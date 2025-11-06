Προσεκτικός αλλά και ξεκάθαρος τουλάχιστον ως προς τις δικές του πρωτοβουλίες και ενέργειες την περίοδο που βρίσκονταν στα ηνία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή, ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Γεωργαντάς, υπερασπίστηκε την επιλογή του να μην πληρώσει τις αγροτικές επιδοτήσεις το 2022 με τη συνδρομή των περίφημων τεχνικών συμβούλων (ιδιωτικές εταιρίες) αλλά μέσω του κυβερνητικού νέφους (gov). Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίστηκε τις επιλογές του, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΟΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο αλλά και την υπεύθυνη για πολλούς ελέγχους στον Οργανισμό, Παρασκευή Τυχεροπούλου (στην οποία επιτίθεται σε κάθε ευκαιρία με σφοδρότητα η ΝΔ).

Επίσης άφησε και έμμεσες αιχμές κατά του διαδόχου του, Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής την Τετάρτη πως υπήρχαν προβληματικές και εξωσυστημικές πληρωμές στον Οργανισμό.

«Ο υπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει το εντέλλεστε. Εγώ στα αγροτοπεριβαλλοντικά, αυτό που επισήμανα με επιστολή μου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι πρέπει να είμαστε εντάξει με κανονιστικές υποχρεώσεις. Ζητούσα και επισήμανα τον κίνδυνο και να μην υπερβούμε τις ημερομηνίες και να πληρωθούν οι αγρότες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με σύννομο τρόπο έγινε η όποια διαδικασία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ όταν του επισημάνθηκε πως ο κ. Αυγενάκης παρακολουθεί τις εργασίες της επιτροπής, απάντησε: «είμαι σίγουρος εντός νομίμου πλαισίου λειτούργησε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατηγορίες κατά των ΚΥΔ

Ο κ. Γεωργαντάς ήταν χειμαρρώδης εναντίον των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) κατηγορώντας τα πως δεν είδαν με καλό μάτι και εν πολλοίς προσπάθησαν να υπονομεύσουν την προσπάθεια του 2022 για την αποδέσμευση του τεχνικού συμβούλου.

«Υπήρχαν από κάποιους αντιδράσεις» επισήμανε, μιλώντας για το προσωπικό που είχε μάθει να δουλεύει με άλλο σύστημα. «Υπήρχε και δεύτερη κατηγορία κάποιων που αντέδρασαν, που υπονόμευσαν την προσπάθεια. Μέρος των ΚΥΔ από την πρώτη στιγμή δεν είδε αυτή τη μετάβαση ως κάτι που έπρεπε να υποστηριχθεί. Προσπαθούσαν να απαξιώσουν και ίσως να ακυρώσουν την προσπάθεια. Τα ΚΥΔ και ορισμένα δημοσιεύματα προκαλούσαν ανησυχία στους αγρότες. Όλα έγιναν χωρίς τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου. Η αναφορά μου οι προηγούμενοι αφορά κατά βάση ανθρώπους έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Γεωργαντάς εξήγησε επίσης πως τον Ιούνιο του 2022 παρατηρήθηκαν ύποπτες αιτήσεις σε 2021 ΑΦΜ που δήλωσαν ως δικούς τους βοσκότοπους που κατά πλειοψηφία ήταν δημόσιες εκτάσεις. «Δήλωναν νομή στα έκταση αυτή και δεν ζητούσαν απόδειξη της. Τελικώς πληρώθηκαν οι 91 γιατί προσεκομίσθησαν έγγραφα νομής και κατοχής», είπε και πρόσθεσε: «ζήτησα πειθαρχικό έλεγχο για την τέλεση ίσως πειθαρχικών αδικημάτων από τους διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ που έμειναν μόνο στον τυπικό έλεγχο μιας αίτησης».

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου, τόνισε πως ζήτησε να υπάρχει ένας ελάχιστος τζίρος των 2.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην απόρριψη 19.000 αιτήσεων (κατατέθηκαν 87.000 και εγκρίθηκαν οι 67.00). «Δεν έπρεπε να ενισχυθούν κάποιοι για τις ζωοτροφές όταν δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι δεν έχουν παραγωγή», συμπλήρωσε.

«Η συνεργασία με τον κ. Σημανδράκο στη μετάβαση στο gov, στους ελέγχους που κάναμε και εγώ με τη συνεργασία μου μαζί του είμαι πραγματικά ικανοποιημένος», δήλωσε με νόημα, ενώ για την κ. Τυχεροπούλου τόνισε: «δεν τη γνώριζα. Την κάλεσα εγώ στον υπουργείο. Το πρώτο θέμα που ασχολήθηκα ήταν το εθνικό απόθεμα ήθελα να ενημερωθώ για το σε ποιο στάδιο είμαστε και να βρω έναν άνθρωπο που ήταν αποφασισμένος. Γιατί τη φώναξα; Για έναν και μόνο λόγο. Ζήτησα να δω ποιοι πηγαίνουν ως μάρτυρες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα δικαστήρια που είχαν ήδη ξεκινήσει. Θεώρησα ότι και γνώστρια είναι και τεκμήριο ουσιαστικό περί επάρκειας ατόμου. Για αυτό και μόνο έγινε η συνάντηση. Είδα ένα άτομο συγκροτημένο και απλά την πρότεινα στον κ. Σημανδράκο για να την δει. Αυτός είναι υπεύθυνος και την επέλεξε για διευθύντρια. Αυτό ήταν το μοναδικό αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή αυτού του προσώπου. Η συνεργασία μου μαζί της ουσιαστική και παραγωγική».

Σε άλλο σημείο δε της κατάθεσής του είπε πως η κ. Τυχεροπούλου ήταν ένας άνθρωπος με τόλμη που έκανε έρευνα κατά αυτών που προσπάθησαν να να υφαρπάξουν επιδοτήσεις και άξιζε αντίστοιχη αντιμετώπιση και σεβασμό.