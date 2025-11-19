Στη φυλακή άλλα 9 μέλη του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες
Από τους 44 συνολικά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και σήμερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 14.
Άλλοι 9 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Όλοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Ελεύθερη η αθλήτρια
Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ αυτών και η γνωστή αθλήτρια του στίβου, αδελφή του φερόμενου ως «εισπράκτορα» της Οργάνωσης.
Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
- Επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.
- Η οργάνωση διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking. Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου
- 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
