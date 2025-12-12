Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μονοπωλούν το ενδιαφέρον οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες», -πρόσωπα που η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεχάσει,- στη χώρα που μάλλον είναι έγκλημα να κάνεις σωστά τη δουλειά σου συμβαίνουν κι άλλα πράγματα που δεν συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Σήμερα λοιπόν σε κτίριο του παλιού ειρηνοδικείου στην οδό Δέγλερη, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η δημόσια υπάλληλος που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στην αποκάλυψη του σκανδάλου με τις κοινοτικές επιδοτήσεις θα παλέψει για το αυτονόητο: τη δικαστική αναίρεση της εκδικητικής καθαίρεσής της από τις θέσεις που είχε στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να συμβαίνει το εξής οξύμωρο.

Από το Γραφείο των Εισαγγελέων στο… Πρωτόκολλο

Κάποιες απ’ τις μέρες της εβδομάδας η Παρασκευή Τυχεροπούλου περνάει το χρόνο της βοηθώντας το γραφείο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη συνέχιση της έρευνας (εν αναμονή και της πολυπόθητης δεύτερης δικογραφίας που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ) και κάποιες άλλες βρίσκεται στην οργανική της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποια είναι αυτή; Στο πρωτόκολλο του Οργανισμού να κοιτάζει τους τοίχους. Αυτή είναι η θέση της κυρίας Τυχεροπούλου εδώ και αρκετό καιρό, μια ευγενική παροχή των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια υπάλληλο που το μοναδικό της «έγκλημα» όπως φαίνεται ήταν να κάνει σωστά τη δουλειά της.

Τα πάθη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είχε αποκαλύψει το in τον περασμένο Ιούλιο η κα Τυχεροπούλου υπέστη και περικοπή μισθού 20 ημερών, ένα πειθαρχικό μέτρο που είχε λάβει εις βάρος της ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας πριν η κυβέρνηση απαιτήσει την παραίτησή του όταν επέλεξε να έρθει σε κόντρα με το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Τα όσα έχει περάσει γενικότερα εντός ΟΠΕΚΕΠΕ η κυρία Τυχεροπούλου θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό για βιβλίο ή για ταινία, καθώς αποτελούν ένα εντυπωσιακό case study για τη διαφθορά στους κρατικούς αρμούς και την αντιμετώπιση λειτουργών του δημοσίου που απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν σήμερα τις επιλεκτικές και λιγοστές απαντήσεις που έδωσε ο Νίκος Ξυλούρης (Φραπές ή Τζιτζής κατά δήλωσή του) στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, το γεγονός ότι σε αυτές επιτέθηκε ουκ ολίγες φορές στην Παρασκευή Τυχεροπούλου ονομαστικά, υποστηρίζοντας ότι έχει κινηθεί και νομικά εναντίον της, μάλλον ως παράσημο ακούγεται για την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο αίτημα της Παρασκευής Τυχεροπούλου συμπαρίσταται και ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων στηρίζει τη συνάδελφο Παρασκευή Τυχεροπούλου, μάρτυρα-κλειδί στο σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις και ποινικές διώξεις που υφίσταται.

Συμμετέχουμε και καλούμε στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 12.12.2025 στο πρώην Ειρηνοδικείο (δικαστήρια Λουκάρεως, 2ος όροφος, αίθουσα 1, συγκέντρωση στην είσοδο της Δέγλερη από τις 9 πμ), όπου εκδικάζεται η προσφυγή της ενάντια στην εκδικητική καθαίρεσή της».