newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:52

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Απίστευτη η σπουδή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατηγορηθεί για όλα τα κακά του Οργανισμού η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου την ώρα που όλη χώρα διαβάζει και ακούει απίστευτους διαλόγους των διοικούντων που της επιρρίπτουν τις ευθύνες.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως είσαι το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας;

Μήπως είσαι το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας;

Spotlight

Είχε πραγματικό ενδιαφέρον η σημερινή δίκη που έλαβε χώρα στο μονομελές πρωτοδικείο – τμήμα εργασιακών και περιουσιακών διαφορών, με αντίδικους την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και το επίδικο αφορούσε καθαρά το εργασιακό κομμάτι μετά την υποβάθμιση της υπαλλήλου από τη διοίκηση του Οργανισμού σε θέση-ψυγείου με την κα Τυχεροπούλου να καταγγέλλει βλαπτική μεταβολή της εργασιακής της σχέσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα κατά την εξέταση των μαρτύρων.

Απαξίωση

Αυτό που έκανε εξαρχής εντύπωση στην εισήγηση της δικηγόρου που εκπροσωπούσε τον Οργανισμό ήταν πως επιχειρήθηκε να δοθεί μια εικόνα εξαιρετικά άσχημη για την υπάλληλο. Ειπώθηκε μεταξύ άλλων πως δεν πατούσε το πόδι στη δουλειά της παρά μόνο σπάνια, πως ο διορισμός της ως προϊσταμένης σε καίριες θέσεις του Οργανισμού δεν είχε την έγκριση του Δ.Σ. και ήταν «προσωρινός», ενώ αναφέρθηκε και σε πειθαρχικούς ελέγχους από τη διοίκηση εις βάρος της αλλά και για μηνύσεις.

Η τοποθέτηση της νομικής εκπροσώπου του Οργανισμού προκάλεσε όπως είπαμε εντύπωση και έβαλε πολλά ερωτήματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα είναι εξόχως περίεργο για μια υπάλληλο που εργάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2002 να φαίνεται κακή στις επιδόσεις της και επιβαρυντική για τον οργανισμό… είκοσι χρόνια μετά, από τότε δηλαδή που αρχίζει τους ελέγχους για τις επιδοτήσεις.

Έως τότε η Παρασκευή Τυχεροπούλου δεν έχει κανένα πειθαρχικό έλεγχο εις βάρος της, τουναντίον μάλιστα. Η εμπειρία της στα θέματα των ελέγχων ήταν εκείνα που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα να ζητήσει τη συνεργασία της όταν άρχισε να διερευνά το σκάνδαλο των επιδοτήσεων.

Αναλαμβάνοντας θέσεις

Ακολουθώντας τα επιχειρήματα της νομικής εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρόβλημα του Οργανισμού με την υπάλληλο αρχίζει από το 2020 και μετά όταν αυτή αναλαμβάνει διοικητικές θέσεις και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Εδώ ας σημειωθεί πως όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση αυτή την τοποθέτησε ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας. Εν ολίγοις δεν έκανε η ίδια αίτηση, ούτε απλώς είδε φως και μπήκε.

Εν συνεχεία, όπως κατέθεσε και η ίδια ενώπιον του δικαστηρίου, όταν ανέλαβε και δεύτερη διευθυντική θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος του τότε υπουργού, Γιώργου Γεωργαντά. Υπενθυμίζεται ότι στην Εξεταστική της Βουλής ο κ. Γεωργαντάς είχε χαρακτηρίσει την κυρία Τυχεροπούλου ως «συγκροτημένη υπάλληλο» που δεν του είχε δώσει «κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσω την ακεραιότητά της».

Ας σημειωθεί επίσης ότι ο κ. Γεωργαντάς ήταν εκείνος που επιχείρησε να σπάσει το μονοπώλιο της Neuropublic, του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συναντώντας πολλές και έντονες αντιδράσεις, εντός και εκτός Οργανισμού.

Θυμηδία με τα επιχειρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλλά για να επιστρέψουμε στα όσα ανέφερε η νομική εκπρόσωπος του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε μάλλον θυμηδία στο ακροατήριο το γεγονός ότι ο Οργανισμός θυμήθηκε 5 χρόνια μετά να ελέγξει την υπάλληλο του και για το αν μπορούσε να αναλάβει τις θέσεις που πήρε. Πού ήταν με λίγα λόγια το Δ.Σ. του Οργανισμού όλα αυτά τα χρόνια;

Γιατί δεν έθετε θέμα νομιμοποίησης της υπαλλήλου νωρίτερα; Γιατί τα θυμήθηκε όλα αυτά τώρα; Και εν τέλει πόσο αξιόπιστη είναι μια τέτοια κίνηση εκ μέρους του Οργανισμού όταν η συγκεκριμένη υπάλληλος είχε τις εγκρίσεις διοικητών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη θέση, αλλά και υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης;

Υπό αυτό το πρίσμα, τα ίδια ερωτήματα προκλήθηκαν και από την κατάθεση του Χαράλαμπου Παναγόπουλου, του στελέχους που διαδέχτηκε την κυρία Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Στη λογική ακριβώς της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα τη συνάδελφό του και πως με πράξεις και παραλείψεις της έκανε ζημιά στον Οργανισμό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επί των ημερών της στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 18 ελεγκτές θέλησαν να φύγουν επειδή θεωρούσαν ότι είναι παραγκωνισμένοι από την Τυχεροπούλου.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Αυτό βέβαια που δεν μπορεί να εξηγήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πως γίνεται την ίδια ώρα που κατηγορεί την υπάλληλό του για σωρεία παρατυπιών που ζημίωσαν τον οργανισμό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα να την περικλείει με τόση εμπιστοσύνη και από τη μια να έχει ζητήσει τη μόνιμη απόσπασή της στα γραφεία της (αίτημα που έχει παγώσει ο νυν υπουργός κ. Τσιάρας) και από την άλλη να της έχει ανανεώσει 4 φορές τη σύμβαση συνεργασίας με την τελευταία να λαμβάνει χώρα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Μήπως είναι άσχετοι οι εισαγγελείς στο γραφείο της EPPO στην Αθήνα; Μήπως δεν έχουν ελέγξει το ποιόν της κας Τυχεροπούλου; Μήπως μέσα στους τόσους ελέγχους που έχουν κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βρει στοιχεία που την επιβαρύνουν και παρανόμως τα κρύβουν; Μήπως δεν ισχύει το έγγραφο που αποκάλυψαν πρόσφατα οι Data Journalists σύμφωνα με το οποίο η Κομισιόν ζητούσε «εξηγήσεις» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους λόγους που αποφασίστηκε η καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου από τη θέση της τότε Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εκφράζονταν ανησυχίες για το κατά πόσο η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε με βάση διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2022/127.

Υπενθυμίζεται επίσης κάτι πολύ βασικό: Στις επισυνδέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ακούγεται καμία Τυχεροπούλου να κάνει συμφωνίες με Φραπέδες κάτω απ’ το τραπέζι, να κανονίζει ή να εμποδίζει ελέγχους, να καταργεί πρόστιμα κλπ. Αντιθέτως, ακούγονται αρκετοί απ’ αυτούς που κατηγορούν την Τυχεροπούλου να τα κανονίζουν όλα αυτά…

Όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα στα οποία ο Οργανισμός δεν έχει δώσει καμία απάντηση, πειστική η μη.

Όποιος μιλούσε, τιμωρούνταν

Ενδιαφέρον όμως είχε και η μαρτυρία ενός πρώην υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε σήμερα στη δίκη. Πρόκειται για τον μηχανικό Πάνο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μάλλον αηδιασμένος απ΄όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό χρησιμοποίησε το μέτρο της κινητικότητας για να υπηρετήσει σε άλλο πόστο του Δημόσιου Τομέα.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο Οργανισμός φέρεται «εκδικητικά» τόσο στην Παρασκευή Τυχεροπούλου όσο και σε εκείνους που κατά καιρούς τόλμησαν να θίξουν τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε υπάρχει ένα «σύστημα εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ» το οποίο ενοχλήθηκε σφόδρα από τους ελέγχους στους οποίους προχώρησε η Τυχεροπούλου. «Όσες περιπτώσεις ελέγχων έκανε η Τυχεροπούλου και πήγαν σε δίκη για παράνομες επιδοτήσεις, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα», είπε χαρακτηριστικά.

«Όποιος μιλούσε, τιμωρούνταν, η Τυχεροπούλου δεν είναι η πρώτη υπάλληλος που μετατέθηκε στο πρωτόκολλο εκδικητικά, και άλλοι υπάλληλοι έχουν βρεθεί εκεί. Υπήρχε ένα κλίμα φόβου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για όσους ήθελαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια για τις ΜμΕ

Τεχνητή νοημοσύνη: Αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια για τις ΜμΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως είσαι το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας;

Μήπως είσαι το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας;

Economy
Πιερρακάκης: Η εκλογή μου είναι νίκη της πατρίδας

Πιερρακάκης: Η εκλογή μου είναι νίκη της πατρίδας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης
Εξελίξεις 12.12.25

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

«Ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον Δημητριάδη», τόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Η επίσκεψη Λαβράνου με ψευδώνυμο στο Ισραήλ πλάι σε υπουργό

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπουκώρος – Εξεταστική: Επιχείρηση συσκότισης – Δεν θα αποκαλύψω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε
Αόριστες απαντήσεις 12.12.25 Upd: 18:15

Επιχείρηση συσκότισης από Μπουκώρο: Δεν θα αποκαλύψω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε για την εμπλοκή μου στη δικογραφία

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος

Ρίχνουν τους τόνους Σλοτ και Σαλάχ στην ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μετά τη συνάντηση που είχαν. Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Αιγύπτιος για το ματς με την Μπράιτον (13/12, 17:00).

Σύνταξη
Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12.12.25

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο

Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»

Σύνταξη
Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»
Μπάσκετ 12.12.25

Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»

Ο Αταμάν μίλησε στην Gazzetta dello Sport πριν από λίγες ημέρες, μέσω της οποίας αποποιήθηκε τον τίτλο του φαβορί για τον Παναθηναϊκό για κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ομπράντοβιτς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά θα συζητηθεί τον Μάιο, άρα μέχρι τότε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ κρίνεται από την εικόνα της διαιτησίας και από την απόδοση των αλλοδαπών ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την εν γένει Νομική Επιστήμη ανέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύνταξη
Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
Η δήλωσή του 12.12.25

Ο Καρίμ Χαν καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ

Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος στον οποίο αναφέρεται ο Καρίμ Χαν ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής του, Νταν Μποντζίνο, συναντήθηκαν με τον Ρούστεμ Ούμεροφ, εν μέσω εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για αποδοχή των όρων από την Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
Μπάσκετ 12.12.25

Έγινε γνωστή η ημερομηνία άφιξης του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το πρωί της προσεχούς Κυριακής (14/12)

Σύνταξη
What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President
English edition 12.12.25

What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President

The Eurogroup, a key forum for the 20 eurozone finance ministers, coordinates economic policy and ensures the stability of the euro. Newly elected president Kyriakos Piera­kakis will set priorities, mediate discussions, and represent the eurozone internationally

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2023»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

«Καρφιά» Ντε Λαουρέντις σε Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι του 2023»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.

Σύνταξη
Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
Οικονομία 12.12.25

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο