Συνάντηση Ερντογάν με Ζελένσκι, μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με Πούτιν

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Απριλίου, μια μέρα μετά τη συνομιλία του Τούρκου ηγέτη με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ηγέτες «συμφώνησαν για νέα μέτρα στον τομέα της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά τις συνομιλίες. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Τουρκία με «τεχνογνωσία, τεχνολογία και εμπειρία», σύμφωνα με τον Ζελένσκι φωτογραφίζοντας τεχνολογία anti-drone.

Ο Ερντογάν και ο Ζελένσκι συζήτησαν επίσης έργα που αφορούν υποδομές φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κοινής ανάπτυξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι ομάδες των χωρών θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες των συμφωνιών τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι προσγειώθηκε στην Τουρκία στις 4 Απριλίου για «ουσιαστικές συνομιλίες» με τον Ερντογάν. Η επίσκεψή του έρχεται μία εβδομάδα μετά το ταξίδι του σε τρεις χώρες του Κόλπου (ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Κατάρ, υπέγραψε δεκαετείς συμφωνίες), όπου συζήτησε την υποστήριξη της Ουκρανίας εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με στόχο την πραγματική προστασία της ζωής των ανθρώπων και την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη μας, καθώς και στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Οι κοινές προσπάθειες αποφέρουν πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα.»

Η συνομιλία Ερντογάν – Πούτιν

Στις 3 Απριλίου, ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν. Χωρίς να κατονομάσει τη Μόσχα ως υπεύθυνη, ο Ερντογάν ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Τουρκία καλεί όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης, καθώς οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας και δεν πρέπει να επιτραπεί στον πόλεμο του Ιράν να δημιουργήσει επιπλέον ζώνες σύγκρουσης στην κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε το γραφείο του Τούρκου προέδρου σε δήλωση στις 3 Απριλίου.

Η Τουρκία έχει τοποθετηθεί ως πιθανός μεσολαβητής ειρήνης στον πόλεμο και συνέβαλε στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Black Sea Grain» το 2022 για την ασφαλή θαλάσσια εξαγωγή σιτηρών και λιπασμάτων από την Ουκρανία.