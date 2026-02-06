Συνελήφθη 70χρονος εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έκλεψε πάνω από 15.000 ευρώ
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ το οικονομικό όφελος από τις απάτες του 70χρονου ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.
- Πόσο «εξαιρετική» ήταν στ’ αλήθεια η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ
- Σοκάρει υπόθεση παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη 38χρονη μητέρα τριών παιδιών με θύμα την 7χρονη κόρη της
- Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα και συγκινεί – Το μήνυμα του μέσω Instagram
- Στην κορυφή του Ακονκάγκουα η Κική Τσακαλδήμη – Η Ελληνίδα ορειβάτισσα που κατέκτησε το Ακονκάγκουα
Συνελήφθη, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, 70χρονος που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με το πρόσχημα της οφειλής χρηματικού ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και ληστεία, ενώ αναζητείται ένας συνεργός του.
Ειδικότερα, από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού διαπιστώθηκε ότι ο 70χρονος διέπραττε, τουλάχιστον από το 2023, απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ως προς τον τρόπο δράσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά ο συνεργός του εντόπιζε ηλικιωμένα άτομα και συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ λίγα λεπτά μετά ο 70χρονος προσέγγιζε τους ηλικιωμένους και χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες τους εξαπατούσε αφαιρώντας χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα της οφειλής ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο παραγγελίας ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ενδεικτικό της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρο το Νομό Αττικής, για τον εντοπισμό υποψηφίων θυμάτων, ενώ κατά την προανάκριση των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν 35 περιπτώσεις απάτης σε πλείστες περιοχές, από τα Μέγαρα μέχρι και το Μαρκόπουλο.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ το οικονομικό όφελος από τη δράση του 70χρονου ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.
Σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• το χρηματικό ποσό των 231 ευρώ,
• το «επιχειρησιακό» όχημα,
• 2 ρολόγια,
• κοσμήματα και
• 4 κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Συνελήφθη 70χρονος εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έκλεψε πάνω από 15.000 ευρώ
- Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για ερωτικά ραντεβού!
- «Big Bang» στις επενδύσεις από τις Big Tech για την ΑΙ
- Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
- Ο Bad Bunny δεν λέει πολλά για την εμφάνιση του στο Super Bowl, αλλά υπόσχεται ένα «μεγάλο πάρτυ»
- ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
- Ποια ελληνικά προϊόντα ξεχώρισαν στις διεθνείς αγορές [γραφήματα]
- Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις