Ένα κοριτσάκι, που ήρθε στον κόσμο στις 27 Φεβρουαρίου 2025 σε νοσοκομείο του Λονδίνου, είναι το πρώτο παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο που γεννιέται από μητέρα με μεταμοσχευμένη μήτρα.

Η 36χρονη Γκρέις Ντέιβιντσον διαγνώστηκε στην εφηβεία της με μια σπάνια πάθηση (σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) που εμφανίζεται σε περίπου μία στις 5.000 γυναίκες.

Οι γυναίκες με το σύνδρομο δεν έχουν μήτρα ή δεν έχει αναπτυχθεί σωστά, ωστόσο οι ωοθήκες τους δεν έχουν πρόβλημα και παράγουν ορμόνες, οπότε θεωρητικά δεν αποκλείεται να συλλάβουν με τεχνητή γονιμοποίηση.

Η Ντέιβιντσον γέννησε με καισαρική το κοριτσάκι βάρους δύο κιλών. Το 2023 είχε προχωρήσει στη διαδικασίας κατάψυξης ωαρίων της.

«Ήταν αρκετά συγκλονιστικό, επειδή δεν είχαμε ποτέ αφήσει τον εαυτό μας να φανταστεί πώς θα ήταν να είναι εδώ. Ήταν πραγματικά υπέροχο», δήλωσε η 36χρονη μητέρα, αναφερόμενη στη στιγμή που κράτησε το μωρό της στην αγκαλιά της.

Η ίδια και ο σύζυγός της ελπίζουν να κάνουν και δεύτερο παιδάκι, μόλις οι γιατροί το επιτρέψουν.

