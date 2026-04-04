Κυριακή των Βαΐων: Εντυπωσιακός στολισμός στην Παναγία Τουρλιανή της Μυκόνου

Την Κυριακή των Βαΐων σε ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, οι ναοί όλης της Ελλάδας στολίζονται με κλαδιά από βάγια, από φοίνικες δηλαδή ή από άλλα φυτά, όπως δάφνη, ιτιά, μυρτιά και ελιά. Το βάγιο είναι ο νεαρός βλαστός που βγαίνει από τα δένδρα της άνοιξης, εποχή που πάντα πέφτει η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα.

Η εκκλησία μας καθιέρωσε ήδη από τον 9ο αιώνα το έθιμο αυτό μιας και όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «όχλος πολύς…έλαβον τα Βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ».

Στην Μύκονο η Κυριακή των Βαΐων γιορτάζεται σε κλίμα κατάνυξης.

Όπως σημειώνει ο πατέρας Αλέξιος από την ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Τουρλιανής μιλώντας στην κάμερα του Mykonos Live TV και τον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο, ο ναός στολίζεται με φοίνικες σε σχήμα μικρού κάλαθου ή βυζαντινού σταυρού, που πλέκουν περίτεχνα οι ιερείς και οι πιστοί δουλεύοντας αδιάκοπα επί τρεις εβδομάδες.

Στην Χώρα γίνεται η λιτανεία της Βαϊοφόρου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σύρου, με την πομπή να διασχίζει τα γραφικά στενά σε μια τελετουργία που φέρει τον τίτλο «Ο περίπατος του αυτοκράτορα».

Μέσα σε αυτή τη λιτανευτική διαδρομή, μικρά παιδιά κρατώντας φοίνικες στα χέρια φωνάζουν «Βάγια βάγια τω Βαγιώ, τρώνε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή τρώμε το ψητό αρνί».

Προκειται αναμφίβολα για όμορφες και συγκινητικές στιγμές που τα έθιμα μεταφέρονται ζωντανά από γενιά σε γενιά θυμίζοντας πως η Μύκονος, πέρα από την καλοκαιρινή της εικόνα, διατηρεί αδιάρρηκτη την τοπική της ταυτότητα και παράδοση.