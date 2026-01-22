ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική

Στην εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην επικαιρότητα συνεχίζεται ο ευτελισμός της διαδικασίας με την κύρια ευθύνη να βαραίνει το κυβερνών κόμμα, που έχει και τη σχετική πλειοψηφία στην επιτροπή.

Από τον Αύγουστο…

Για να είμαστε δίκαιοι, ο ευτελισμός δεν άρχισε τώρα. Αν κάνουμε μια αναδρομή θα χρειαστεί να πάμε στον περασμένο Αύγουστο και πριν συσταθεί η εξεταστική, με εκείνο το ανεκδιήγητο φιρμάνι από πλευράς ΝΔ στη σχετική συζήτηση της Βουλής όπου και απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής σε σχέση με το σκάνδαλο. Ήταν τότε που 68 βουλευτές της ΝΔ έκαναν χρήση της… επιστολικής ψήφου -κατόπιν άνωθεν εντολών- προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστα αποτελέσματα στην κάλπη για το κυβερνών κόμμα και αυτό επειδή μέσω της επιστολικής διαδικασίας υπήρχε προφανώς έλεγχος αναφορικά με το τι ψήφιζε ο καθένας…

Ο ευτελισμός συνεχίστηκε την πρώτη φορά που κλήθηκε να καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης, ο γνωστός και ως Φραπές. Ηταν χαρακτηριστική η σπουδή της ΝΔ να μη ζητήσει τη μεταγωγή του στην Επιτροπή και η προσπάθειά της να εκμεταλλευτεί το γεγονός επικοινωνιακά, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι θα έστελνε στον εισαγγελέα τον μάρτυρα για τα περαιτέρω. Και η υποκρισία της αποδείχθηκε περίτρανα όταν τελικά ο εν λόγω εμφανίστηκε τη δεύτερη φορά ενώπιον της εξεταστικής. Απέναντι στο επαναλαμβανόμενο «δικαίωμα της σιωπής» που επικαλέστηκε ουκ ολίγες φορές ο μάρτυρας το προεδρείο έδειξε μια απίστευτη ανοχή και ταυτόχρονα είχε την ευθύνη για τον ευτελισμό της διαδικασίας με την οποία γέλασε όλος ο κόσμος που την είδε να εξελίσσεται στις οθόνες του.

Ενόχλησε η τηλεθέαση

Υπενθυμίζεται ότι τη συγκεκριμένη κατάθεση κάθισαν να την δουν περισσότεροι από 700.000 πολίτες, γεγονός που θορύβησε στο μέγιστο βαθμό την κυβέρνηση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σπουδή του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να προαναγγείλει -μέσα στις γιορτές- πως σκέφτεται να εισηγηθεί την κατάργηση της τηλεοπτικής μετάδοσης των εξεταστικών επιτροπών. Το… επιχείρημά του ήταν «πως οι έντονοι διάλογοι και οι live καυγάδες πολώνουν την κοινωνία».

Το μέτρο βέβαια δεν αφορούσε την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τις μελλοντικές. Κι εδώ μπορεί κανείς να μιλήσει για ευτελισμό της διαδικασίας και για μια κίνηση που σίγουρα και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους πολίτες. Ο κ. Κακλαμάνης έσπευσε να πει ότι ο κόσμος θα ενημερώνεται από τους δημοσιογράφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, σε καμία περίπτωση όμως δεν έγινε πιστευτός για τις προθέσεις του. Περισσότερο για προσπάθεια συγκάλυψης φάνηκε παρά για γνήσιο άγχος περί περαιτέρω πόλωσης.

Μάρτυρας… 28 ημερών

Κι ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι δεν κλήθηκαν σημαντικοί μάρτυρες στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειονότητα της επιτροπής κάλεσε άλλους που δεν είχαν τίποτε το ουσιαστικό να προσφέρουν, ευτελίζοντας κι άλλο την υποτίθεται προσπάθεια διερεύνησης των ευθυνών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κλήση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη. Ο εν λόγω βρέθηκε επικεφαλής του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου για περίπου ένα μήνα. Αυτό ουδόλως εμπόδισε τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να επιχειρήσει να βγάλει… λαβράκι, κάνοντας απανωτές ερωτήσεις στον μάρτυρα λες και ήταν ο… Μάκης Βορίδης που κάθισε στο συγκεκριμένο πόστο ενάμιση χρόνο!

Μόνο που στην περίπτωση του κ. Βορίδη ο κ. Λαζαρίδης δεν έδειξε τέτοιο ζήλο.

Το αφήγημα

Τελευταίο -μέχρι ώρας τουλάχιστον- επίτευγμα της πλειοψηφίας είναι η άρνησή της να κληθούν ουσιαστικοί μάρτυρες στη διαδικασία. Στη σχετική ψηφοφορία που έγινε καταψήφισαν το σχετικό αίτημα που κατατέθηκε από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, αποδεικνύοντας ότι βασικό τους μέλημα είναι να κλείσουν σιγά, σιγά οι εργασίες της εξεταστικής και να εκδώσει το κάθε κόμμα το δικό του πόρισμα. Προφανώς αυτό της πλειοψηφίας θα απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τους υπουργούς και όσα γαλάζια στελέχη μπορεί, επικαλούμενη το αφήγημα των «διαχρονικών ευθυνών».

Κάπως έτσι θα «δικαιωθεί» και ο πρωθυπουργός, ο οποίος πέρυσι σε συνέντευξή του στον Alpha είχε πει -με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί στην εξεταστική για τα Τέμπη – πως οι εξεταστικές δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Άλλο ένα κρεσέντο υποκρισίας δηλαδή, αυτή τη φορά από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και με δεδομένο ότι τίποτε δεν άλλαξε στην πορεία και η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, αυτή τη φορά με αντικείμενο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.