Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καμία ευθύνη στο πρόσωπο του για το πάρτι των εκατομμυρίων που φαίνεται πως γινόταν με τις κοινοτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν βλέπει στην κατάθεσή του ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης, το όνομα του οποίου φιγουράρει στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, τον έλεγχο της οποίας η Βουλή απέρριψε με πρωτοβουλία της ΚΟ της ΝΔ μετά την ψηφοφορία-τραγέλαφο στα μέσα του Ιούλη, δήλωσε θεσμικός και σίγουρος για τα πεπραγμένα του. «Στόχος μου ήταν να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια, να επαναφέρω τις ισορροπίες και να διασφαλίσω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως μηχανισμός του κράτους και όχι για εξυπηρετήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αυγενάκης, δεν σταμάτησε εκεί αλλά ισχυρίστηκε πως η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν τον περιλαμβάνει στα ελεγχόμενα πρόσωπα, καθώς απλά υπήρξε μια αμελλητί διαβίβαση στη βουλή της υπόθεσης χωρίς περαιτέρω κρίσεις.

«Ήταν θεσμική υποχρέωση και καλώς έπραξε. Μόλις εντοπίστηκαν σε επισυνδέσεις ονόματα υπουργών έπρεπε να προωθήσει τη δικογραφία. Τι σημαίνει αυτό; δεν αξιολόγησε στοιχεία απλά διαβίβασε στη Βουλή…», υποστήριξε.

Όπως είναι λογικό, δήλωσε ανεύθυνος και για τις πράξεις του διοικητικού προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι ήταν εκείνος ως πολιτικός προϊστάμενος που τους επέλεξε. Ευθύνη, κατά τον κ. Αυγενάκη δεν υπήρχε ούτε και από τις επισυνδέσεις, καθώς όπως είπε, ανεξάρτητα του τι ακούγεται σε αυτές, οι αντίστοιχες πράξεις δεν έγιναν ποτέ.

«Το υλικό που έχει διαβιβαστεί στη βουλή δεν αποδίδει κατηγορητήριο σε βάρος μου, δεν υπάρχει προϊόν επισύνδεσης που να αποδίδεται σε έκνομη ενέργεια. Είμαι εδώ ως μάρτυρας και καθαρή συνείδηση. Όχι για να αμυνθώ αλλά να βοηθήσω», είπε και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Η περίοδος των επισυνδέσεων είναι 6-7 μήνες αφού έχω φύγει από το υπουργείο και δεν είμαι καν μέλος της ΚΟ της ΝΔ. Σας θυμίζω επέλεξα όχι με τα χαρακτηριστικά κομματάρχη αλλά με θεσμικά στοιχεία για τη θέση της προσωρινής διοικήσεως (ΟΠΕΚΕΠΕ) . Ανέλαβαν 23/1/24 το λέω αυτό γιατί 4 μήνες μετά ολοκληρώνεται η θητεία μου».

Ο κ. Αυγενάκης αρνήθηκε ότι πίεσε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκο να αποδεσμεύσει τα περίφημα ΑΦΜ προκειμένου να πληρωθούν λέγοντας πως: «δεν υπήρξε καμία απολύτως πίεση, ούτε αφόρητη όπως είπε για παρανομία, να αποδεσμεύσει δηλαδή τα ΑΦΜ, είμαι κατηγορηματικός σε αυτό».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Ζωνιανών και μιας ανώνυμης καταγγελίας για επιδοτήσεις κτηνοτρόφων είπε πως «δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μου η καταγγελία, ουδέποτε έλαβα γνώση. Καμία ανάμειξη δεν είχα γιατί δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Η θεσμικότητά που με χαρακτηρίζει χρόνια τώρα δεν άλλαξε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον περιβόητο «Φραπέ», παραδέχθηκε ότι τον γνωρίζει καθώς για χρόνια ήταν «μέσα στα πράγματα» και απαντώντας στο περιεχόμενο των επισυνδέσεων είπε: «αυτά που ζήτησε έγιναν; αυτά που δήλωνε εφαρμόστηκαν; μένει να απαντηθούν από τον ίδιο. Σε ότι με αφορά δεν έχω καμία ανάμειξη σε όλα αυτά. Δεν συνέβαλα για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια».

«Αισθάνομαι ότι υπάρχει απόπειρα η κυβέρνηση να μας βγάλει όλους τρελούς», είπε απηυδισμένος ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, χωρίς προφανώς να επηρεάσει τα λεγόμενα του υπουργού, ο οποίος συνέχισε να απορρίπτει ευθύνες και να επικαλείται την θεσμικότητα των χειρισμών του.

Ο κ. Αυγενάκης πάντως άφησε αιχμές κατά της Περιφέρειας για την απουσία σχεδίων βόσκησης αλλά και την εκτόξευση των δηλωμένων αιγοπροβάτων στη Κρήτη από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ έχρισε υπεύθυνο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Μανόλη Χνάρη. «Ο αντιπεριφερειάρχης ο αρμόδιος για τα θέματα αυτά ήταν ο Χνάρης. Έχω να πω με βεβαιότητα είναι ότι έχει γίνει προσπάθεια σπέκουλας κατά του προσώπου μου και της υπουργίας μου. Είμαι εδώ ως μάρτυρας και συνάδελφος», είπε.