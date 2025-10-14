Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γυναικολογικοί καρκίνοι: Το 78% των ασθενών βρίσκουν δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία
Υγεία 14 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Γυναικολογικοί καρκίνοι: Το 78% των ασθενών βρίσκουν δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία

Ενημερωτική εκστρατεία «Έχεις Μήνυμα» για τα σημάδια της νόσου και τη διαδρομή από την πρόληψη ως την θεραπεία

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Πέντε τύποι γυναικολογικού καρκίνου πλήττουν κάθε χρόνο περίπου 1,4 εκατ. γυναίκες, διεθνώς, με πρώτο σε συχνότητα τον καρκίνο του τραχήλου, ενώ ακολουθούν ο καρκίνος του ενδομητρίου, των ωοθηκών, του αιδοίου και του κόλπου.

Οι γυναίκες αυτές νιώθουν αδύναμες και δεν γνωρίζουν τι μπορούν να περιμένουν από τη θεραπεία τους, παρότι έχουν ενημερωθεί αρκετά από τον γιατρό τους για τις δυνατότητες των θεραπειών τους.

Η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών αυτών είναι μεγάλη, με το 30% να αισθάνονται υπεύθυνες οι ίδιες για τη νόσο τους, τη στιγμή που το 91% αισθάνεται ότι η θεραπεία που τους έγινε, ήταν η καλύτερη δυνατή.

Το 78% των ασθενών βρήκαν δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία τους και το 36% δυσκολεύθηκε να βρει ραντεβού με τον γιατρό. Και όταν βρέθηκε το ραντεβού, το 72% είχε δυσκολίες να φτάσει στο σημείο, εξαιτίας των καθημερινών υποχρεώσεων, της γραφειοκρατίας, αλλά και της δυσκολίας τους να βγουν από το σπίτι…

Οι καθυστερήσεις στα ραντεβού, τα προβλήματα μετακίνησης και η γραφειοκρατία, κάνουν τη διαδρομή ακόμη πιο απαιτητική

Οι ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους αντιμετωπίζουν σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση από τη νόσο τους

Η διαδρομή της θεραπείας

«Όταν νόσησα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, συνειδητοποίησα στην πράξη πόσο καθοριστική είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη σωστή φροντίδα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ασθενείς  – όπως οι καθυστερήσεις στα ραντεβού, τα προβλήματα μετακίνησης και η γραφειοκρατία – κάνουν τη διαδρομή ακόμη πιο απαιτητική. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η έγκυρη ενημέρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να βοηθήσουν περισσότερες γυναίκες να έχουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται», δήλωσε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) Μοσχούλα Μπέστα, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου της GSK Ελλάδος, με αφορμή την έναρξη της εκστρατείας «Έχεις Μήνυμα» για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους γυναικολογικούς καρκίνους.

Ο επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας του ΕΚΠΑ και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) Μιχάλης Λιόντος, τόνισε ότι «η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού κατά του HPV και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της επίπτωσης, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΟΠΕ Μανώλης Σαλούστρος από την πλευρά του υπογράμμισε τη σημασία των βιοδεικτών για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου «επενδύοντας στην εκπαίδευση των νέων παθολόγων ογκολόγων, την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη και διεξαγωγή προγραμμάτων βιοδεικτών που ανοίγουν τον δρόμο για πρόληψη και πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα στη χώρα μας να έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, με ισότητα και υψηλή ποιότητα φροντίδας».

Ο κ. Σαλούστρος δεν παρέλειψε να αναφέρει την ανάγκη τα ογκολογικά φάρμακα να συνταγογραφούνται από τους κατ΄ εξοχήν ειδικούς γιατρούς, τους παθολόγους – ογκολόγους και την ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση των ασθενών με καρκίνο μέσω των ογκολογικών συμβουλίων για την βέλτιστη περίθαλψη, ενώ απαντώντας στις δυσκολίες πρόσβασης των ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές, έκανε λόγο για την πλατφόρμα διασύνδεσης των ογκολογικών συμβουλίων που δημιουργείται και ήδη λειτουργεί πιλοτικά στα ογκολογικά νοσοκομεία.

Η εκστρατεία

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.exeis-minima.gr, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να βρει έγκυρες πληροφορίες για την ενημέρωσή της σχετικά με τις μορφές των γυναικολογικών καρκίνων, τα σημάδια που αξίζει να προσέξει και τα προληπτικά μέτρα που μπορεί η ίδια να πάρει, καθώς και τα προγράμματα έγκαιρου ελέγχου — γιατί η γνώση είναι δύναμη.

Η εκστρατεία είναι ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στα Instagram, Facebook και Tik Tok, παραπέμποντας τους χρήστες για περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ιστοσελίδα, ενώ περιλαμβάνει videos, στο πλαίσιο των οποίων διακεκριμένοι Ογκολόγοι – Παθολόγοι παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές για τα βήματα προς τη διάγνωση, απαντώντας σε ειδικές ερωτήσεις ανά γυναικολογική κακοήθεια.

Εκ μέρους της GSK Ελλάδος, ο εμπορικός διευθυντής Ογκολογίας – Αιματολογίας και Ειδικών Νοσημάτων της εταιρείας Σταύρος Οικονόμου, ανέφερε ότι το στοχευμένο θεραπευτικό χαρτοφυλάκιο και το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της περίθαλψης και της ποιότητας ζωής των ασθενών και πρόσθεσε: «Με την εκστρατεία ενημέρωσης «Έχεις Μήνυμα», ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης».

Από την πλευρά του, ο ιατρικός διευθυντής της εταιρείας Ανδρέας Ρουσσίδης, πρόσθεσε: «Την τελευταία οκταετία, η GSK έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω 47 κλινικών μελετών, 22 εκ των οποίων αφορούν στην ογκολογία και 3 στους γυναικολογικούς καρκίνους. Οι μελέτες αυτές αναδεικνύουν τη δέσμευσή μας για παροχή καινοτόμων λύσεων στους Έλληνες ασθενείς και ενίσχυση του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού».

Καταλήγοντας η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Πρόσβασης Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, ανέφερε: «Στην GSK Ελλάδος παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και στην υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Έχεις Μήνυμα» στοχεύει στην συμβολή της ανάπτυξης μιας νοοτροπίας πρόληψης, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να ακούσουν το σώμα τους και να αναγνωρίσουν έγκαιρα τα συμπτώματα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Ελλάδα
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13.10.25

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Σουρτσέι 14.10.25

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
Την Παρασκευή 14.10.25

«Συνάντηση» Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τους Τόμαχοκ στο τραπέζι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή και πως του έχει παρουσιάσει μια «εκτίμηση» για το πόσους πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
Μήνυμα 14.10.25

«Απόπειρα δολοφονίας» του καταγγέλλει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

Για απόπειρα δολοφονίας του έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, ο οποίος «εγκατέλειψε τη χώρα», αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο