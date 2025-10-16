Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Ο σύζυγος μιας γυναίκας από την Αθήνα, καταγγέλλει φερόμενο ως «σοβαρό ιατρικό λάθος» που της έχει αλλάξει τη ζωή αλλά και φερόμενο οικονομικό εκβιασμό. Η γυναίκα κατάφερε να βγει ζωντανή από τη μάχη με τον καρκίνο στη γλώσσα, αλλά επιπλοκές την παραμόρφωσαν.

Σύμφωνα με με την αποκαλυπτική καταγγελία του του συζύγου της, η γυναίκα νίκησε τον καρκίνο αλλά εμφάνισε επιπλοκές λόγω των ακτινοβολιών στις οποίες υποβλήθηκε με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί η κάτω γνάθος της.

Η ασθενής κατάφερε να κερδίσει τον καρκίνο όμως εμφάνισε επιπλοκές από τη θεραπεία

Η περιπέτεια της γυναίκας ξεκίνησε στα τέλη του 2021, όπως ανέφερε ο σύζυγός της στον ΑΝΤ1. Η γυναίκα, παρότι κατάφερε να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο, εμφάνισε επιπλοκές λόγω των ακτινοβολιών και το ζευγάρι απευθύνθηκε σε γιατρό, ο οποίος τους υποσχέθηκε αποκατάσταση του προβλήματος.

Η γυναίκα χειρουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2021, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα και δραματικά. Ο γιατρός επέμεινε για δεύτερη επέμβαση τον επόμενο μήνα, διάρκειας περισσότερων από 10 ωρών.

«Το πρόσωπό της είχε αλλοιωθεί»

Μετά την επέμβαση, ο σύζυγός της αντίκρισε έναν άνθρωπο παραμορφωμένο, όπως περιέγραψε. «Το πρόσωπό της είχε αλλοιωθεί, δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε να φάει. Ο γιατρός μάς είπε ότι είναι προσωρινό και πως θα επανέλθει, όμως τίποτα δεν διορθώθηκε» είπε ο καταγγέλλων.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για μερική αποκατάσταση της γνάθου της. Πλην της καταγγελίας δεν είναι σαφές το κατά πόσο πρόκειται για σοβαρό ιατρικό λάθος ή σπάνια παρενέργεια ή επιπλοκή.

Καταγγέλλεται και ο οικονομικός εκβιασμός του ζευγαριού

Πέρα από την καταγγελία για το ιατρικό λάθος, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας κατήγγειλε ότι ο γιατρός τους απέσπασε το ποσό των 13.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τους πως αν δεν έδιναν τα χρήματα, τότε δεν θα προχωρούσε στη θεραπεία.

Η υπόθεση διερευνάται σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ το ζευγάρι ανέφερε πως είναι αποφασισμένο να κινηθεί νομικά εναντίον του γιατρού, καταγγέλλοντας τόσο την ιατρική αμέλεια όσο και οικονομική εκμετάλλευση.