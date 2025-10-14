Γυναικολογικοί καρκίνοι: Το 78% των ασθενών βρίσκουν δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία

Πέντε τύποι γυναικολογικού καρκίνου πλήττουν κάθε χρόνο περίπου 1,4 εκατ. γυναίκες, διεθνώς, με πρώτο σε συχνότητα τον καρκίνο του τραχήλου, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος του ενδομητρίου, των ωοθηκών, του αιδοίου και του κόλπου.

Οι γυναίκες αυτές νιώθουν αδύναμες και δεν γνωρίζουν τι μπορούν να περιμένουν από τη θεραπεία τους, παρότι έχουν ενημερωθεί αρκετά από τον γιατρό τους για τις δυνατότητες των θεραπειών τους.

Η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών αυτών είναι μεγάλη, με το 30% να αισθάνονται υπεύθυνες οι ίδιες για τη νόσο τους, τη στιγμή που το 91% αισθάνεται ότι η θεραπεία που τους έγινε, ήταν η καλύτερη δυνατή.

Το 78% των ασθενών βρήκαν δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία τους και το 36% δυσκολεύθηκε να βρει ραντεβού με τον γιατρό. Και όταν βρέθηκε το ραντεβού, το 72% είχε δυσκολίες να φτάσει στο σημείο, εξαιτίας των καθημερινών υποχρεώσεων, της γραφειοκρατίας, αλλά και της δυσκολίας τους να βγουν από το σπίτι…

Οι καθυστερήσεις στα ραντεβού, τα προβλήματα μετακίνησης και η γραφειοκρατία, κάνουν τη διαδρομή ακόμη πιο απαιτητική

Η διαδρομή της θεραπείας

«Όταν νόσησα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, συνειδητοποίησα στην πράξη πόσο καθοριστική είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη σωστή φροντίδα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ασθενείς – όπως οι καθυστερήσεις στα ραντεβού, τα προβλήματα μετακίνησης και η γραφειοκρατία – κάνουν τη διαδρομή ακόμη πιο απαιτητική. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η έγκυρη ενημέρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να βοηθήσουν περισσότερες γυναίκες να έχουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται», δήλωσε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) Μοσχούλα Μπέστα, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου της GSK Ελλάδος, με αφορμή την έναρξη της εκστρατείας «Έχεις Μήνυμα» για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους γυναικολογικούς καρκίνους.

Ο επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας του ΕΚΠΑ και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) Μιχάλης Λιόντος, τόνισε ότι «η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού κατά του HPV και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της επίπτωσης, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΟΠΕ Μανώλης Σαλούστρος από την πλευρά του υπογράμμισε τη σημασία των βιοδεικτών για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου «επενδύοντας στην εκπαίδευση των νέων παθολόγων ογκολόγων, την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη και διεξαγωγή προγραμμάτων βιοδεικτών που ανοίγουν τον δρόμο για πρόληψη και πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα στη χώρα μας να έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, με ισότητα και υψηλή ποιότητα φροντίδας».

Ο κ. Σαλούστρος δεν παρέλειψε να αναφέρει την ανάγκη τα ογκολογικά φάρμακα να συνταγογραφούνται από τους κατ΄ εξοχήν ειδικούς γιατρούς, τους παθολόγους – ογκολόγους και την ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των ασθενών με καρκίνο μέσω των ογκολογικών συμβουλίων για την βέλτιστη περίθαλψη, ενώ απαντώντας στις δυσκολίες πρόσβασης των ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές, έκανε λόγο για την πλατφόρμα διασύνδεσης των ογκολογικών συμβουλίων που δημιουργείται και ήδη λειτουργεί πιλοτικά στα ογκολογικά νοσοκομεία.

Η εκστρατεία

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.exeis-minima.gr, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να βρει έγκυρες πληροφορίες για την ενημέρωσή της σχετικά με τις μορφές των γυναικολογικών καρκίνων, τα σημάδια που αξίζει να προσέξει και τα προληπτικά μέτρα που μπορεί η ίδια να πάρει, καθώς και τα προγράμματα έγκαιρου ελέγχου — γιατί η γνώση είναι δύναμη.

Η εκστρατεία είναι ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στα Instagram, Facebook και Tik Tok, παραπέμποντας τους χρήστες για περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ιστοσελίδα, ενώ περιλαμβάνει videos, στο πλαίσιο των οποίων διακεκριμένοι Ογκολόγοι – Παθολόγοι παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές για τα βήματα προς τη διάγνωση, απαντώντας σε ειδικές ερωτήσεις ανά γυναικολογική κακοήθεια.

Εκ μέρους της GSK Ελλάδος, ο εμπορικός διευθυντής Ογκολογίας – Αιματολογίας και Ειδικών Νοσημάτων της εταιρείας Σταύρος Οικονόμου, ανέφερε ότι το στοχευμένο θεραπευτικό χαρτοφυλάκιο και το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της περίθαλψης και της ποιότητας ζωής των ασθενών και πρόσθεσε: «Με την εκστρατεία ενημέρωσης «Έχεις Μήνυμα», ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης».

Από την πλευρά του, ο ιατρικός διευθυντής της εταιρείας Ανδρέας Ρουσσίδης, πρόσθεσε: «Την τελευταία οκταετία, η GSK έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω 47 κλινικών μελετών, 22 εκ των οποίων αφορούν στην ογκολογία και 3 στους γυναικολογικούς καρκίνους. Οι μελέτες αυτές αναδεικνύουν τη δέσμευσή μας για παροχή καινοτόμων λύσεων στους Έλληνες ασθενείς και ενίσχυση του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού».

Καταλήγοντας η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Πρόσβασης Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, ανέφερε: «Στην GSK Ελλάδος παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και στην υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Έχεις Μήνυμα» στοχεύει στην συμβολή της ανάπτυξης μιας νοοτροπίας πρόληψης, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να ακούσουν το σώμα τους και να αναγνωρίσουν έγκαιρα τα συμπτώματα».