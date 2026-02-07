Δύο νέα περιστατικά με τηλεφωνικές απάτες στο Ηράκλειο
Έχασαν χρήματα και χρυσαφικά.
Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες στην Κρήτη αφού δύο ακόμη περιπτώσεις καταγγέλθηκαν στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Στην μία περίπτωση μια 34χρονη έπεσε θύμα ενός λογιστή, ο οποίος την έπεισε ότι είναι από το γραφείο με το οποίο συνεργάζεται και με το πρόσχημα ενός κουπονιού για το σούπερ μάρκετ του έδωσε έγκριση για να «βουτήξει» από το λογαριασμό της 920 ευρώ, σύμφωνα με το patris.
Στη δεύτερη περίπτωση μία 62χρονη έπεσε θύμα υπαλλήλου της ΔΕΔΔΗΕ. Το γνωστό κόλπο με τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία και έπεσε να βγάλει έξω τα κοσμήματά της τα οποία στη συνέχεια έγιναν «καπνός».
