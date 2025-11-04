Τσιάρας στην εξεταστική: «Ακραία προβληματικός Οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Κάλυψη σε Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα

Με άκρως προσεκτικές αναφορές και μια ξεκάθαρη απόπειρα να αποφύγει τις κακοτοπιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περεταίρω προβλήματα στην πλειοψηφία της ΝΔ αναφορικά με τις πράξεις ή τις παραλείψεις της κυβέρνησης στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας απέφυγε μεθοδικά και επανειλημμένα να χαρακτηρίσει την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων ως σκάνδαλο, αρκούμενος στην επιδερμική αναφορά περί “ακραία προβληματικού Οργανισμού.

Μάλιστα, ο κ. Τσιάρας επιχείρησε να καλύψει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη λέγοντας πως αυτός ήταν που καρατόμησε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα λόγω της εναντίωσής του στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

“Ο κ.Σαλάτας ήταν καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Κάναμε προσπάθεια για μετάβαση σε νέα εποχή διαφάνειας και ελέγχων. Το γεγονός ότι ο κ. Σαλάτας επιχείρησε να εναντιωθεί στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αντίθετο εντελώς με εμένα που ήθελα να συνεργαστώ. Ήταν θέμα που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό και ζήτησα την παραίτηση κ. Σαλάτα”, είπε και απάντησε το αν παρενόχλησε ο πρώην πρόεδρος το έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: “δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν ήμουν παρών. Το γεγονός ότι δημόσια τοποθετήθηκε ήταν ένα μήνυμα που ούτε εγώ προσωπικά ούτε η κυβέρνηση θέλαμε να εκπέμψουμε για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό”.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Σαλάτας έχει καταγγείλει δημόσια πως καρατομήθηκε μετά από παρέμβαση του κ. Μυλωνάκη, καθώς η κυβέρνηση δεν ήθελε συγκρούσεις με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο υπουργός κατά την κατάθεσή του, μίλησε για την κατάσταση που βρήκε στον Οργανισμό και τις ενέργειες που έκανε για ν’ αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ωστόσο επιχείρησε και αυτός να αναπαράγει το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών.

Κάλυψη πάντως, ο κ. Τσιάρας προσέφερε και στον κ. Καϊμακάμη ο οποίος παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΠΕ μετά το σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη στην εξεταστική ότι παρότι κατείχε θέση ευθύνης στον Οργανισμό, λάμβανε κοινοτικές επιδοτήσεις. “Επιδοτήσεις παίρνουν 650.000 πολίτες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ιδιαιτερότητες που προϋποθέτει γνώση των ανθρώπων που μετέχουν. Ήταν αντιπρόεδρος που δεν είχε αρμοδιότητα στις επιδοτήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι αν όλη αυτή η υπόθεση γίνεται με διαφάνεια. Οι συμμετέχοντες στα διοικητικά συμβούλια του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν άνθρωποι που λαμβάνανε επιδοτήσεις. Αυτό δεν είναι μεμπτό για εμένα”, είπε με νόημα.

Ο κ. Τσιάρας, περιέγραψε ακόμα με μελανά χρώματα την κατάσταση που βρήκε στο μέτωπο των επιδοτήσεων για τα βιολογικά προϊόντα λέγοντας πως ζήτησε πριν από κάθε πληρωμή να γίνεται έλεγχος. “ Ο έλεγχος στα οικολογικά σχήματα κατέδειξε ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός δικαιούχων που είχαν παράνομα πλαστά δικαιολογητικά και έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Στις πληρωμές των βιολογικών, βρέθηκα αντιμέτωπος με αριθμούς που δεν είχαν σχέση με τη καλλιέργεια. Ο αριθμός των κυψελών που ζητούσαν να μπουν στο πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας ξεπερνούσαν 80% που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα και αποφάσισα την αναστολή της πληρωμής των βιολογικών. Όταν ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι είχαμε κύμα οικειοθελών αποχωρήσεων, εξαφανίζονταν οι ελεγχόμενοι”, είπε.

Νωρίτερα στην εξεταστική κατέθεσε ο Γιώργος Τσακίρης που διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2023 για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιφύλαξή του για κυβερνητική απόφαση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς όπως είπε “ τα δεδομένα που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ταιριάζουν στην ΑΑΔΕ”. “Θεωρώ δύσκολο το έργο της ΑΑΔΕ κι αν μπορώ ανοιχτά να σας πω, δεν θα έβλεπα την ΑΑΔΕ ως φορέα, θα έπρεπε να δομηθεί άλλος φορέας», επισήμανε.