«Καταρρίπτεται η σκευωσία σε βάρος μου» λέει ο Αυγενάκης για την κατάθεση Τυχεροπούλου

Να θέσει τον εαυτό του εκτός του κάδρου των ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έσπευσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, έπειτα από την πολύωρη κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην Εξεταστική.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ότι από τις καταθέσεις τόσο της πρώην υπεύθυνης των ελέγχων για τις επιδοτήσεις, όσο και του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου «κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου».

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε το γεγονός ότι η κυρία Τυχεροπούλου ανέφερε ότι δεν δέχθηκε προσωπικά από τον ίδιο καμία εντολή για παρέμβαση σχετικά με τα ΑΦΜ που λάμβαναν επιδοτήσεις.

«Κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία δική μου εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης!» σημείωσε ο κ. Αυγενάκης στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από ένα απόσπασμα της κατάθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη Βουλή.

Παράλληλα, ο Λευτέρης Αυγενάκης υποστήριξε ότι η μάρτυρας έκανε «στροφή 180 μοιρών» στην κατάθεσή της. «Τελικά οι ‘αφόρητες πιέσεις’ από μέρους μου … έγιναν ‘απλώς πληροφορίες’ που ζητούσαν οι συνεργάτες μου. Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων! Οι σκευωρίες κατέρρευσαν» συμπλήρωσε.

Οι αναφορές της Τυχεροπούλου στον Αυγενάκη

Κατά τη διάρκεια της καταθεσής της, η μάρτυρας άφησε αιχμές κατά του Λευτέρη Αυγενάκη.

Είπε πως τον είχε δει μια φορά που της είπε πως «δεν την γνωρίζει και ούτε θέλει να τη μάθει». Αλλά και ότι επί υπουργείας του άρχισαν να εντείνονται οι πιέσεις για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, αλλά και οι επισκέψεις Ξυλούρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου ανέφερε στην εξεταστική επιτροπή ότι συνεργάτες του πρώην υπουργού της ζητούσαν πληροφορίες για το πώς έγιναν οι έλεγχοι και εάν είχε η ίδια εντολή γι΄αυτούς.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Αυγενάκη:

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρώην Προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια και της κατάθεσης του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 30-09-2025, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου.

Κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία δική μου εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης!

Στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες! Τελικά οι «αφόρητες πιέσεις» από μέρους μου … έγιναν «απλώς πληροφορίες» που ζητούσαν οι συνεργάτες μου. Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων! Οι σκευωρίες κατέρρευσαν»!