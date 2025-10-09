Πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από χοίρο σε άνθρωπο

Η πρόοδος στις πειραματικές ξενομεταμοσχεύσεις συνεχίζεται μετά την ανακοίνωση ερευνητών στην Κίνα ότι μεταμόσχευσαν το ήπαρ γενετικά τροποποιημένου χοίρου στον πρώτο ασθενή, ο οποίος επέζησε 171 ημέρες.

Η εξέλιξη έρχεται ενάμιση χρόνο μετά την ανακοίνωση ερευνητών στην Κίνα ότι πραγματοποίησαν για πρώτη φορά την επέμβαση σε έναν εγκεφαλικά νεκρό λήπτη.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσίευση στο Journal of Hepatology, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε σε έναν άνδρα 71 ετών με κίρρωση του ήπατος λόγω ηπατίτιδας Β και με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Ο ασθενής δεν πληρούσε τα κριτήρια για χειρουργική αφαίρεση ή μεταμόσχευση.

Οι γιατροί εμφύτευσαν τμήμα ήπατοε από έναν χοίρο Diannan (τυπικό είδος της Κίνας), ο οποίος είχε τροποποιηθεί γενετικά ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το καινοτόμο εργαλείο γενετικής μηχανικής CRISPR για να απενεργοποιήσουν γονίδια του χοίρου και να προσθέσουν ανθρώπινα γονίδια.

Το μόσχευμα λειτούργησε αποτελεσματικά τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση, παράγοντας χολή και συνθέτοντας παράγοντες πήξης, χωρίς ενδείξεις οξείας απόρριψης.

Όμως την 38η ημέρα, παρουσιάστηκε θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, μια σοβαρή επιπλοκή που σχετίζεται με την ξενομεταμόσχευση. Το μόσχευμα αφαιρέθηκε και η επιπλοκή αντιμετωπίστηκε επιτυχώς φαρμακευτικά και με πλασμαφαίρεση. Παρά την προσωρινή σταθεροποίηση, ο ασθενής υπέστη επανειλημμένα επεισόδια αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό και τελικά κατέληξε την 171η ημέρα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χιλιάδες ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο εν αναμονή μεταμόσχευση.

«Αυτή η μελέτη αποτελεί ορόσημο στην ηπατολογία» σημειώνει σε συνοδευτικό άρθρο σχολιασμού ο Χάινερ Βεντεμάιερ, συνεκδότης του Journal of Hepatology και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερου.

»Δείχνει ότι ένα γενετικά τροποποιημένο ήπαρ χοίρου μπορεί να μεταμοσχευθεί και να επιτελέσει βασικές ηπατικές λειτουργίες σε έναν άνθρωπο. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει τις βιολογικές και ηθικές προκλήσεις που υπάρχουν πριν από την εφαρμογή τέτοιων προσεγγίσεων σε ευρύτερη κλινική χρήση».

»Η ξενομεταμόσχευση μπορεί να ανοίξει εντελώς νέους δρόμους για ασθενείς με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, οξεία έξαρση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Μια νέα εποχή για τις μεταμοσχεύσεις στην ηπατολογία έχει μόλις ξεκινήσει».