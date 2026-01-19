Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και η υπόθεση ξεκινήσει να ερευνάται από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία περιέγραψε καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κατάθεση της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που είχε κομβικό ρόλο στους ελέγχους, αλλά έχει βρεθεί εκτός της νέας δομής του Οργανισμού.

Δύο φράσεις στη διάρκεια της σημερινής πολύωρης κατάθεσης της μάρτυρος η οποία είναι αποσπασμένη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία αποτυπώνουν την εικόνα και όλα όσα συνέβαιναν επί χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

*Το εθνικό απόθεμα και ο τρόπος που αυτό δόθηκε στους αιτούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό».

*«Αγνοήθηκαν οι ενδείξεις, θα μπορούσε να μη φτάσει ο οργανισμός ως εδώ… (…) έγινε η ζημιά, γι αυτό ασχολούνται τώρα όλοι…». Στο εδώλιο για το σκέλος αυτό της υπόθεσης ο Δημήτρης Μελάς πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Αθανασία Ρέππα, πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Κατά το κατηγορητήριο, τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, το Νοέμβριο 2020, απέκρυψαν το πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που αναφερόταν σε προβληματικά ΑΦΜ που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020.

Οι δύο τάσεις μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου.

Πρόεδρος: Δίνονται 3 δισ. τον χρόνο από τον Οργανισμό, αυτό είναι αστρονομικό, τεράστιο ποσό, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πόσο μάλλον για τα ελληνικά δεδομένα. Τι ακουγόταν στον οργανισμό;

Μάρτυρας: Υπήρχαν δύο τάσεις στον Οργανισμό, η μία ήταν ότι ήταν όλα καλά και όλα γίνονταν όπως πρέπει και η άλλη τάση ήταν των ανθρώπων που διαμαρτύρονταν συνεχώς ότι δεν πάμε καλά πρέπει να μας αφήσουν να κάνουμε κάτι.

Πρόεδρος: Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση ή τη δεύτερη;

Μάρτυρας: Την πρώτη. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά.

Πρόεδρος: Για πόσα χρόνια το εκφράζατε;

Μάρτυρας: Από το 2010 για το πληροφοριακό και μετά έμπαιναν κι άλλα θέματα.

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοι σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί αναιρέθηκαν;

Μάρτυρας: Δε χρειάζεται να καταχωρηθεί αιτιολόγηση για αλλαγή της απόφασης.

«Κύκλωμα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου με βάση όσα γνωρίζει εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα στον Οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, που σε συνεργασία με παραγωγούς λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Στη συνέχεια η μάρτυρας ρωτήθηκε αν δέχθηκε πιέσεις ή προτάσεις για ανταλλάγματα προκειμένου να αλλοιώσει το περιεχόμενο των ελέγχων της.

Πρόεδρος: Σας προσέγγισε κάποιος έμμεσα, κεκαλυμμένα ή μη για αλλαγή των πορισμάτων σας ή να σταματήσετε;

Μάρτυρας: Δεν επέλεξαν αυτόν τρόπο, επέλεξαν άλλες μεθόδους, να με μετακινήσουν, αυτό έκαναν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, δεν υπήρχε λόγος να με προσεγγίσουν διαφορετικά, υποσχόμενοι προαγωγή.

Μάλιστα, η κ. Τυχεροπούλου έδειξε προς την πλευρά αλλού συναδέλφου της ενός υπαλλήλου του Οργανισμού, που όπως είπε «τιμωρήθηκε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρώτος είχε αποκαλύψει μπαράζ παράνομων δηλώσεων στην Κρήτη.

«Ο κ. Κ. ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στο Γενικό Διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πως δηλώνεται στην Κρήτη, ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν, ενημέρωσε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων….. Ένας παραγωγός πήγε και απείλησε τον κ. Κ. του είπε «αν θα πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους». Του έχουν σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, τον απειλούσαν.

Όπως ανέφερε η κ. Τυχεροπούλου σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου επιβλήθηκε χρηματική και πειθαρχική ποινή και πλέον είναι στα…αζήτητα.

«Του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή και δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό που είπε. Εγώ είμαι στο πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ. Είμαι εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κ. έχει εξαφανιστεί δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα τον απολύσουν. Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο, έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει…. Και για εμένα το έλεγαν….», είπε σχετικά η μάρτυρας.

Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει να διαβιβαστεί , η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα Τυχεροπούλου. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την κλήση νέων μαρτύρων, των πρώην Προέδρων ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και Θεοφάνη Παππά, του πρώην Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Α. Λαμπρόπουλου και δύο πρώην ελεγκτών Π. Θεοδωρόπουλου και Γ. Καλιούρη που όπως καταγγέλλεται, μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.