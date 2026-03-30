ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστήριο ο «Φραπές» – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο

Παρών στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ήταν σήμερα ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, o οποίος έχει παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της απείθειας, αλλά η δίκη του αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο λόγω κωλύματος στο πρόσωπο της δικηγόρου του.

Η ποινική δίωξη εναντίον του επονομαζόμενου «Φραπέ» ασκήθηκε μετά τη διαβίβαση σχετικού φακέλου από τη Βουλή, γιατί όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η στάση του αυτή τότε προκάλεσε την έντονη ατοντίδραση των βουλευτών και την απόφαση να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τέλεσει το αδίκημα της απείθειας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω κωλύματος στο πρόσωπο της συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου και προσδιορίστηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026.