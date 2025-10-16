Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ
Σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου - Η υγεία του ασθενή δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο
Ένα νέο ιατρικό σφάλμα σημειώθηκε την Πέμπτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ του προσωπικού και των ασθενών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε ασθενή που πάσχει από καρκίνο και επρόκειτο να λάβει συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό φαρμακευτικό σκεύασμα.
Δεν επηρεάστηκε η υγεία του ασθενή
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το λάθος και σταμάτησε αμέσως τη χορήγηση.
Οι γιατροί ειδοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην εξέταση του ασθενούς.
Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.
Τι λέει η διοίκηση του Πανεπιστημιακού
Από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρονται:
«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.
Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.
Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».
