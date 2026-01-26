newspaper
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Πολιτική Γραμματεία 26 Ιανουαρίου 2026, 15:36

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
Ως μια υπόθεση με διαχρονικές πολιτικές ευθύνες, χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η Δήμητρα Χαλκιά, πρώην αντιπροέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην κατάθεσή της, το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (τη χαρακτήρισε γελοία), εκτιμώντας πως δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ενώ υπερασπίστηκε την υπογραφή του τότε πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Μεταξύ άλλων, η κ. Χαλικιά, υπερασπίστηκε με σθένος του χειρισμούς του Κυριάκου Μπαμπασίδη, αλλά άφησε σαφέστατες αιχμές στην συνεργάτιδα της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, του πρώην διοικητή, Γ. Βάρρα αλλά και του τεχνικού συμβούλου της Cognitera.

Κατά την τοποθέτησή της η κ. Χαλικιά ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη η οποία της διάβασε τα όσα έχει γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι αστήριχτη. Αυτό που διάβασα ότι ο κ. Βορίδης κατηγορείται για το “συμφωνώ”, πραγματικά σας λέω είναι αστήριχτο και γελοίο»,  είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής δεν συνοδευόταν από στοιχεία που να τις δικαιολογούν.

Μάλιστα η ένσταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις αναρτήσεις της μάρτυρα στα social media.

Αποστολάκη: Άρα ο πρωθυπουργός ήξερε αφού τον πήρε στο Μαξίμου. Και προτείνατε προανακριτική κατά του πρωθυπουργού

Χαλικιά: Είστε αναγνωρίστρια που διαβάζει λάθος αυτά που έγραψα… θα σας κάνω φίλη στο Facebook

Αποστολάκη: Δεν θα έχω το χρόνο….

Χαλικιά: Όπως και εγώ δεν θα έχω το χρόνο να βλέπω τα tik-tok που έχετε γεμίσει….

Αποστολάκη: Σας βλέπω στρατευμένη και βλέπω ότι αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία μας…

Υπερασπίστηκε με θέρμη τον Κυριάκο Μπαμπασίδη

Η κ. Χαλικιά εμφανίστηκε πολλάκις να υπερασπίζεται με θέρμη τα έργα και τις ημέρες του πρώην επικεφαλής του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητήσει και τη σοβαρότητα των διαλόγων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Όταν αυτές οι επισυνδέσεις δεθούν με πράγματα που έχουν γίνει θα κάνω την αυτοκριτική μου. Το να διαβάζετε επισυνδέσεις συνεχώς δεν βοηθά», σημείωσε.

Η μάρτυρας επίσης έκανε ειδική αναφορά στα πεπραγμένα του 2021 καταγγέλλοντας πως υπάλληλοι μπαίνανε στο σύστημα και αλλάζανε τις αιτήσεις. «Έτσι, μπαίνουν στο σύστημα 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης που δεν έχουν συμβάσεις. Κάνουν ενστάσεις και απαντά ο τότε πρόεδρος Δ. Μελάς ότι κόβονται. Το Σεπτέμβριο θα δείτε ότι ο Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα (στο σύστημα) και πληρώνει τα 98 ΑΦΜ. Και φαίνεται το όνομα του στην τροποποίηση. Υπάρχει κι άλλος κωδικός που δεν έχει όνομα, είναι ο 1700. Έκανε την ίδια δουλειά και αυτός. Εν ολίγοις, στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στη διοίκηση Σημανδράκου», είπε και αναφερόμενη στη κ. Τυχεροπούλου πρόσθεσε: «φαίνεται να έχει αποκτήσει αυτογνωσία, ελπίζω ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής».

Για τον κ. Βάρρα κατήγγειλε ότι οικειοποιήθηκε laptop «με 650.000 ΑΦΜ με ονόματα». «Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε πρόεδρο να παίρνεις βάσεις ΑΦΜ; Γιατί υπάρχει το σύστημα ασφάλειας του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ούτε υπουργοί δεν έπαιρναν. Ποιος ήταν ο κ. Βάρρας; Τα πήρε σπίτι του σε ένα laptop που του ζητάνε να το φέρει και δεν το έχει φέρει πίσω», είπε.

Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
Ταξιδιωτική Φωτογραφία 26.01.26

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια
Εντοπίστηκαν 4 σοροί 26.01.26

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη - Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
ΠΑΣΟΚ 26.01.26

Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό

Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Πολιτική 26.01.26

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τραγωδία στα Τρίκαλα 26.01.26

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Σύνταξη
Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;

Ο Δήμος Βριλησσίων ενισχύει την οδική ασφάλεια με ραντάρ ένδειξης ταχύτητας. Μένει να βρεθεί και ένας τρόπος να προστατευτούν οι κάτοικοι της Αττικής και από την ηχορύπανση που προκαλείται από οχήματα με «σπασμένες» εξατμίσεις.

Σύνταξη
Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές

«Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και η Πολιτεία οφείλει να την εγγυάται με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζοντας την οδύνη του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
