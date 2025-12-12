newspaper
12.12.2025 | 09:07
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12 Δεκεμβρίου 2025 | 07:55

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Στην Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μονοπωλούν το ενδιαφέρον οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες», -πρόσωπα που η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεχάσει,- στη χώρα που μάλλον είναι έγκλημα να κάνεις σωστά τη δουλειά σου συμβαίνουν κι άλλα πράγματα που δεν συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Σήμερα λοιπόν σε κτίριο του παλιού ειρηνοδικείου στην οδό Δέγλερη, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η δημόσια υπάλληλος που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στην αποκάλυψη του σκανδάλου με τις κοινοτικές επιδοτήσεις θα παλέψει για το αυτονόητο: τη δικαστική αναίρεση της εκδικητικής καθαίρεσής της από τις θέσεις που είχε στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να συμβαίνει το εξής οξύμωρο.

Από το Γραφείο των Εισαγγελέων στο… Πρωτόκολλο

Κάποιες απ’ τις μέρες της εβδομάδας η Παρασκευή Τυχεροπούλου περνάει το χρόνο της βοηθώντας το γραφείο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη συνέχιση της έρευνας (εν αναμονή και της πολυπόθητης δεύτερης δικογραφίας που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ) και κάποιες άλλες βρίσκεται στην οργανική της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποια είναι αυτή; Στο πρωτόκολλο του Οργανισμού να κοιτάζει τους τοίχους. Αυτή είναι η θέση της κυρίας Τυχεροπούλου εδώ και αρκετό καιρό, μια ευγενική παροχή των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια υπάλληλο που το μοναδικό της «έγκλημα» όπως φαίνεται ήταν να κάνει σωστά τη δουλειά της.

Τα πάθη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είχε αποκαλύψει το in τον περασμένο Ιούλιο η κα Τυχεροπούλου υπέστη και περικοπή μισθού 20 ημερών, ένα πειθαρχικό μέτρο που είχε λάβει εις βάρος της ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας πριν η κυβέρνηση απαιτήσει την παραίτησή του όταν επέλεξε να έρθει σε κόντρα με το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Τα όσα έχει περάσει γενικότερα εντός ΟΠΕΚΕΠΕ η κυρία Τυχεροπούλου θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό για βιβλίο ή για ταινία, καθώς αποτελούν ένα εντυπωσιακό case study για τη διαφθορά στους κρατικούς αρμούς και την αντιμετώπιση λειτουργών του δημοσίου που απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν σήμερα τις επιλεκτικές και λιγοστές απαντήσεις που έδωσε ο Νίκος Ξυλούρης (Φραπές ή Τζιτζής κατά δήλωσή του) στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, το γεγονός ότι σε αυτές επιτέθηκε ουκ ολίγες φορές στην Παρασκευή Τυχεροπούλου ονομαστικά, υποστηρίζοντας ότι έχει κινηθεί και νομικά εναντίον της, μάλλον ως παράσημο ακούγεται για την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο αίτημα της Παρασκευής Τυχεροπούλου συμπαρίσταται και ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων στηρίζει τη συνάδελφο Παρασκευή Τυχεροπούλου, μάρτυρα-κλειδί στο σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις και ποινικές διώξεις που υφίσταται.

Συμμετέχουμε και καλούμε στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 12.12.2025 στο πρώην Ειρηνοδικείο (δικαστήρια Λουκάρεως, 2ος όροφος, αίθουσα 1, συγκέντρωση στην είσοδο της Δέγλερη από τις 9 πμ), όπου εκδικάζεται η προσφυγή της ενάντια στην εκδικητική καθαίρεσή της».

Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Economy
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
InSocial 11.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία

Στη Δικαιοσύνη θα αποσταλεί η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου οι Αρχές να αποφασίσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες - «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο «Φραπές» επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής»
Εξεταστική 11.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει τη σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

«Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση ότι τους «τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική επιτροπή 11.12.25

ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: «Ψεύτικες» οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25 Upd: 15:56

Tραγέλαφος η εξεταστική: «Ψεύτικες» οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ευτελισμός Εξεταστικής: Ειρωνείες και τσαμπουκάδες από τον «κουμπάρο» Φραπέ που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στα κρίσιμα
«Γαλάζια» κάλυψη 11.12.25 Upd: 17:43

Ευτελισμός Εξεταστικής: Ειρωνείες και τσαμπουκάδες από τον «κουμπάρο» Φραπέ που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στα κρίσιμα

Με τις πλάτες της ΝΔ, ο κουμπάρος «εξ αποστάσεως» του Κυριάκου Μητσοτάκη, γνωστός ως «Φραπές» (Γιώργος Ξυλούρης) δεν απάντησε στα κρίσιμα ερωτήματα στην Εξεταστική επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής όποτε ήθελε

Σύνταξη
Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη
Πολιτική 11.12.25

Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη

Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους
in Confidential 11.12.25

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
English edition 12.12.25

Greece: Turning Every POS into a Cash Hub

Customers will be able to withdraw cash at participating stores by having the amount charged to their card at the POS and receiving the money directly from the merchant.

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
