Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Σαλάτα καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ταχεία κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας χθεσινές δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα.

Τσουκαλάς: Να κληθεί ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

Ειδικότερα αναφέρει: «Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας, στη χθεσινή του συνέντευξη στο Kontra δήλωσε οτι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, του είπε πως «δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να έχει κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» και πως «δεν γνωρίζει πράγματα, που γνωρίζει αυτός».

Το γεγονός ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ισχυριζόταν στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι γνωρίζει καλύτερα από αυτόν τα δεδομένα του Οργανισμού, πέραν του ότι είναι βαθιά προβληματικό και ενδεικτικό της παθογένειας, καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του κ. Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Καταλήγοντας ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Πλέον η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίζει καθυστερήσεις. Οφείλει άμεσα να αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ταχεία κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή».