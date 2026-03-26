Αγρίνιο: Ληστεία σε πρατήριο βενζίνης – Άφαντος ο δράστης
Ο δράστης εισέβαλε στο πρατήριο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε 700 ευρώ - Έρευνες στο Αγρίνιο για τον εντοπισμό του
- Ακτινολόγοι προειδοποιούν για πιθανές απάτες με deepfake ακτινογραφίες
- Γονείς καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου Ζακύνθου – «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»
- Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που έφυγε το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» από τη Σούδα
- Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Ληστεία σε πρατήριο βενζίνης σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Αγρίνιο με το περιστατικό να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.
Ο δράστης έδρασε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εισβάλοντας στο πρατήριο υγρών καυσίμων λίγο πριν τις 9 το βράδυ.
Κρατώντας μαχαίρι
Αποφασισμένος, μαυροντυμένος και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος και μαντίλι απείλησε τον εργαζόμενο με μαχαίρι.
Σύμφωνα με το agriniopress άρπαξε περί τα 700 ευρώ και έσπευσε να εξαφανιστεί με δίκυκλο τύπου Scooter, μεγάλο κυβισμού.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το agriniotv καταγράφονται τα δευτερόλεπτα της ληστείας:
- Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις επεμβάσεις στο εξωτερικό
- Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
- Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
- Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο στα Χανιά
- Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
- ΕΕ: Πώς συνδέει η Κάγια Κάλας τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία
- Μήτογλου: «Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερα»
- Τουλάχιστον 100 νεκροί σε Κένυα και Τανζανία εξαιτίας κατολισθήσεων
