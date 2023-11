Πέθανε και ο δεύτερος ασθενής που του είχαν μεταμοσχεύσει καρδιά χοίρου

Ο Lawrence Faucette, ο δεύτερος άνθρωπος που έλαβε γενετικά τροποποιημένη καρδιά χοίρου σε μεταμόσχευση, πέθανε έξι εβδομάδες μετά την πειραματική διαδικασία.

Το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ (UMMC), όπου είχε πραγματοποιηθεί η πειραματική διαδικασία, ανέφερε ότι η καρδιά άρχισε να δείχνει σημάδια απόρριψης τις τελευταίες ημέρες.

«Η τελευταία επιθυμία του κ. Faucette ήταν να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτά που μάθαμε από την εμπειρία μας, έτσι ώστε άλλοι να έχουν την εγγύηση για μια νέα καρδιά όταν ένα ανθρώπινο όργανο δεν θα είναι διαθέσιμο. Στη συνέχεια είπε στην ομάδα των γιατρών και των νοσοκόμων που μαζεύτηκαν γύρω του ότι μας αγαπούσε. Θα μας λείψει πάρα πολύ», δήλωσε ο Bartley Griffith, , κλινικός διευθυντής του Προγράμματος Καρδιακής Ξενομεταμόσχευσης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ.

Ο 58χρονος Faucette εισήχθη για πρώτη φορά στο UMMC στις 14 Σεπτεμβρίου αφού παρουσίασε συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και υποβλήθηκε σε πειραματική μεταμόσχευση έξι ημέρες αργότερα. Η καρδιακή του νόσος και οι προϋπάρχουσες παθήσεις τον καθιστούσαν ακατάλληλο για να γίνει δέκτης ανθρώπινης καρδιάς.

«Η μόνη αληθινή ελπίδα μου που έχει απομείνει είναι να πάω με την καρδιά του χοίρου, την ξενομεταμόσχευση», είχε δηλώσει ο Lawrence Faucette στο νοσοκομείο σε μια εσωτερική συνέντευξη αρκετές ημέρες πριν από το χειρουργείο.

«Δεν έχουμε άλλες προσδοκίες από το να ελπίζουμε για περισσότερο χρόνο μαζί», είπε τότε η σύζυγός του, Ann. «Θα μπορούσε να είναι τόσο απλό όσο το να καθόμαστε στην μπροστινή βεράντα και να πίνουμε καφέ μαζί». Τις εβδομάδες που ακολούθησαν αμέσως τη μεταμόσχευση, οι γιατροί του ανέφεραν ότι έκανε σημαντική πρόοδο, καθώς ξεκίνησε φυσικοθεραπεία και περνούσε χρόνο με την οικογένεια του.

Ένα μήνα μετά την επέμβαση, οι γιατροί του είπαν ότι πίστευαν ότι η καρδιακή του λειτουργία ήταν εξαιρετική και είχαν αποσύρει φάρμακα για να υποστηρίξουν τη λειτουργία της καρδιάς του. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη λοιμώξεων και καμία ένδειξη απόρριψης αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει τότε ο Bartley Griffith.

Οι γιατροί προχώρησαν σε μια πειραματική θεραπεία με αντισώματα για την περαιτέρω καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και την πρόληψη της απόρριψης. Ωστόσο, η απόρριψη οργάνων είναι «η πιο σημαντική πρόκληση με τις παραδοσιακές μεταμοσχεύσεις που περιλαμβάνουν και ανθρώπινα όργανα», ανέφερε το UMMC σε δήλωση.

Από την πλευρά της η σύζυγός του Faucette ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη φροντίδα του στο UMMC. «Ο Λάρι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με ανοιχτό μυαλό και απόλυτη εμπιστοσύνη στον Δρ Griffith και το προσωπικό του. Ήξερε ότι ο χρόνος του μαζί μας ήταν λίγος και αυτή ήταν η τελευταία του ευκαιρία να κάνει κάτι για άλλους», είπε.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, περισσότερα από 113.000 άτομα περιλαμβάνονται στη λίστα μεταμοσχεύσεων οργάνων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 3.300 ατόμων που χρειάζονται καρδιά. Η ομάδα Donate Life America υποστηρίζει ότι 17 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα περιμένοντας ένα όργανο δωρητή.

Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο

Τον Ιανουάριο του 2022, το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ πραγματοποίησε την πρώτη τέτοια πειραματική επέμβαση στον 57χρονο Ντέιβιντ Μπένετ (David Bennett), ο οποίος πέθανε δύο μήνες μετά την επέμβαση. Αν και δεν υπήρχαν σημάδια απόρριψης τις πρώτες εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση, μια νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπένετ τελικά πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια από «μια περίπλοκη σειρά παραγόντων», συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του ασθενούς πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet σημείωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι ο χοίρος έφερε έναν ιό, οι οποίες δεν είχαν εντοπιστεί προηγουμένως.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: You Tube – University of Maryland School of Medicine