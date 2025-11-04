newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Σαλάτα καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 04 Νοεμβρίου 2025 | 13:05

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Σαλάτα καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάλεσε τον κ. Μυλωνάκη να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

Spotlight

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ταχεία κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ,  Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας χθεσινές δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα.

Τσουκαλάς: Να κληθεί ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

Ειδικότερα αναφέρει: «Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας, στη  χθεσινή του συνέντευξη στο Kontra δήλωσε οτι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, του είπε πως «δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να έχει κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» και πως «δεν γνωρίζει πράγματα, που γνωρίζει αυτός».

Το γεγονός ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ισχυριζόταν στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ  ότι γνωρίζει καλύτερα από αυτόν τα δεδομένα του  Οργανισμού, πέραν του ότι είναι βαθιά προβληματικό και ενδεικτικό της παθογένειας, καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του κ. Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Καταλήγοντας ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Πλέον η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίζει καθυστερήσεις. Οφείλει άμεσα να αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ταχεία κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην προκλητική παραδοχή πως δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο Γ. Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε στον οργανισμό καθήκοντα αντιπροέδρου, προχώρησε ο Κ. Τσιάρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα ΤριανταφύλλουΔημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο