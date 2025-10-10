Επιστολή Τυχεροπούλου στην Εξεταστική – Διαθέσιμη μετά τις 22/10 λόγω… δικών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιστολή στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής με την οποία ενημερώνει πως δεν θα μπορέσει να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς παρίσταται ως μάρτυρας σε τρεις δίκες και ως ενάγουσα σε τέταρτη, απέστειλε η πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Όπως αναφέρει στην επιστολή «το αμέσως επόμενο διάστημα, υποχρεούμαι να παρίσταμαι ως μάρτυρας σε τρεις δίκες (οι δύο εκ των οποίων ήδη εξ αναβολής) και ώς ενάγουσα σε μία τέταρτη, οι οποίες δεν γνωρίζω αν θα κρατήσουν μια ή περισσότερες ημέρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις σχετίζονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαιτείται προετοιμασία για την παρουσία μου στο δικαστήριο όπως και για την παρουσία μου στην Επιτροπή της Βουλής.

Λόγω αυτών των συνεχόμενων δικών αλλά και της επιπλέον δυσκολίας μου λόγω της μονογονεϊκής φύσης της οικογένειάς μου, δεν μου είναι δυνατόν να παραστώ στην Επιτροπή Σας μέχρι τουλάχιστον τις 22 Οκτωβρίου.

Ενόψει των ανωτέρω Σας παρακαλώ θερμά όπως αναβληθεί η εξέτασή μου από την Επιτροπή Σας και προσδιοριστεί εκ νέου, μετά τις 22 Οκτωβρίου 2025 λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.»

Η επιστολή που έστειλε η κ. Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή