Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ληστέψουν ψιλικατζίδικο αλλά το έβαλαν στα πόδια – Η αντίδραση του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 09 Μαΐου 2026, 17:20

Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ληστέψουν ψιλικατζίδικο αλλά το έβαλαν στα πόδια – Η αντίδραση του ιδιοκτήτη

Οι δύο νεαροί μπαίνουν με κουκούλες και μαχαίρι στο ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και φωνάζουν ψηλά τα χέρια στον ιδιοκτήτη

Αποτυχημένη απόπειρα ληστείας έκαναν δύο νεαροί σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη αφού μάλλον δεν περίμεναν την αντίδραση του ιδιοκτήτη.

Ήταν ξημερώματα γύρω στις 5.15 όταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η Voria, δύο νεαροί, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κουκούλες στο κεφάλι μπαίνουν στο ψιλικατζίδικο στην περιοχή του Βαρδάρη.

«Ψηλά τα χέρια», φωνάζει 2-3 φορές ο ένας από αυτούς προς τον καταστηματάρχη, κρατώντας μάλιστα ένα μαχαίρι, το οποίο και στρέφει προς τον άντρα. Καθώς ο δράστης κινείται προς το μέρος του καταστηματάρχη συνεχίζει να φωνάζει «να τα βλέπω»”, όμως ο ιδιοκτήτης ψύχραιμος του απαντά «ρε άντε φύγε από εδώ» .

Οι δράστες δεν πτοούνται κινούνται επιθετικά προς το μέρος του και τότε ο καταστηματάρχης αρπάζει πίσω από τον πάγκο ένα ξύλινο στυλιάρι και αρχίζει να τους κυνηγά.

Στη θέα του αποφασισμένου καταστηματάρχη οι δράστες τρέπονται σε φυγή κι εξαφανίζονται στα γύρω στενά . Παρά τις έρευνες της αστυνομίας που έφθασε στο σημείο, οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί.

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Ελλάδα 09.05.26

Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο

Το τροχαίο είχε γίνει ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν αστυνομικός σε υπηρεσία παραβίασε με τη μοτοσυκλέτα ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Αναστασία Σταματοπούλου
Ελλάδα 09.05.26

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Σύνταξη
Ελλάδα 09.05.26

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα

Σύνταξη
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» - Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Σύνταξη
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα - Η ανακοίνωση

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

Σύνταξη
Ελλάδα 09.05.26

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του

Ένα εύρημα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές στη Λευκάδα, όπου βρέθηκε το θαλάσσιο drone, κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του

Σύνταξη
Καιρός 09.05.26

Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα - Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση του Σαββάτου - Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να είναι πιο ζεστός σε περιοχές της Στερεάς, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και της Κρήτης

Σύνταξη
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Σύνταξη
InShorts 09.05.26

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Σύνταξη
Ελλάδα 09.05.26

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ 09.05.26

«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» - Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον ότι η Ολυμπία Κηρύκου ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση - Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Σύνταξη
Ελλάδα 09.05.26

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Πανσερραϊκός-Κηφισιά 1-2: Άλμα παραμονής με ανατροπή οι φιλοξενούμενοι

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Σύνταξη
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Σύνταξη
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ελλάδα 09.05.26

Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο

Το τροχαίο είχε γίνει ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν αστυνομικός σε υπηρεσία παραβίασε με τη μοτοσυκλέτα ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Αναστασία Σταματοπούλου
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Αστέρας για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν

Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους» να χάνουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την έξοδο στο επόμενο Champions League – Έντονες αποδοκιμασίες στο «Άνφιλντ» για Κλοπ και παίκτες.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μπράιτον – Γουλβς

LIVE: Μπράιτον – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Γουλβς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Ελλάδα 09.05.26

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Σύνταξη
Ελλάδα 09.05.26

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα

Σύνταξη
Γάζα 09.05.26

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σύνταξη
Κόσμος 09.05.26

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

Σύνταξη
Super League 09.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός - Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Κηφισιά για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
MV Hondus 09.05.26

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Σύνταξη
Ναυτιλία 09.05.26

Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο - «Για παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting» έκανε λόγο ο Κικίλιας

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εκλογές 09.05.26

Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
