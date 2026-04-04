Ζελένσκι: Στην Κωνσταντινούπολη για συνάντηση με τον Ερντογάν
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να κάνει επαφές με ηγέτες για τον πόλεμο που μαίνεται - Η Ρωσία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της Naftogaz
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βλοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2022
Ο εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ζελένσκι θα συναντήσει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
«Έφτασα στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν προγραμματιστεί σημαντικές συναντήσεις. Έχουν προετοιμαστεί ουσιαστικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της συνεργασίας μας, με στόχο την εξασφάλιση πραγματικής προστασίας της ζωής των ανθρώπων, την προώθηση της σταθερότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Ευρώπη μας, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Οι κοινές προσπάθειες αποφέρουν πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Ζελένσκι και βίντεο:
Arrived in Istanbul, where important meetings are scheduled. Substantive talks have been prepared with the President of Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.
We are working to strengthen our partnership to ensure real protection of people’s lives, advance stability and guarantee… pic.twitter.com/SsAeVbetMT
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026
Η Ρωσία επιτέθηκε κατά υποδομών της Naftogaz
Η κρατική εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά υποδομών της στην περιοχή της Πολτάβα στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, με συνέπεια την πρόκληση πυρκαγιάς.
«Η Ρωσία συνεχίζει την πραγματοποίηση στοχευμένων επιθέσεων κατά υποδομών πετρελαίου φυσικού αερίου και ενέργειας», ανέφερε η εταιρία σε μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Από την αρχή του έτους, ο εχθρός έχει επιτεθεί σε υποδομές της Naftogaz σε περισσότερες από 40 περιπτώσεις», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις