερε το νοσοκομείο.

Για τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης προσώπου, δότης και λήπτης πρέπει να έχουν το ίδιο φύλο, την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.

Με πληθυσμό 49,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η Ισπανία είναι παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις εδώ και τρεις δεκαετίες.

Το 2021, έγινε η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομιμοποιεί την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα στην Ισπανία, οι μισές πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς του Vall d’Hebron. Το 2021, το καταλανικό νοσοκομείο έγινε το πρώτο στον κόσμο που ολοκλήρωσε ολική μεταμόσχευση προσώπου.

Περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην Ισπανία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρών να είναι οι πιο συχνές.

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Εθνική πόλο, όμως ηττήθηκε 12-11 στα πέναλτι από την πανίσχυρη Ουγγαρία και θα διεκδικήσει στον μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται – Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ
Ακρίβεια 03.02.26

Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται - Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ

Οι πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών εντείνονται και επεκτείνονται στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, με αυξημένη αδυναμία κάλυψης του μήνα, περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκαίων και συρρίκνωση της κατηγορίας των νοικοκυριών που τα καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Εθνικό απολυτήριο 03.02.26

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 03.02.26 Upd: 19:47

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε ιρανικό drone που φέρεται ότι πλησίαζε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα. Αλλαγές στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων ζητά το Ιράν.

Σύνταξη
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του
Στο Ορμούζ 03.02.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του

Ιρανικά πλοιάρια πλησίασαν το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το διέταξαν να σταματήσει για νηοψία. Aυτό αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του συνοδευόμενο από αμερικανικό πολεμικό.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης
Ελλάδα 03.02.26

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας - Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

Σύνταξη
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
