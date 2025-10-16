newspaper
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ
Ελλάδα 16 Οκτωβρίου 2025 | 18:58

Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου - Η υγεία του ασθενή δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο

Σύνταξη
Spotlight

Ένα νέο ιατρικό σφάλμα σημειώθηκε την Πέμπτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ του προσωπικού και των ασθενών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε ασθενή που πάσχει από καρκίνο και επρόκειτο να λάβει συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Δεν επηρεάστηκε η υγεία του ασθενή

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το λάθος και σταμάτησε αμέσως τη χορήγηση.

Οι γιατροί ειδοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην εξέταση του ασθενούς.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.

Τι λέει η διοίκηση του Πανεπιστημιακού

Από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρονται:

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».

Φωτογραφία: Αρχείου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Business
Allwyn: Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Karel Komárek στοχεύει στην αμερικανική αγορά

Allwyn: Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Karel Komárek στοχεύει στην αμερικανική αγορά

inWellness
inTown
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Ελλάδα 16.10.25

Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»

Η γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σοκάρει με τα όσα περιγράφει - Μάλιστα αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήθελε να ανοίξουν οίκο ανοχής και να εκδίδει την ίδια και τις κόρες τους

Σύνταξη
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»
Ελλάδα 16.10.25

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»

Ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία στο Μενίδι υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους , όπως φάνηκε από την ετυμηγορία τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική
Ακρίβεια 16.10.25

«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική

Ακρίβηναν κατά 7,2% οι τιμές στα τροφιμα στις εισαγωγές χονδρικής τον Αύγουστο, προϊδεάζοντας για νέες αυξήσεις στη λιανική τους επόμενους μήνες. Από σήμερα σε ισχύ η μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κ. Μητσοτάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική
Στροφή 16.10.25

Μητσοτάκης: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Από την άρνηση στην κατάφαση

Διάθεση να διευρυνθεί η λίστα των μαρτύρων της εξεταστικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρωθυπουργό. Αλλαγή στάσης καθώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν δεχόταν την κλήτευσή τους ως μάρτυρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά και για τη διαχείριση που χρειάζεται να γίνει ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύνταξη
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
Μπάσκετ 16.10.25

«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»

Ο αναλυτής Γκίτις Μπλαζέβιτσιους υποστήριξε πως κάποια στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση
Δευτερολογία 16.10.25

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση

«Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Πυρά κατά του πρωθυπουργού από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Ελλάδα 16.10.25

Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»

Η γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σοκάρει με τα όσα περιγράφει - Μάλιστα αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήθελε να ανοίξουν οίκο ανοχής και να εκδίδει την ίδια και τις κόρες τους

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό

«Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μπαίνει πιο βαθιά στη δίνη ανταγωνισμών και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για νέες περιπέτειες» ανέφερε στη δευτερολογία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;
Relationsex 16.10.25

Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;

Σε μία εποχή που ο χρόνος είναι χρήμα, κάποιοι εύποροι άνδρες εγκαταλείπουν τα dating apps και πληρώνουν ακριβά για να βρουν την αγάπη μέσα από εξειδικευμένους matchmakers

Σύνταξη
Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Τένις 16.10.25

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του

Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Σύνταξη
Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)
Μπάσκετ 16.10.25

Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο Βασίλης Σπανούλης και κερδίζει τις εντυπώσεις με την εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει στο Περιστέρι.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Αναγκαία η καινοτομία 16.10.25

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
