Κυριακή των Βαΐων: Εντυπωσιακός στολισμός στην Παναγία Τουρλιανή της Μυκόνου
Ο ναός της Μυκόνου στολίστηκε με φοίνικες σε σχήμα μικρού κάλαθου ή βυζαντινού σταυρού για την Κυριακή των Βαΐων
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Την Κυριακή των Βαΐων σε ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, οι ναοί όλης της Ελλάδας στολίζονται με κλαδιά από βάγια, από φοίνικες δηλαδή ή από άλλα φυτά, όπως δάφνη, ιτιά, μυρτιά και ελιά. Το βάγιο είναι ο νεαρός βλαστός που βγαίνει από τα δένδρα της άνοιξης, εποχή που πάντα πέφτει η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα.
Η εκκλησία μας καθιέρωσε ήδη από τον 9ο αιώνα το έθιμο αυτό μιας και όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «όχλος πολύς…έλαβον τα Βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ».
Στην Μύκονο η Κυριακή των Βαΐων γιορτάζεται σε κλίμα κατάνυξης.
Όπως σημειώνει ο πατέρας Αλέξιος από την ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Τουρλιανής μιλώντας στην κάμερα του Mykonos Live TV και τον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο, ο ναός στολίζεται με φοίνικες σε σχήμα μικρού κάλαθου ή βυζαντινού σταυρού, που πλέκουν περίτεχνα οι ιερείς και οι πιστοί δουλεύοντας αδιάκοπα επί τρεις εβδομάδες.
Στην Χώρα γίνεται η λιτανεία της Βαϊοφόρου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σύρου, με την πομπή να διασχίζει τα γραφικά στενά σε μια τελετουργία που φέρει τον τίτλο «Ο περίπατος του αυτοκράτορα».
Μέσα σε αυτή τη λιτανευτική διαδρομή, μικρά παιδιά κρατώντας φοίνικες στα χέρια φωνάζουν «Βάγια βάγια τω Βαγιώ, τρώνε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή τρώμε το ψητό αρνί».
Προκειται αναμφίβολα για όμορφες και συγκινητικές στιγμές που τα έθιμα μεταφέρονται ζωντανά από γενιά σε γενιά θυμίζοντας πως η Μύκονος, πέρα από την καλοκαιρινή της εικόνα, διατηρεί αδιάρρηκτη την τοπική της ταυτότητα και παράδοση.
- Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
- Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
- Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
