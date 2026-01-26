Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Εντάσεις και εκρήξεις συνεχίζει να προκαλεί στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, το όνομα του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου και ως «φραπέ».

Αυτή τη φορά το όνομα του κ. Ξυλούρη πρωταγωνίστησε στην σφοδρή αντιπαράθεση της μάρτυρας, Δήμητρας Χαλικιά (πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού) με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα, γεγονός που εκλήφθηκε από την κ. Χαλικιά ως αιχμή για την ενδεχόμενη συμμετοχή της σε εγκληματική οργάνωση.

Λιακούλη: Γιατί σας υπερασπίστηκε ο Ξυλούρης;

Χαλικιά: Να μου ζητήσετε συγγνώμη γιατί υπονοήσατε ότι έχω σχέση με τον Ξυλούρη. Θα μου ζητήσετε συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά, λέγοντας μου ότι συμμετέχω σε εγκληματική οργάνωση…

Λιακούλη: Μη μου κουνάτε το δάκτυλο έτσι, δεν φοβάμαι.

Χαλικιά: Ούτε εγώ φοβάμαι

Λιακούλη: Ήρθατε έτοιμη για όλα. Δεν θέλετε να απαντήσετε;

Χαλικιά: Κυρία πρόεδρε, υπονόησε ρητά ότι είμαι φίλη του κ. Ξυλούρη και ως εκ τούτου, θα έπρεπε “μεταξύ φίλων να υπάρχει και ένα ευχαριστώ”. Άρα, υπονόησε ότι είμαι φίλη ανθρώπου που είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη, δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση.

Λιακούλη: Δεν περιμένω καμία απάντηση. Ενοχλήθηκε γιατί είπα ότι επαινέθηκε και παρουσιάστηκε ο «φραπές» ως φίλος της κ. Χαλικιά και της ζητώ να το διαψεύσει. Γιατί σας επαινεί; Τον γνωρίζετε; Είναι φίλος σας;

Χαλικιά: Προηγουμένως η ίδια ερώτηση μου έγινε από την κ. Αποστολάκη… Όχι, δεν είμαστε φίλοι.

Λιακούλη: Σας επαινεί μόνος του. Σας αποθεώνει…

Χαλικιά: Την επομένη φορά που θα έρθει ο κ. Ξυλούρης στην Αθήνα τον παρακαλώ να με πάρει μαζί με την κ. Τυχεροπούλου, που έχει πάει τρεις φορές, να φάμε ψαράκι.

Λιακούλη: Ήρθατε εδώ για να μιλήσετε και να μας πείτε για Βορίδη, Μπαμπασίδη, Τυχεροπούλου. Εσείς που έχετε ένα τέτοιο βαρύ χαρτί στα χέρια σας, κάνετε αναφορά για θέμα δημοσίου συμφέροντος. Εσείς, που είστε τόσο ευσυνείδητη κάνατε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με καταγγελία με τα έγγραφα που έχετε; Δηλώσατε την παραπλάνηση από την κ. Τυχεροπούλου;

Χαλικιά: Το έκανα στις 29/7/2025”