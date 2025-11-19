Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»
Ελεύθερη, με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα, αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε ολυμπιακούς αγώνες, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.
Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα».
Στη διάρκεια της απολογίας της η κατηγορούμενη αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.
