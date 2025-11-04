Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες
Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για εμπαιγμό των αγροτών εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας δηλώσεις του Ά. Γεωργιάδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ένας νεκρός σε σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στην Κυψέλη
- Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία
- H OpenAI στρέφεται στην Amazon για πρόσθετη υπολογιστική ισχύ – Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων
- Συγκλονιστικό βίντεο - Αστυνομικοί απεγκλώβισαν βρέφος από αυτοκίνητο που ανετράπη
Για εμπαιγμό των αγροτών κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, με αφορμή δηλώσεις του υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τις επιδοτήσεις.
«Την ώρα που ο πρωτογενής τομέας βιώνει ένα ιδιότυπο μνημόνιο με τις χρεωστούμενες ενισχύσεις να φτάνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από πέρυσι με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε το αμίμητο.
Ότι για το θέμα των επιδοτήσεων ευθύνεται η κριτική, που άσκησε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρωταγωνιστές τη “γαλάζια” συμμορία αγροτοσυνδικαλιστών, διοικήσεις στον οργανισμό και υπό την πολιτική κάλυψη υπουργών», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΣΟΚ: Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες
«Για τον κ. Γεωργιάδη δεν φταίει η κυβέρνηση που επέτρεψε το “φαγοπότι” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν φταίνε οι υπουργοί της που με τις αποφάσεις του απενεργοποίησαν τους ελέγχους και αύξησαν τα στρέμματα που μπορούν να δηλωθούν, δεν φταίει η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση των “φραπέδων” και των “χασάπηδων”», τονίζει το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.
«Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες που έχουν οδηγήσει σε κατάσταση ασφυξίας με την αναποτελεσματικότητά τους, αυτούς που ο Γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε “βολεμένους”.
Γι’ αυτό και ο αγροτικός κόσμος θα ξεβολέψει την αλαζονεία και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.
- Παναθηναϊκός: Γιατί ο Κορόνα απάντησε «ναι»
- Στο Δήμο Ορεστιάδας αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
- Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
- Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
- Ολική ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου 11 x 11 του ΣΕΦ
- Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις