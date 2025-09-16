newspaper
15.09.2025 | 23:44
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους
Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως η Μαρίσσα Λαιμού, κόρη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις στα 28 της χρόνια. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ιατρική περίθαλψη που έλαβε.

Η είδηση του τραγικού θανάτου της 28χρονης Μαρίσσας Λαιμού προκάλεσε σοκ. Η κόρη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής (12/09). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός της προήλθε από το τσίμπημα ενός εντόμου στο χέρι της.

Έρευνα για ιατρικό λάθος στο νοσοκομείο

Ωστόσο, πίσω από την τραγική απώλεια, ενδέχεται να κρύβεται ένα θλιβερό χρονικό ιατρικών αστοχιών.

Μετά από το τσίμπημα του εντόμου, στις 8 Σεπτεμβρίου, άρχισαν τα συμπτώματα: ζαλάδα, κνησμό, δέκατα και άλλες ενδείξεις λοίμωξης. Την επόμενη ημέρα, κάλεσε γιατρό στο σπίτι της, ο οποίος της συνέστησε απλώς παρακεταμόλη.

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τους γονείς της Μαρίσσας. Δεν θα έχουν νέα ακόμη γιατί δεν έχει γίνει η νεκροψία. Οπότε δεν έχω να σας πω νέα. Σε λίγες ημέρες θα ξέρουμε. Εγώ ξέρω ότι την βρήκανε στο δωμάτιό της, στο διαμέρισμά της, ένας φίλος της οικογένειας», είπε η θεία της Μαρίσσας.

Νίκησε τον καρκίνο και «έφυγε» από τσίμπημα εντόμου

Φίλος της οικογένειας Λαιμού περιέγραψε στο Mega πως ενώ η Μαρίσσα Λαιμού νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο, τελικά έφυγε από τη ζωή από ένα τσίμπημα εντόμου.

«Παίρνει καιρό η νεκροψία, μια εβδομάδα μας έχουν πει. (Η διάγνωση) ήταν toxic effect of venom. Δεν μας είπανε ποιο έντομο, θα το βρούνε και αυτό. Έχουνε πει «animal bite» (δάγκωμα ζώου) που εννοούν «insect bite» (τσίμπημα εντόμου), αλλά δεν ξέρουν ποιο» είπε αρχικά ο φίλος της οικογένειας.

«Το παιδί είχε πάει στο νοσοκομείο που της έκαναν θεραπεία πριν (για τον καρκίνο) … έφυγε το παιδάκι από εκεί, είχε ένα εξάνθημα, είχε φαγούρα και της έδωσαν αντιβίωση και είχε και λίγο πυρετό. Αυτό είχε γίνει κι έφυγε από το νοσοκομείο με αυτή τη διάγνωση. Έφυγε 18:00 – 18:30 και της είπαν να γυρίσει σπίτι».

«Παρόλου που ο γιατρός της, ο ογκολόγος της την έστειλε με ασθενοφόρο εκεί γιατί δεν την είδαν καλά. Το παιδί δεν ήταν πολύ καλά για να πάει μόνο του εκεί και το στείλανε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πήγε η οικονόμος στο δωμάτιό της να την βρει, αλλά είχε “φύγει”, στο κρεβατάκι της με το σκέπασμα κανονικά».

«Ήταν κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της… Ήτανε στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μια παράσταση μόνη της, τον “Ρωμαίο και Ιουλιέτα” τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε. Ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα. Είχε δει τόσα θέατρα, όπερες, μπαλέτα όλα στο Λονδίνο όλα. Ήτανε ένα τρομερό κοριτσάκι και τώρα ετοίμαζε να ανεβάσει κι άλλη παράσταση» πρόσθεσε ο οικογενειακός φίλος.

«Σημειώθηκε ένα πολύ σοβαρό λάθος»

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα την δύο ημέρες μετά να επισκεφθεί το νοσοκομείο LOC και τον ογκολόγο της (στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας) που ζήτησε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ωστόσο,  η Μαρίσσα εντέλει επέστρεψε σπίτι της, καθώς οι νοσηλευτές (και όχι γιατροί) που την εξέτασαν, δεν θεώρησαν ότι έπρεπε να νοσηλευτεί. Της χορηγήθηκε αντιβίωση, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ιατρικό της ιστορικό, και δεν υπήρξε επικοινωνία με τον ογκολόγο της.

Πάντα σύμφωνα με την ενημερωτική εκπομπή το νοσοκομείο παραδέχθηκε ότι «σημειώθηκε ένα πολύ σοβαρό λάθος» και ότι η Μαρίσσα Λαιμού όφειλε να παραμείνει υπό συνεχή παρακολούθηση. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί εσωτερική έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα και η τήρηση των πρωτοκόλλων.

Ποια ήταν η 28 Μαρίσσα Λαιμού

Η 28χρονη Μαρίσσα περιγράφεται ως καλλιτεχνική φύση, ως ένας δημιουργικός άνθρωπος με όνειρα για τη ζωή. Αγαπούσε το θέατρο, είχε πρωταγωνιστήσει στον «Ρομέο και Ιουλιέτα» ενώ ετοίμαζε τη νέα της παράσταση.

«Ένα ταπεινό κορίτσι αγαπούσε την τέχνη, το θέατρο. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν ταπεινή, ένα σεμνό κορίτσι, είχε αδυναμία στον πατέρα της, αγαπούσε την τέχνη. Είχε περάσει καρκίνο, το είχε ξεπεράσει όμως, την αρρώστια αυτή του καρκίνου», είπε η θεία της 28χρονης.

Η 28χρονη ήταν κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού. Με ισχυρή παρουσία στο χώρο της μόδας είχε ξεκινήσει την καριέρα της στις τέχνες δουλεύοντας στο Παρίσι με τη Sonia Rykiel και τον John Galliano.

Παρά το σπουδαίο όνομα, συνυφασμένο με τον χώρο της ναυτιλίας, η ίδια επέλεξε τον δικό της δρόμο.

Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι

Σύνταξη
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
Αποκάλυψη 15.09.25

Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων

Η αστυνομία προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη ενώ πριν τη σύλληψή της είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το τηλέφωνο της Ειρήνης Μουρτζούκου

Σύνταξη
Πρόταση 996 σελίδων 15.09.25

Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση - εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»

Με ταχύτατους ρυθμούς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάμπρος Τσίγκας ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας για την τραγωδία στα Τέμπη και διαβίβασε το φάκελο στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, προκαλώντας την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Εικόνα ντοκουμένο 15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Σύνταξη
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης
Κρίσιμη καμπή 16.09.25

Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης

Μέσω του πάλαι ποτέ προπυργίου των Σοσιαλδημοκρατών, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αποκτά «ρίζες» και στα δυτικά της χώρας, κερδίζοντας την ψήφο των εργατών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου
Εξελίξεις 16.09.25

Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και την τραγωδία των Τεμπών να εξακολουθεί να «στοιχειώνει» την κυβέρνηση, ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου ακούει στη λέξη διαφθορά και έχει άμεση σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ 16.09.25

Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν σκοτώνουν μόνο ανθρώπους, αλλά καταστρέφουν την οικονομία και τα μέσα διαβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόχα: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν το Ισραήλ
Ντόχα 16.09.25

Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου προς ΗΠΑ: Σταματήστε το Ισραήλ

Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος σε ενέργειες όπως αυτήν στην Ντόχα, επισημαίνουν οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν από την Κολομβία «την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών
Γουστάβο Πέτρο 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν θεωρούν σύμμαχο την Κολομβία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών

«Οι ΗΠΑ μας αφαίρεσαν την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ο Γουστάβο Πέτρο στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Κολομβίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς εγκαινιάζει συναγωγή στο Μόναχο και εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων
Κόσμος 16.09.25

Ο Μερτς εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων

Ο Φρίντριχ Μερτς εγκαινίασε την πρώην κεντρική συναγωγή του Μονάχου, η οποία χτίστηκε το 1931 και καταστράφηκε από τους Ναζί στη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση – Σφοδροί βομβαρδισμοί και κάτοικοι παγιδευμένοι στα συντρίμμια
Σφοδροί βομβαρδισμοί 16.09.25

Αρχισε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ και η σφαγή στη Γάζα

Η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας ξεκίνησε, τη στιγμή που αξιωματούχος του ΟΗΕ κάνει λόγο για χρήση μη συμβατικών όπλων από το Ισραήλ με στόχο την εθνοκάθαρση της περιοχής.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις
Υπέγραψε διάταγμα 16.09.25

Ο Τραμπ στέλνει την εθνοφρουρά στο Μέμφις

Προεδρικό διάταγμα για την αποστολή της εθνοφρουράς στο Μέμφις υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η πάταξη του εγκλήματος με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεν έχει λάβει ακόμη θεωρήσεις εισόδου από τις ΗΠΑ για τη ΓΣ του ΟΗΕ
«Ανησυχητική» καθυστέρηση 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στη Βραζιλία για τη ΓΣ του ΟΗΕ

«Ανησυχητική» κρίνει ο ΟΗΕ την καθυστέρηση από τις ΗΠΑ χορήγησης βίζας στη Βραζιλία προκειμένου η αντιπροσωπεία της να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL
Γερμανία 16.09.25

Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL

Η Rheinmetall εξαγοράζει το ναυπηγικό τμήμα της NVL, η οποία είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισ. ευρώ, και κατά το τρέχον έτος έχει μέχρι στιγμής εγγράψει παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Σύνταξη
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
