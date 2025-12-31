Email που θυμίζουν κάποιον γνωστό αποστολέα (κατάστημα, δημόσια αρχή) αλλά τελικά δεν είναι, όπως και μηνύματα από άγνωστους αριθμούς, φέρνουν επανειλημμένα στο προσκήνιο την απειλή για ηλεκτρονικές απάτες που αυτό το διάστημα, λόγω των εορταστικών αγορών, γιγαντώνεται.

Οι παραινέσεις για αποστολή χρημάτων ή η παραπομπή σε e-shop «παγίδες», βρίσκουν ανάχωμα στη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών, στην εστίασή τους σε μικρές λεπτομέρειες αλλά και σε πρωτοβουλίες τραπεζών και οργανισμών που επιχειρούν να καταστήσουν από την πλευρά τους τις ψηφιακές συναλλαγές πιο ασφαλείς.

Τι πρέπει να προσέχετε

Η ενημέρωση των καταναλωτών και η προσοχή στη λεπτομέρειεα μπορεί να «σώσει» κάθε επόμενη επισφαλή κίνησή τους.

· Εμφάνιση του header του e-mail: Να χρησιμοποιούν την επιλογή προβολής της επικεφαλίδας (header) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τη διαδρομή που ακολουθεί το μήνυμα μέσω διάφορων διακομιστών.

· Έλεγχος αποστολέα μηνύματος: Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα και να αναζητούν τυχόν ασυνήθιστα στοιχεία, όπως λανθασμένα ονόματα ή περίεργες καταλήξεις.

Για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση η διεύθυνση του αποστολέα ministryofdevelopement.gr.com@gmail.com, δείχνει καταφανώς ότι πρόκειται για απατηλό μήνυμα, καθώς με μια απλή αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου προκύπτει ότι το όνομα τομέα (domain name) δεν αντιστοιχεί στις επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

· Συντακτικά και ορθογραφικά λάθη: Τα απατηλά μηνύματα συχνά περιέχουν γραμματικά ή συντακτικά λάθη που αποκαλύπτουν την πλαστότητά τους.

· Συνημμένα αρχεία και σύνδεσμοι: Να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους από άγνωστες ή ύποπτες πηγές, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.

· Αιτήματα για προσωπικά δεδομένα: Οι κρατικοί φορείς δεν θα ζητήσουν ποτέ μέσω e-mail προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες.

· Πιεστικές προθεσμίες: Λέξεις όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο μήνυμα και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα (ΑΜΕΣΩΣ, ΚΑΘΕ, ΔΩΡΕΑΝ, ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ) μαρτυρούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για απατηλό.

· Διασταύρωση πληροφοριών: Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν άμεσα με τις επίσημες Αρχές ώστε να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του μηνύματος.

Πώς «έτρεξαν» οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Μειωμένα εμφανίστηκαν τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης, κατά 55% μάλιστα το 2024, ενώ η αναλογούσα αξία τους μειώθηκε κατά 51%, σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Τα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με μεταφορές πιστώσεων που αναφέρθηκαν το 2024 αριθμούν σε 5.032 και η αξία τους ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 11.214 περιστατικών απάτης συνολικής αξίας 25 εκατ. ευρώ το 2023.

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία της Visa, που δείχνουν πως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 σημειώθηκε μείωση 19,6% στην αναλογία απατηλών συναλλαγών προς πωλήσεις, ενώ στο ηλεκτρονικό εμπόριο η αναλογία αυτή μειώθηκε κατά 22%.

Πηγή: ΟΤ