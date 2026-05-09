Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ληστέψουν ψιλικατζίδικο αλλά το έβαλαν στα πόδια – Η αντίδραση του ιδιοκτήτη

Αποτυχημένη απόπειρα ληστείας έκαναν δύο νεαροί σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη αφού μάλλον δεν περίμεναν την αντίδραση του ιδιοκτήτη.

Ήταν ξημερώματα γύρω στις 5.15 όταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η Voria, δύο νεαροί, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κουκούλες στο κεφάλι μπαίνουν στο ψιλικατζίδικο στην περιοχή του Βαρδάρη.

«Ψηλά τα χέρια», φωνάζει 2-3 φορές ο ένας από αυτούς προς τον καταστηματάρχη, κρατώντας μάλιστα ένα μαχαίρι, το οποίο και στρέφει προς τον άντρα. Καθώς ο δράστης κινείται προς το μέρος του καταστηματάρχη συνεχίζει να φωνάζει «να τα βλέπω»”, όμως ο ιδιοκτήτης ψύχραιμος του απαντά «ρε άντε φύγε από εδώ» .

Οι δράστες δεν πτοούνται κινούνται επιθετικά προς το μέρος του και τότε ο καταστηματάρχης αρπάζει πίσω από τον πάγκο ένα ξύλινο στυλιάρι και αρχίζει να τους κυνηγά.

Στη θέα του αποφασισμένου καταστηματάρχη οι δράστες τρέπονται σε φυγή κι εξαφανίζονται στα γύρω στενά . Παρά τις έρευνες της αστυνομίας που έφθασε στο σημείο, οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί.