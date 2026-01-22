newspaper
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»
Πολιτική Γραμματεία 22 Ιανουαρίου 2026 | 15:01

Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»

Κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν πρόεδρος 13 χρόνια πριν

Με την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014, Γρηγόρη Αποστολάκου, συνεχίστηκε σήμερα η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι κατά την κατάθεσή του ο πρώην πρόεδρος, όπως και ο ίδιος ανέφερε «δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν Πρόεδρος του Οργανισμού 13 χρόνια πριν!».

«Σχετικά με το action plan που ζήτησε η ΕΕ το 2014 ανέφερε ότι ήταν εφιαλτικές οι στιγμές που έζησε ο οργανισμός καθώς κόπηκε η χρηματοδότηση και δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν οι αγρότες. Για τον λόγο αυτόν προτάθηκε η τεχνική λύση. Όπως ισχυρίστηκε ο κ. Αποστολάκος, η τεχνική λύση δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά πολιτική απόφαση που ελήφθη εκτός του Οργανισμού από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

«Ανέφερε ακόμη ότι οι σχέσεις του Οργανισμού με την ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν πολύ καλές και η ΠΑΣΕΓΕΣ συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη συλλογή των αιτήσεων την τριετία 2011-2012-2013. Ακόμη κατέθεσε ότι δεν ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ αρμόδιος να αξιολογήσει την συνεργασία με την GAIA Επιχειρείν και η τελική επιλογή της GAIA ως συντονιστή των φορέων υποδοχής των δηλώσεων έγινε αποκλειστικά από τον τότε Υπουργό ύστερα από εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν υπήρχε στημένη εγκληματική οργάνωση

Επιπλέον, κατέθεσε ότι κατά την διάρκεια της θητείας του κανένα από τα πρόσωπα που ακούγονται στις επισυνδέσεις ή κάποιος άλλος αγροτοσυνδικαλιστής δεν επισκεπτόταν τον Οργανισμό, σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι συνέβαινε μέχρι πρότινος όπου στον Οργανισμό έλυναν και έδεναν πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν στήσει την εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ανέφερε ακόμη ότι στην δική του περίοδο υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά παρανομιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία ελέχθηκαν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε η συντονισμένη απάτη που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα καταρρίπτοντας πλήρως το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών.

Τέλος, όπως υποστήριξε η διαρκής εναλλαγή υπουργών και διοικήσεων, χωρίς σταθερό σχέδιο είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, ενώ ανέφερε ότι δεν θα διατηρούσε σε θέσεις ευθύνης τα στελέχη που εμπλέκονται στις επισυνδέσεις, αν ήταν εκείνος πρόεδρος».

