Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους

Η είδηση του τραγικού θανάτου της 28χρονης Μαρίσσας Λαιμού προκάλεσε σοκ. Η κόρη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής (12/09). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός της προήλθε από το τσίμπημα ενός εντόμου στο χέρι της.

Έρευνα για ιατρικό λάθος στο νοσοκομείο

Ωστόσο, πίσω από την τραγική απώλεια, ενδέχεται να κρύβεται ένα θλιβερό χρονικό ιατρικών αστοχιών.

Μετά από το τσίμπημα του εντόμου, στις 8 Σεπτεμβρίου, άρχισαν τα συμπτώματα: ζαλάδα, κνησμό, δέκατα και άλλες ενδείξεις λοίμωξης. Την επόμενη ημέρα, κάλεσε γιατρό στο σπίτι της, ο οποίος της συνέστησε απλώς παρακεταμόλη.

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τους γονείς της Μαρίσσας. Δεν θα έχουν νέα ακόμη γιατί δεν έχει γίνει η νεκροψία. Οπότε δεν έχω να σας πω νέα. Σε λίγες ημέρες θα ξέρουμε. Εγώ ξέρω ότι την βρήκανε στο δωμάτιό της, στο διαμέρισμά της, ένας φίλος της οικογένειας», είπε η θεία της Μαρίσσας.

Νίκησε τον καρκίνο και «έφυγε» από τσίμπημα εντόμου

Φίλος της οικογένειας Λαιμού περιέγραψε στο Mega πως ενώ η Μαρίσσα Λαιμού νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο, τελικά έφυγε από τη ζωή από ένα τσίμπημα εντόμου.

«Παίρνει καιρό η νεκροψία, μια εβδομάδα μας έχουν πει. (Η διάγνωση) ήταν toxic effect of venom. Δεν μας είπανε ποιο έντομο, θα το βρούνε και αυτό. Έχουνε πει «animal bite» (δάγκωμα ζώου) που εννοούν «insect bite» (τσίμπημα εντόμου), αλλά δεν ξέρουν ποιο» είπε αρχικά ο φίλος της οικογένειας.

«Το παιδί είχε πάει στο νοσοκομείο που της έκαναν θεραπεία πριν (για τον καρκίνο) … έφυγε το παιδάκι από εκεί, είχε ένα εξάνθημα, είχε φαγούρα και της έδωσαν αντιβίωση και είχε και λίγο πυρετό. Αυτό είχε γίνει κι έφυγε από το νοσοκομείο με αυτή τη διάγνωση. Έφυγε 18:00 – 18:30 και της είπαν να γυρίσει σπίτι».

«Παρόλου που ο γιατρός της, ο ογκολόγος της την έστειλε με ασθενοφόρο εκεί γιατί δεν την είδαν καλά. Το παιδί δεν ήταν πολύ καλά για να πάει μόνο του εκεί και το στείλανε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πήγε η οικονόμος στο δωμάτιό της να την βρει, αλλά είχε “φύγει”, στο κρεβατάκι της με το σκέπασμα κανονικά».

«Ήταν κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της… Ήτανε στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μια παράσταση μόνη της, τον “Ρωμαίο και Ιουλιέτα” τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε. Ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα. Είχε δει τόσα θέατρα, όπερες, μπαλέτα όλα στο Λονδίνο όλα. Ήτανε ένα τρομερό κοριτσάκι και τώρα ετοίμαζε να ανεβάσει κι άλλη παράσταση» πρόσθεσε ο οικογενειακός φίλος.

«Σημειώθηκε ένα πολύ σοβαρό λάθος»

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα την δύο ημέρες μετά να επισκεφθεί το νοσοκομείο LOC και τον ογκολόγο της (στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας) που ζήτησε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ωστόσο, η Μαρίσσα εντέλει επέστρεψε σπίτι της, καθώς οι νοσηλευτές (και όχι γιατροί) που την εξέτασαν, δεν θεώρησαν ότι έπρεπε να νοσηλευτεί. Της χορηγήθηκε αντιβίωση, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ιατρικό της ιστορικό, και δεν υπήρξε επικοινωνία με τον ογκολόγο της.

Πάντα σύμφωνα με την ενημερωτική εκπομπή το νοσοκομείο παραδέχθηκε ότι «σημειώθηκε ένα πολύ σοβαρό λάθος» και ότι η Μαρίσσα Λαιμού όφειλε να παραμείνει υπό συνεχή παρακολούθηση. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί εσωτερική έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα και η τήρηση των πρωτοκόλλων.

Ποια ήταν η 28 Μαρίσσα Λαιμού

Η 28χρονη Μαρίσσα περιγράφεται ως καλλιτεχνική φύση, ως ένας δημιουργικός άνθρωπος με όνειρα για τη ζωή. Αγαπούσε το θέατρο, είχε πρωταγωνιστήσει στον «Ρομέο και Ιουλιέτα» ενώ ετοίμαζε τη νέα της παράσταση.

«Ένα ταπεινό κορίτσι αγαπούσε την τέχνη, το θέατρο. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν ταπεινή, ένα σεμνό κορίτσι, είχε αδυναμία στον πατέρα της, αγαπούσε την τέχνη. Είχε περάσει καρκίνο, το είχε ξεπεράσει όμως, την αρρώστια αυτή του καρκίνου», είπε η θεία της 28χρονης.

Η 28χρονη ήταν κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού. Με ισχυρή παρουσία στο χώρο της μόδας είχε ξεκινήσει την καριέρα της στις τέχνες δουλεύοντας στο Παρίσι με τη Sonia Rykiel και τον John Galliano.

Παρά το σπουδαίο όνομα, συνυφασμένο με τον χώρο της ναυτιλίας, η ίδια επέλεξε τον δικό της δρόμο.