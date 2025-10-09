Πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από χοίρο σε άνθρωπο
Το μόσχευμα χοίρου αφαιρέθηκε έπειτα από 38 ημέρες και ο ασθενής, ο οποίος έπασχε από κίρρωση και καρκίνο, πέθανε λίγους μήνες αργότερα.
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
- Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
- Συνελήφθη 41χρονος με 23 κιλά κάνναβης από την Αλβανία - Τα είχε κρύψει στο ρεζερβουάρ
- Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στη Ναύπακτο - Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Η πρόοδος στις πειραματικές ξενομεταμοσχεύσεις συνεχίζεται μετά την ανακοίνωση ερευνητών στην Κίνα ότι μεταμόσχευσαν το ήπαρ γενετικά τροποποιημένου χοίρου στον πρώτο ασθενή, ο οποίος επέζησε 171 ημέρες.
Η εξέλιξη έρχεται ενάμιση χρόνο μετά την ανακοίνωση ερευνητών στην Κίνα ότι πραγματοποίησαν για πρώτη φορά την επέμβαση σε έναν εγκεφαλικά νεκρό λήπτη.
Σύμφωνα με τη νέα δημοσίευση στο Journal of Hepatology, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε σε έναν άνδρα 71 ετών με κίρρωση του ήπατος λόγω ηπατίτιδας Β και με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Ο ασθενής δεν πληρούσε τα κριτήρια για χειρουργική αφαίρεση ή μεταμόσχευση.
Οι γιατροί εμφύτευσαν τμήμα ήπατοε από έναν χοίρο Diannan (τυπικό είδος της Κίνας), ο οποίος είχε τροποποιηθεί γενετικά ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το καινοτόμο εργαλείο γενετικής μηχανικής CRISPR για να απενεργοποιήσουν γονίδια του χοίρου και να προσθέσουν ανθρώπινα γονίδια.
Το μόσχευμα λειτούργησε αποτελεσματικά τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση, παράγοντας χολή και συνθέτοντας παράγοντες πήξης, χωρίς ενδείξεις οξείας απόρριψης.
Όμως την 38η ημέρα, παρουσιάστηκε θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, μια σοβαρή επιπλοκή που σχετίζεται με την ξενομεταμόσχευση. Το μόσχευμα αφαιρέθηκε και η επιπλοκή αντιμετωπίστηκε επιτυχώς φαρμακευτικά και με πλασμαφαίρεση. Παρά την προσωρινή σταθεροποίηση, ο ασθενής υπέστη επανειλημμένα επεισόδια αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό και τελικά κατέληξε την 171η ημέρα.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χιλιάδες ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο εν αναμονή μεταμόσχευση.
«Αυτή η μελέτη αποτελεί ορόσημο στην ηπατολογία» σημειώνει σε συνοδευτικό άρθρο σχολιασμού ο Χάινερ Βεντεμάιερ, συνεκδότης του Journal of Hepatology και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερου.
»Δείχνει ότι ένα γενετικά τροποποιημένο ήπαρ χοίρου μπορεί να μεταμοσχευθεί και να επιτελέσει βασικές ηπατικές λειτουργίες σε έναν άνθρωπο. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει τις βιολογικές και ηθικές προκλήσεις που υπάρχουν πριν από την εφαρμογή τέτοιων προσεγγίσεων σε ευρύτερη κλινική χρήση».
»Η ξενομεταμόσχευση μπορεί να ανοίξει εντελώς νέους δρόμους για ασθενείς με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, οξεία έξαρση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Μια νέα εποχή για τις μεταμοσχεύσεις στην ηπατολογία έχει μόλις ξεκινήσει».
- Τένις: Επαγγελματίες απέναντι σε ερασιτέχνες για 563.000 ευρώ
- Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας αν θέλει
- Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
- Θυελλώδεις άνεμοι των 158 χλμ/ώρα σηκώνουν αμμοστρόβιλους στον Άρη – Εικόνες
- Άννα Φόνσου: «Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος»
- Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις