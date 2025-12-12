Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Είχε πραγματικό ενδιαφέρον η σημερινή δίκη που έλαβε χώρα στο μονομελές πρωτοδικείο – τμήμα εργασιακών και περιουσιακών διαφορών, με αντίδικους την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και το επίδικο αφορούσε καθαρά το εργασιακό κομμάτι μετά την υποβάθμιση της υπαλλήλου από τη διοίκηση του Οργανισμού σε θέση-ψυγείου με την κα Τυχεροπούλου να καταγγέλλει βλαπτική μεταβολή της εργασιακής της σχέσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα κατά την εξέταση των μαρτύρων.

Απαξίωση

Αυτό που έκανε εξαρχής εντύπωση στην εισήγηση της δικηγόρου που εκπροσωπούσε τον Οργανισμό ήταν πως επιχειρήθηκε να δοθεί μια εικόνα εξαιρετικά άσχημη για την υπάλληλο. Ειπώθηκε μεταξύ άλλων πως δεν πατούσε το πόδι στη δουλειά της παρά μόνο σπάνια, πως ο διορισμός της ως προϊσταμένης σε καίριες θέσεις του Οργανισμού δεν είχε την έγκριση του Δ.Σ. και ήταν «προσωρινός», ενώ αναφέρθηκε και σε πειθαρχικούς ελέγχους από τη διοίκηση εις βάρος της αλλά και για μηνύσεις.

Η τοποθέτηση της νομικής εκπροσώπου του Οργανισμού προκάλεσε όπως είπαμε εντύπωση και έβαλε πολλά ερωτήματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα είναι εξόχως περίεργο για μια υπάλληλο που εργάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2002 να φαίνεται κακή στις επιδόσεις της και επιβαρυντική για τον οργανισμό… είκοσι χρόνια μετά, από τότε δηλαδή που αρχίζει τους ελέγχους για τις επιδοτήσεις.

Έως τότε η Παρασκευή Τυχεροπούλου δεν έχει κανένα πειθαρχικό έλεγχο εις βάρος της, τουναντίον μάλιστα. Η εμπειρία της στα θέματα των ελέγχων ήταν εκείνα που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα να ζητήσει τη συνεργασία της όταν άρχισε να διερευνά το σκάνδαλο των επιδοτήσεων.

Αναλαμβάνοντας θέσεις

Ακολουθώντας τα επιχειρήματα της νομικής εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρόβλημα του Οργανισμού με την υπάλληλο αρχίζει από το 2020 και μετά όταν αυτή αναλαμβάνει διοικητικές θέσεις και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Εδώ ας σημειωθεί πως όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση αυτή την τοποθέτησε ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας. Εν ολίγοις δεν έκανε η ίδια αίτηση, ούτε απλώς είδε φως και μπήκε.

Εν συνεχεία, όπως κατέθεσε και η ίδια ενώπιον του δικαστηρίου, όταν ανέλαβε και δεύτερη διευθυντική θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος του τότε υπουργού, Γιώργου Γεωργαντά. Υπενθυμίζεται ότι στην Εξεταστική της Βουλής ο κ. Γεωργαντάς είχε χαρακτηρίσει την κυρία Τυχεροπούλου ως «συγκροτημένη υπάλληλο» που δεν του είχε δώσει «κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσω την ακεραιότητά της».

Ας σημειωθεί επίσης ότι ο κ. Γεωργαντάς ήταν εκείνος που επιχείρησε να σπάσει το μονοπώλιο της Neuropublic, του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συναντώντας πολλές και έντονες αντιδράσεις, εντός και εκτός Οργανισμού.

Θυμηδία με τα επιχειρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλλά για να επιστρέψουμε στα όσα ανέφερε η νομική εκπρόσωπος του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε μάλλον θυμηδία στο ακροατήριο το γεγονός ότι ο Οργανισμός θυμήθηκε 5 χρόνια μετά να ελέγξει την υπάλληλο του και για το αν μπορούσε να αναλάβει τις θέσεις που πήρε. Πού ήταν με λίγα λόγια το Δ.Σ. του Οργανισμού όλα αυτά τα χρόνια;

Γιατί δεν έθετε θέμα νομιμοποίησης της υπαλλήλου νωρίτερα; Γιατί τα θυμήθηκε όλα αυτά τώρα; Και εν τέλει πόσο αξιόπιστη είναι μια τέτοια κίνηση εκ μέρους του Οργανισμού όταν η συγκεκριμένη υπάλληλος είχε τις εγκρίσεις διοικητών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη θέση, αλλά και υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης;

Υπό αυτό το πρίσμα, τα ίδια ερωτήματα προκλήθηκαν και από την κατάθεση του Χαράλαμπου Παναγόπουλου, του στελέχους που διαδέχτηκε την κυρία Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Στη λογική ακριβώς της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα τη συνάδελφό του και πως με πράξεις και παραλείψεις της έκανε ζημιά στον Οργανισμό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επί των ημερών της στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 18 ελεγκτές θέλησαν να φύγουν επειδή θεωρούσαν ότι είναι παραγκωνισμένοι από την Τυχεροπούλου.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Αυτό βέβαια που δεν μπορεί να εξηγήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πως γίνεται την ίδια ώρα που κατηγορεί την υπάλληλό του για σωρεία παρατυπιών που ζημίωσαν τον οργανισμό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα να την περικλείει με τόση εμπιστοσύνη και από τη μια να έχει ζητήσει τη μόνιμη απόσπασή της στα γραφεία της (αίτημα που έχει παγώσει ο νυν υπουργός κ. Τσιάρας) και από την άλλη να της έχει ανανεώσει 4 φορές τη σύμβαση συνεργασίας με την τελευταία να λαμβάνει χώρα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Μήπως είναι άσχετοι οι εισαγγελείς στο γραφείο της EPPO στην Αθήνα; Μήπως δεν έχουν ελέγξει το ποιόν της κας Τυχεροπούλου; Μήπως μέσα στους τόσους ελέγχους που έχουν κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βρει στοιχεία που την επιβαρύνουν και παρανόμως τα κρύβουν; Μήπως δεν ισχύει το έγγραφο που αποκάλυψαν πρόσφατα οι Data Journalists σύμφωνα με το οποίο η Κομισιόν ζητούσε «εξηγήσεις» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους λόγους που αποφασίστηκε η καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου από τη θέση της τότε Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εκφράζονταν ανησυχίες για το κατά πόσο η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε με βάση διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2022/127.

Υπενθυμίζεται επίσης κάτι πολύ βασικό: Στις επισυνδέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ακούγεται καμία Τυχεροπούλου να κάνει συμφωνίες με Φραπέδες κάτω απ’ το τραπέζι, να κανονίζει ή να εμποδίζει ελέγχους, να καταργεί πρόστιμα κλπ. Αντιθέτως, ακούγονται αρκετοί απ’ αυτούς που κατηγορούν την Τυχεροπούλου να τα κανονίζουν όλα αυτά…

Όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα στα οποία ο Οργανισμός δεν έχει δώσει καμία απάντηση, πειστική η μη.

Όποιος μιλούσε, τιμωρούνταν

Ενδιαφέρον όμως είχε και η μαρτυρία ενός πρώην υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Πρόκειται για τον μηχανικό Πάνο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μάλλον αηδιασμένος απ΄όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό χρησιμοποίησε το μέτρο της κινητικότητας για να υπηρετήσει σε άλλο πόστο του Δημόσιου Τομέα.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο Οργανισμός φέρεται «εκδικητικά» τόσο στην Παρασκευή Τυχεροπούλου όσο και σε εκείνους που κατά καιρούς τόλμησαν να θίξουν τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε υπάρχει ένα «σύστημα εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ» το οποίο ενοχλήθηκε σφόδρα από τους ελέγχους στους οποίους προχώρησε η Τυχεροπούλου. «Όσες περιπτώσεις ελέγχων έκανε η Τυχεροπούλου και πήγαν σε δίκη για παράνομες επιδοτήσεις, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα», είπε χαρακτηριστικά.

«Όποιος μιλούσε, τιμωρούνταν, η Τυχεροπούλου δεν είναι η πρώτη υπάλληλος που μετατέθηκε στο πρωτόκολλο εκδικητικά, και άλλοι υπάλληλοι έχουν βρεθεί εκεί. Υπήρχε ένα κλίμα φόβου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για όσους ήθελαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.