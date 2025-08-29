science
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
Πνεύμονας χοίρου μεταμοσχεύθηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο
Επιστήμες 29 Αυγούστου 2025 | 13:17

Πνεύμονας χοίρου μεταμοσχεύθηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο

Το πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε εγκεφαλικά νεκρό ασθενή φέρνει πιο κοντά τις ξενομεταμοσχεύσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Έπειτα από δεκαετίες άκαρπων πειραματισμών, η ιδέα της ξενομεταμόσχευσης, δηλαδή της χρήσης μοσχευμάτων από άλλα είδη, δείχνει να έχει περάσει σε φάση ταχείας προόδου: σε μια παγκόσμια πρωτιά, ερευνητές στην Κίνα μεταμόσχευσαν πνεύμονα χοίρου σε έναν εγκεφαλικά νεκρό ασθενή που διατηρήθηκε σε μηχανική υποστήριξη για εννέα ημέρες.

Οι χοίροι θεωρούνται ιδανικοί υποψήφιοι δότες για ξενομεταμοσχεύσεις καθώς τα όργανά τους μοιάζουν με τα ανθρώπινα σε μέγεθος και φυσιολογικές λειτουργίες.

Το επίτευγμα που παρουσιάζεται στο περιοδικό Nature έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ξενομεταμοσχεύσεις καρδιάς, νεφρού, ήπατος και θύμου αδένα, όργανα από χοίρους που είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απόρριψης.

Οι μεταμοσχεύσεις αυτού του είδους παραμένουν σε πειραματικό επίπεδο και μόνο ένας ασθενής, ο οποίος είχε λάβει νεφρό χοίρου, παραμένει σήμερα εν ζωή.

Η μεταμόσχευση πνευμόνων θεωρείται πιο δύσκολη υπόθεση και συχνά οδηγεί σε επιπλοκές ακόμα και όταν το μόσχευμα προέρχεται από άνθρωπο. Οι πνεύμονες είναι ευαίσθητοι σε βλάβες κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης και περιέχουν άφθονα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που αντιδρούν στο νέο περιβάλλον και μπορούν να οδηγήσουν σε θανατηφόρο θρόμβωση.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γκουανγκτζόου (Jianxing He et al., Nature Medicine 2025)

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γκουανγκτζόου (Jianxing He et al., Nature Medicine 2025)

Η νέα μελέτη αφορά έναν 39χρονο άνδρα που είχε μείνει εγκεφαλικά νεκρός λόγω ενδοκρανιακής αιμορραγίας. Τον Μάιο του 2024, γιατροί του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκουανγκτζόου αντικατέστησαν τον αριστερό του πνεύμονα με το αντίστοιχο όργανο ενός χοίρου που προσέφερε η κινεζική Chengdu ClonOrgan Biotechnology (εικόνα).

Προκειμένου να αποφευχθούν ανοσιακές αντιδράσεις τόσο στο όργανο όσο και στον λήπτη, η εταιρεία απενεργοποίησε τρία γονίδια των χοίρων και προσέθεσε τρία ανθρώπινα.

Ο νέος πνεύμονας άρχισε να λειτουργεί κανονικά, παρέχοντας οξυγόνο στους ιστούς και απομακρύνοντας το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα. Εμφάνισε όμως οίδημα λόγω επίθεσης του ανοσοποιητικού συστήματος εντός 24 ωρών από την επέμβαση.

Οι βλάβες είχαν αυξηθεί μέχρι την 9η ημέρα, οπότε ο πνεύμονας αφαιρέθηκε για εξέταση και η μηχανική υποστήριξη του λήπτη διακόπηκε με επιθυμία της οικογένειάς του.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής υποδεικνύουν ότι απαιτούνται περαιτέρω γενετικές παρεμβάσεις στους χοίρους-δότες προκειμένου να περιοριστούν ή να μηδενιστούν οι ανοσιακές αντιδράσεις και ο κίνδυνος θρόμβωσης.

Το πείραμα «δείχνει ξεκάθαρα ότι η επιβίωση του ξενομοσχεύματος πνεύμονα στον άνθρωπο θα απαιτήσει περισσότερες γενετικές τροποποιήσεις και βελτιστοποίηση της ανοσοκαταστολής» δήλωσε στο περιοδικό Science ο Ντένγκε Παν, μέλος της ερευνητικής ομάδας και συνιδρυτής της ClonOrgan.

Κι αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθούν περισσότερες δοκιμές σε εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς πριν ξεκινήσουν οι κλινικές μελέτες σε ασθενείς.

Τράπεζες
Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Τουρισμός
Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Stream science
Ατλαντικός: Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να καταρρεύσει μέσα στα επόμενα χρόνια
Κλιματική αλλαγή 29.08.25

Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει

Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν το θερμό ωκεάνιο Ρεύμα του Κόλπου, που προστατεύει τη Βόρεια Ευρώπη από το να παγώσει, εξασθενεί ταχύτερα από αυτό που γνωρίζαμε. Και οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
