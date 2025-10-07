Νοσοκομείο Αττικόν: ΕΔΕ για την χορήγηση λάθος αγωγής σε 22χρονη

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» μετά από αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, στην κοπέλα χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιατρική ένδειξη.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου, Σ. Αποστολόπουλου αναφέρεται:

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Αττικόν: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε 22χρονη – Το χρονικό

Την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, η 22χρονη κοπέλα πήγε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από πρόβλημα που παρουσίασε. Τότε, 2 νοσηλεύτριες ηλικίας 48 και 55 χρόνων, της έδωσαν αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν λίγες ώρες μετά τις δύο εργαζόμενες για σωματική βλάβη από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι νοσηλεύτριες γνώριζαν για την αλλεργία της 22χρονης ή αν δεν είχαν ενημερωθεί.

Μήνυση κατέθεσε ο πατέρας της 22χρονης

Από την πλευρά του πατέρα της 22χρονης κατατέθηκε μήνυση ενώ δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση στην 22χρονη, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.