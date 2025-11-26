newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
«Μας φέρανε μια λίστα ηλικιωμένων με πολλά λεφτά…» – Νέες αποκαλύψεις για τις τηλεφωνικές απάτες
26 Νοεμβρίου 2025

«Μας φέρανε μια λίστα ηλικιωμένων με πολλά λεφτά…» – Νέες αποκαλύψεις για τις τηλεφωνικές απάτες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τους πληροφοριοδότες των εγκληματικών οργανώσεων με τις κλοπές και τις απάτες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Μας φέρανε μία καλή λίστα. Αύριο παίρνουμε τηλέφωνα εκεί. Λίστα με μεγάλα… ηλικιωμένους. Από την τράπεζα μου φέρανε. Σαράντα ονόματα. Θα σου βγάλω εγώ αύριο μεροκάματο. Και για σένα και για την κοπέλα στην τράπεζα».

Το παραπάνω απόσπασμα από συνομιλία στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 μεταξύ μελών του τεράστιου κυκλώματος απατών (με τη συμμετοχή τουλάχιστον 141 ατόμων με λεία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ) που εξαρθρώθηκε προ μερικών ημερών από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών αναδεικνύει – όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. – τον αφανή ρόλο των πληροφοριοδοτών και άλλων αρωγών από τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες ή και ιδιώτες, μιας σειράς δηλαδή από αόρατους «συνεργούς» οι οποίοι υποβοηθούν τους ποινικούς να υφαρπάξουν τεράστια ποσά από χιλιάδες ανυποψίαστους ανθρώπους, παρέχοντας πληροφορίες για συναλλαγές, περιουσιακά στοιχεία, χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα δεδομένα στους δράστες των απατών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τελευταίοι «στοχεύουν» θύματα με οικονομική άνεση, γνωρίζουν στοιχεία για την ταυτότητά τους και τους συγγενείς τους και για να είναι πιο ευχερής η προσέγγισή τους από τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνται τους λογιστές, τους υπαλλήλους κ.λπ. Με πολλούς από τους στόχους των απατεώνων και τους συγγενείς τους να απορούν πώς είναι δυνατόν οι δράστες να είχαν αυτή την πληροφόρηση, που υποβοήθησε ώστε να παραπλανηθούν.

Σύμφωνα με αστυνομικούς, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος – που υπολογίζεται ότι στην πραγματικότητα είχαν περισσότερα από 5.000 θύματα με λεία που προσέγγιζε τα 30.000.000 ευρώ – έχουν ορισμένες προσβάσεις σε πιστωτικά ιδρύματα με μεμονωμένους υπαλλήλους υπεράνω υποψίας που κρατούν σημειώσεις ή προχωρούν σε εκτυπώσεις στιγμιοτύπων οθόνης και όχι των ίδιων των τραπεζικών παραστατικών ή των ψηφιακών λιστών γιατί αφήνουν έτσι ηλεκτρονικό αποτύπωμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα μέλη του κυκλώματος αναφέρει, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε έναν συνεργό του «μου φέρνουνε λίστα. Η Τζένη, η κοπέλα, μου φέρνει λίστα. Μια καλή λίστα με μεγάλα ποσά. Από αύριο παίρνουμε τηλέφωνα», κατονομάζοντας και το πιστωτικό ίδρυμα όπου φαίνεται να υπάρχει η διαρροή. Ετσι, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ασχολούνται με την υπόθεση σχεδιάζουν να υποβάλουν ερωτήματα σε τραπεζικά καταστήματα για αναζήτηση τυχόν ηλεκτρονικών ιχνών από υπαλλήλους που αναζήτησαν στοιχεία για πολλά θύματα των μελών του κυκλώματος. Κάτι που μπορεί να θεωρηθεί σαφές δείγμα συνεργασίας τους με τους κακοποιούς. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και για τυχόν εμπλοκή εφοριακών ή υπαλλήλων και από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες, των οποίων το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου στους ψηφιακούς φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία των πολιτών καταγράφεται.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε εντοπιστεί συνεργασία υπαλλήλων της Εφορίας με «νονούς της νύχτας» ή και με μέλη ένοπλων οργανώσεων (σε περιόδους που δεν καταγραφόταν το ηλεκτρονικό ίχνος πρόσβασης), οι οποίοι παρείχαν στοιχεία για διευθύνσεις «στόχων». Και ανάμεσα σε αυτούς, αντίπαλοι κακοποιοί αλλά και αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί κ.λπ.

Οι «επαφές» τους

Ενα τρίτο σημείο ενδιαφέροντος για τους αξιωματικούς – ερευνητές της δράσης του κυκλώματος όπως και άλλων συναφούς δράσης ποινικών είναι οι «επαφές» τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οπως καταγράφεται στο τωρινό διαβιβαστικό των Αρχών ασφαλείας, «μέλη της οργάνωσης προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή συνεργαζόμενου φορέα, με τον οποίο το καλούμενο θύμα ή εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση, γνώριζαν στοιχεία για τη σύναψη σύμβασης, αριθμούς παραστατικών αλλά και ονόματα υπαλλήλων, τόσο του καλούντος δημόσιου φορέα όσο και του καλούμενου προς εξαπάτηση θύματος. Και με τον τρόπο αυτό κάμπτονταν οι αμφιβολίες των θυμάτων και προχωρούσαν στις συναλλαγές».

Τα στελέχη των διωκτικών Αρχών ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο και σε αυτή την περίπτωση τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων να είχαν συνεργούς μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς. Ομως ερευνούν και την περίπτωση οι κακοποιοί να αντλούν στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Διαύγειας ή και άλλες όπου καταγράφονται σχετικές συναλλαγές με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου άλλωστε παρουσιάζονται αναλυτικά παραστατικά από συμβάσεις κι όχι μόνο, με καταγραφές των υπαλλήλων που τις χειρίζονται κ.λπ.

Τέλος, στελέχη των Αρχών ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργάτες των απατεώνων να είναι μεμονωμένοι συνεργάτες ασφαλιστικών εταιρειών που μπορεί να ξέρουν στοιχεία, διευθύνσεις κ.λπ. για τους ιδιοκτήτες λ.χ. πολυτελών ΙΧ. Ακόμη ερευνάται και ο τυχόν ρόλος αστυνομικών συνεργατών των διάφορων συμμοριών που τους παρέχουν πληροφορίες για τυχόν αστυνομικούς ελέγχους εις βάρος τους ή τους ζητούν χρήματα για την «κάλυψή» τους.

World
Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

inWellness
inTown
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25.11.25

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Έμφυλη βία 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ελλάδα 25.11.25

Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την Κωνσταντινούπολη προτείνει ο Ερντογάν για τις απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία
Συμμαχία Προθύμων 26.11.25

Σφήνα Ερντογάν για συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Η Ερντογάν δηλώνει ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προτείνοντας την Τουρκία ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
Ουκρανία 26.11.25

Στην επίσκεψη Ντρίσκολ προσβλέπει το Κίεβο για τη συμφωνία ειρήνευσης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει την επίσκεψη του Ντάνιελ Ντρίσκολ αυτήν την εβδομάδα στο Κίεβο προκειμένου να οριστικοποιηθούν «τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό» του πολέμου.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 26.11.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», αναφέρει στην έκθεσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
