«Κυρία Δάφνη, η τράπεζα θα δει τις λίρες μέσω του δορυφόρου»

«Επειδή το υπόλοιπό σου στην τράπεζα ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να έχεις κάποιο πρόβλημα. Εγώ σε βλέπω αυτή τη στιγμή σαν μητέρα μου. Το λοιπόν. Θα κάνεις αυτό που σου λέω σωστά γιατί αυτά ελέγχονται μέσω του δορυφόρου και πρέπει να μου τα πεις για να τα δηλώσω, κατάλαβες; Πήγαινε βγάλ’ τα από την ντουλάπα τα κοσμήματα κι ό,τι έχεις δύο λεπτά, αγάπη μου γλυκιά. Πρέπει να το κάνεις γιατί πρέπει να γίνει σωστά η καταμέτρηση, εγώ θα σου στείλω από κει και τον Δημήτρη τον βοηθό μου, για να τα κάνει και φωτογράφιση για να δει και η τράπεζα. Περαστικά σου κιόλας, πρέπει να πας να μετακινήσεις την ντουλάπα, να τα βγάλεις να τα δηλώσουμε όλα, κατάλαβες; Από λίρες, τι δηλώνουμε από λίρες; Ούτε μία λίρα; Αυτό τώρα θα το δει η τράπεζα μέσω του δορυφόρου. Μετά μη μου πεις ότι φταίω εγώ. Ωραία, πήγαινε βγάλε τα κοσμήματα, γι’ αυτό και σε πήρα και στο κινητό, για να φανεί πού έχεις τα κοσμήματά σου πίσω από την ντουλάπα. Εγώ τώρα θα σου κάνω σωστά την καταμέτρηση. Δεν παίζει ρόλο η αξία τους, παίζει ρόλο το κομμάτι, όσα περισσότερα κομμάτια δηλώσουμε θα πάρεις παραπάνω χρήματα, κατάλαβες, κυρία Δάφνη;».

Απόσπασμα από τις αναφορές επιτηδείων για να πείσουν μια 80χρονη γυναίκα που είχε προβλήματα υγείας να τους δώσει χρηματικά ποσά με επίκληση είτε χρέη προς την Εφορία είτε μια ασφάλεια του σπιτιού της και «επιδότηση» που πρόκειται τάχα να λάβει. Με τον ποινικό να προσπαθεί να την παραπλανήσει, πρώτα ευχόμενος τάχα ευγενικά «περαστικά» και ύστερα εκτοξεύοντας και απειλές όταν η άτυχη ηλικιωμένη δυσανασχετεί από την πίεση που της ασκούσε. Λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλετε λίγο να ηρεμήσετε γιατί έχετε πάρει πολλή φόρα και θα φάτε πρόστιμο 48.000 ευρώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε, αυτό γιατί η αίτηση αυτή δεν είναι παίξε-γέλασε να δηλώνετε πράγματα και να παίρνετε χρήματα. Καταλάβατε; Γιατί εσείς τώρα ό,τι δηλώνετε σας βγαίνει ένα καθαρό επιτόκιο που θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας. Καταλάβατε;».

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τη δικογραφία έκτασης τουλάχιστον 3.000 σελίδων που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας για το τεράστιο κύκλωμα απατών με τη συμμετοχή τουλάχιστον 141 ατόμων (οι 45 συνελήφθησαν), το οποίο το 2023 φέρεται να έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.100 απάτες και κλοπές, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένους και αποσπώντας λεία άνω των 7,5 εκατ. ευρώ. Με το κύκλωμα να ακούγεται ότι έχει προσβάσεις σε «στρατηγούς» (πιθανόν των αρχών ασφαλείας) αλλά και σε δικαστικούς λειτουργούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάστηκε και η εμπλοκή ενός αστυνομικού της Αθήνας, χωρίς όμως πλήρη αποδεικτικά στοιχεία.

Ποσά σε στοιχηματικές

Στις συνομιλίες ακούγεται ακόμα ότι μέλη του κυκλώματος βρίσκονταν σε αναζήτηση αγοράς οικοπέδου 11 στρεμμάτων στην Κρήτη, αξίας 180.000 ευρώ, και άλλου οικοπέδου σε άγνωστη τοποθεσία, αξίας 300.000-400.000 ευρώ, στα οποία σκοπεύουν να κτίσουν 160 ακίνητα! Επιπλέον εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στοιχηματικές εταιρείες αλλά και αναφορές σε ίδρυση εικονικής εταιρείας στη Βουλγαρία αλλά και στη χρήση κυπριακής εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) από την πλατφόρμα της οποίας προβαίνει σε επενδύσεις χρημάτων (αγορά συναλλάγματος – Forex)

Με ενδεικτική περίπτωση την απόσπαση ποσού 862.700 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή από μια 71χρονη γυναίκα που διέμενε στο Ψυχικό. Η γυναίκα παρέδωσε αυτά τα χρήματα και τα κοσμήματα σε συνάντηση που είχε μαζί τους στον Φάρο Ψυχικού, αφού θεώρησε ότι έτσι γλίτωσε μεγάλο πρόστιμο από την Εφορία! Με τους έκπληκτους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να διαπιστώνουν σε πολλές περιπτώσεις ότι τα θύματα… εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους σε αυτούς που τους υφάρπαζαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Και αυτό λόγω της εσφαλμένης εντύπωσης που είχαν ότι θα πλήρωναν πολλαπλάσια λεφτά στις οικονομικές υπηρεσίες.

Ωστόσο ενώ η επίσημη εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δράση των απατεώνων είναι περί κερδών 7,7 εκατ. ευρώ από 100 περίπου απάτες, στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι «η φανερή εγκληματικότητα αποτελεί το 20% της πραγματικής. Πολλοί ηλικιωμένοι λόγω ντροπής και μεγάλης συναισθηματικής θλίψης και προς αποφυγήν τυχόν κοινωνικού στιγματισμού τους απέφευγαν να καταγγείλουν όμοιες πράξεις σε βάρος τους. Από την Υπηρεσία μας εκτιμάται ότι η οργάνωση στο ίδιο χρονικό διάστημα, από τις αρχές του 2023, έχει διαπράξει πάνω από 5.000 περιπτώσεις απατών, αποσπώντας το χρηματικό όφελος (χρηματικά ποσά και τιμαλφή) τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ».

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., «πολλές από αυτές τις απάτες που οδήγησαν στις αρπαγές μεγάλων ποσών ή και κοσμημάτων τεράστιας αξίας από τα σπίτια εύπιστων ή αδύναμων ηλικιωμένων προκαλούν σειρά ενδοοικογενειακών παρενεργειών και προστριβών. Κι αυτό αφενός γιατί συγγενείς τους πληροφορούνται ότι οι εν λόγω ηλικιωμένοι διατηρούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά αποκρύπτοντας κάτι τέτοιο και χωρίς να τους βοηθούν οικονομικά. Και αφετέρου γιατί σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις πολλοί συγγενείς τους μικρότερης ηλικίας τούς είχαν επιστήσει την προσοχή να είναι επιφυλακτικοί σε τέτοιες προσεγγίσεις από ψευτολογιστές, τάχα υπαλλήλους της ΔΕΔΗΕ κ.λπ. και να μη δίνουν χρήματα και τιμαλφή, χωρίς όμως να το κατορθώσουν. Με τους ηλικιωμένους παρά το «φροντιστήριο» συγγενών τους να πείθονται και να παραδίδουν τεράστια ποσά…». Ο νομικός εκπρόσωπος ωστόσο ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων, δικηγόρος Πειραιά Γιάννης Γλύκας αναφέρει ότι όλες οι παράμετροι της υπόθεσης θα κριθούν στις δικαστικές αίθουσες.

«Είμαι λογιστής»

Σε διάλογο που είχε καταγραφεί στις 8 Αυγούστου 2025 ακούγεται το μέλος του κυκλώματος να αναφέρει σε μια 76χρονη γυναίκα «άκουσέ με, έχει έρθει ένα πρόστιμο αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι λογιστής και δεν το άφησα να προχωρήσει. Ακουσέ με, είναι ένα πρόστιμο. Πρέπει να δηλώσουμε, κυρία Γιολάντα, ό,τι κοσμήματα έχουμε στο σπίτι, να τα ασφαλίσουμε, διότι γίνονται πάρα πολλές κλοπές, επειδή σε περίπτωση αν σ’ τα κλέψουν ή αν τα χάσεις, τα ασφαλίζουμε και παίρνουμε αποζημίωση πίσω μετά. Πρέπει να μου πεις τι κοσμήματα έχεις, δαχτυλίδια και τα λοιπά, να τα δηλώσω στη φορολογική δήλωση, να σου φύγει το πρόστιμο γιατί είναι δύο, διακόσια εξήντα ευρώ το πρόστιμο». Με τον συνεργό του που δηλώνει «καταμετρητής» των κοσμημάτων να μεταβαίνει αργότερα στο σπίτι της γυναίκας και να της υφαρπάζει τα συγκεκριμένα τιμαλφή.

Ωστόσο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025 τα μέλη του κυκλώματος αναφέρονται σε διασυνδέσεις και υποστήριξη που έχουν από υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και από δικαστικούς λειτουργούς. Σε μια περίπτωση ένας εξ αυτών δηλώνει σε κάποιον συνεργό του «εγώ ξέρεις ότι έχω βάλει στρατηγούς, ιστορίες, για να σε καθαρίσω;». Για να συμπληρώσει λίγη ώρα αργότερα: «Ναι. Εγώ εδώ στρατηγούς έχω βάλει στη μέση, έχω βάλει τον Λ., τον… εισαγγελέα, ο στρατηγός ήρθε στο μαγαζί του αδερφού σου, κάτσαμε, μιλήσαμε. Στην αρχή ζητάγανε κάνα κατοστάρι για να σε καθαρίσουν εσένα και τον γιο σου».

Σε έναν άλλο διάλογο στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 ένα άλλο μέλος του κυκλώματος σημειώνει: «Εχε χάρη που ο εισαγγελέας με συμπαθεί και τα λοιπά. Λοιπόν. Τον φέραν σήμερα το πρωί και είχα γράψει εγώ με τον συνεργάτη μου αίτημα και είπαμε τι; Να διαταχθεί προκαταρκτική προκειμένου να ελεγχθεί, άκου λίγο, το κινητό του, ώστε να διαπιστωθεί τα απειλητικά μηνύματα που δεχόταν απ’ τους Αλβανούς μες στη φυλακή για το χρέος του πατέρα του. Διότι λέμε, ότι αν τυχόν αποδειχτεί ότι αυτός το έκανε κατόπιν εκβιασμού δεν πρέπει να δικαστεί ως ότι εκτελέστηκε απάτη».

Ειδική πληροφόρηση

Επιπλέον, όπως σημειώνεται σε έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., «εξάγεται το συμπέρασμα ότι η οργάνωση, λόγω του γεγονότος ότι μέλη της ανήκουν στη φυλή Ρομά, δεν προχωρούν σε εξαπάτηση ατόμων της ίδιας φυλής – εθνοτικής ομάδας, αντίθετα επιδιώκουν την εξαπάτηση ατόμων εκτός αυτής. Μάλιστα περιγράφεται συζήτηση στις 19 Ιουνίου 2025, που μέλος του κυκλώματος, ενώ αρχίζει την προσπάθειά του να παραπλανήσει έναν ιδιώτη, μόλις αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι από τη συγκεκριμένη φυλή σπεύδει να του πει «μην ασχολείσαι, φίλε, απάτη είναι».

Τέλος, προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές ότι μία από τις απάτες που πραγματοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος προϋπέθετε ειδική πληροφόρηση από δημόσιες υπηρεσίες. Οπως σημειώνεται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., «μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι Δημοσίου – συνεργαζόμενου φορέα, με τον οποίο το καλούμενο θύμα ή εταιρεία είχε συνάψει είτε στο παρελθόν είτε την περίοδο που πραγματοποιούνταν η κλήση ορισμένη σύμβαση με τον εν λόγω φορέα. Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης γνώριζαν στοιχεία για τη σύναψη σύμβασης, αριθμούς παραστατικών αλλά και ονόματα υπαλλήλων, τόσο του καλούντος Δημοσίου – συνεργαζόμενου φορέα όσο και του καλούμενου προς εξαπάτηση θύματος, εταιρείας ή φορέα, όπου με τον τρόπο αυτόν κάμπτονταν οι αμφιβολίες των θυμάτων και προχωρούν στις συναλλαγές. Με το πρόσχημα επιστροφής χρημάτων ή πληρωμής κρατήσεων τιμολογίων τούς καθοδηγούσαν και αντί τα θύματα να παραλάβουν το χρηματικό ποσό, μέσω της λανθασμένης καθοδήγησης όριζαν το χρηματικό ποσό που θα αποσταλεί και πραγματοποιούσαν συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμό μέλους της εγκληματικής οργάνωσης».

