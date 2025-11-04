Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες

Για εμπαιγμό των αγροτών κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, με αφορμή δηλώσεις του υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τις επιδοτήσεις.

«Την ώρα που ο πρωτογενής τομέας βιώνει ένα ιδιότυπο μνημόνιο με τις χρεωστούμενες ενισχύσεις να φτάνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από πέρυσι με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε το αμίμητο.

Ότι για το θέμα των επιδοτήσεων ευθύνεται η κριτική, που άσκησε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρωταγωνιστές τη “γαλάζια” συμμορία αγροτοσυνδικαλιστών, διοικήσεις στον οργανισμό και υπό την πολιτική κάλυψη υπουργών», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες

«Για τον κ. Γεωργιάδη δεν φταίει η κυβέρνηση που επέτρεψε το “φαγοπότι” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν φταίνε οι υπουργοί της που με τις αποφάσεις του απενεργοποίησαν τους ελέγχους και αύξησαν τα στρέμματα που μπορούν να δηλωθούν, δεν φταίει η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση των “φραπέδων” και των “χασάπηδων”», τονίζει το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.

«Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες που έχουν οδηγήσει σε κατάσταση ασφυξίας με την αναποτελεσματικότητά τους, αυτούς που ο Γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε “βολεμένους”.

Γι’ αυτό και ο αγροτικός κόσμος θα ξεβολέψει την αλαζονεία και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.