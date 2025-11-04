newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Τσιάρας στην εξεταστική: «Ακραία προβληματικός Οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Κάλυψη σε Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα
Πολιτική Γραμματεία 04 Νοεμβρίου 2025 | 15:30

Τσιάρας στην εξεταστική: «Ακραία προβληματικός Οργανισμός ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Κάλυψη σε Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα

Ο κ. Τσιάρας απέφυγε μεθοδικά και επανειλημμένα να χαρακτηρίσει την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων ως σκάνδαλο, αρκούμενος στην επιδερμική αναφορά περί “ακραία προβληματικού Οργανισμού

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Spotlight

Με άκρως προσεκτικές αναφορές και μια ξεκάθαρη απόπειρα να αποφύγει τις κακοτοπιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περεταίρω προβλήματα στην πλειοψηφία της ΝΔ αναφορικά με τις πράξεις ή τις παραλείψεις της κυβέρνησης στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας απέφυγε μεθοδικά και επανειλημμένα να χαρακτηρίσει την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων ως σκάνδαλο, αρκούμενος στην επιδερμική αναφορά περί “ακραία προβληματικού Οργανισμού.

Μάλιστα, ο κ. Τσιάρας επιχείρησε να καλύψει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη λέγοντας πως αυτός ήταν που καρατόμησε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα λόγω της εναντίωσής του στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

“Ο κ.Σαλάτας ήταν καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Κάναμε προσπάθεια για μετάβαση σε νέα εποχή διαφάνειας και ελέγχων. Το γεγονός ότι ο κ. Σαλάτας επιχείρησε να εναντιωθεί στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αντίθετο εντελώς με εμένα που ήθελα να συνεργαστώ. Ήταν θέμα που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό και ζήτησα την παραίτηση κ. Σαλάτα”, είπε και απάντησε το αν παρενόχλησε ο πρώην πρόεδρος το έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: “δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν ήμουν παρών. Το γεγονός ότι δημόσια τοποθετήθηκε ήταν ένα μήνυμα που ούτε εγώ προσωπικά ούτε η κυβέρνηση θέλαμε να εκπέμψουμε για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό”.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Σαλάτας έχει καταγγείλει δημόσια πως καρατομήθηκε μετά από παρέμβαση του κ. Μυλωνάκη, καθώς η κυβέρνηση δεν ήθελε συγκρούσεις με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο υπουργός κατά την κατάθεσή του, μίλησε για την κατάσταση που βρήκε στον Οργανισμό και τις ενέργειες που έκανε για ν’ αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ωστόσο επιχείρησε και αυτός να αναπαράγει το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών.

Κάλυψη πάντως, ο κ. Τσιάρας προσέφερε και στον κ. Καϊμακάμη ο οποίος παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΠΕ μετά το σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη στην εξεταστική ότι παρότι κατείχε θέση ευθύνης στον Οργανισμό, λάμβανε κοινοτικές επιδοτήσεις. “Επιδοτήσεις παίρνουν 650.000 πολίτες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ιδιαιτερότητες που προϋποθέτει γνώση των ανθρώπων που μετέχουν. Ήταν αντιπρόεδρος που δεν είχε αρμοδιότητα στις επιδοτήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι αν όλη αυτή η υπόθεση γίνεται με διαφάνεια. Οι συμμετέχοντες στα διοικητικά συμβούλια του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν άνθρωποι που λαμβάνανε επιδοτήσεις. Αυτό δεν είναι μεμπτό για εμένα”, είπε με νόημα.

Ο κ. Τσιάρας, περιέγραψε ακόμα με μελανά χρώματα την κατάσταση που βρήκε στο μέτωπο των επιδοτήσεων για τα βιολογικά προϊόντα λέγοντας πως ζήτησε πριν από κάθε πληρωμή να γίνεται έλεγχος. “ Ο έλεγχος στα οικολογικά σχήματα κατέδειξε ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός δικαιούχων που είχαν παράνομα πλαστά δικαιολογητικά και έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Στις πληρωμές των βιολογικών, βρέθηκα αντιμέτωπος με αριθμούς που δεν είχαν σχέση με τη καλλιέργεια. Ο αριθμός των κυψελών που ζητούσαν να μπουν στο πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας ξεπερνούσαν 80% που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα και αποφάσισα την αναστολή της πληρωμής των βιολογικών. Όταν ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι είχαμε κύμα οικειοθελών αποχωρήσεων, εξαφανίζονταν οι ελεγχόμενοι”, είπε.

Νωρίτερα στην εξεταστική κατέθεσε ο Γιώργος Τσακίρης που διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2023 για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιφύλαξή του για κυβερνητική απόφαση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς όπως είπε “ τα δεδομένα που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ταιριάζουν στην ΑΑΔΕ”. “Θεωρώ δύσκολο το έργο της ΑΑΔΕ κι αν μπορώ ανοιχτά να σας πω, δεν θα έβλεπα την ΑΑΔΕ ως φορέα, θα έπρεπε να δομηθεί άλλος φορέας», επισήμανε.

Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Stream newspaper
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πολιτική 04.11.25

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
Νέα διακοπή 04.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ήταν ξεκάθαρος στην ανάλυση των φάσεων της 9ης αγωνιστικής της Super League, τονίζοντας ως το μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι κόντρα στον Άρη ήταν πέναλτι.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πολιτική 04.11.25

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Ελ Φασέρ 04.11.25

Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν: «Σύντομα θα αποσυρθώ…» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο (vid)

Μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του, το αν είναι καλύτερος από τον Μέσι, την κατάσταση στην Γιουνάιτεντ, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
«Φωνάζω» 04.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

Σύνταξη
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Γρηγόρης Σκλήκας 04.11.25

Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
Νέα διακοπή 04.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
