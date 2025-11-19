Ελεύθερη, με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα, αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε ολυμπιακούς αγώνες, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα».

Στη διάρκεια της απολογίας της η κατηγορούμενη αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.