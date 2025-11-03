newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 03 Νοεμβρίου 2025 | 20:13

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην προκλητική παραδοχή πως δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο Γ. Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε στον οργανισμό καθήκοντα αντιπροέδρου, προχώρησε ο Κ. Τσιάρας.

Σύνταξη
Στην παραδοχή ότι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δικαίωσαν την επιλογή του και την εμπιστοσύνη στα πρόσωπα των κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη προέβη ο Κώστας Τσιάρας τονίζοντας, προκλητικά, ότι για τον ίδιο δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο δεύτερος έπαιρνε επιδοτήσεις την εποχή που εκτελούσε χρέη αντιπροέδρου.

O Ιωάννης Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του στις 16 Οκτωβρίου εν μέσω του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή στην οποία ο ίδιος είχε καταθέσει στις 9 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκρινε πως δεν είναι ανήθικο ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λαμβάνει επιδοτήσεις από τον Οργανισμό

Μία ημέρα μετά έγινε δεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με την απόφαση να δημοσιοποιείται στις 27 Οκτωβρίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την παραίτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καϊμακάμης στην κατάθεσή του στην εξεταστική παραδέχθηκε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και πως λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας πως «αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ», ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μέχρι σήμερα από τον Οργανισμό στο κομμάτι που αφορά τη «σύγκρουση συμφερόντων».

«Δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις»

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε (OPEN TV) ότι «αποτελεί μεγάλο στοίχημα και προτεραιότητα η λύση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θέματα (…)».

Σημείωσε πως η προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ακολούθησε ορισμένα λογικά βήματα προς την εξυγίανση.

Ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε αν νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή που ο ίδιος έκανε για τον οργανισμό με τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη και παραδέχθηκε ότι εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώνεται.

«Έχω ξαναπεί όμως ότι ο κ. Νίκος Σαλάτας ήταν ένας πραγματικά καλός πρόεδρος μέχρι το σημείο που εναντιώθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία απειλώντας με μηνύσεις. Αυτό δεν συμβάδιζε ούτε με τη λογική του υπουργείου, ούτε με τη λογική της κυβέρνησης. Εγώ ήμουν αυτός που του ζήτησε να φύγει», ανέφερε για τον πρώτο, ενώ για τον Ιωάννη Καϊμακάμη υποστήριξε ότι δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φαραντούρης: Το 1/3 των βουλευτών της ΝΔ ελέγχεται και κατηγορείται – Προσφυγή στις κάλπες τώρα
Θεσμική ανισορροπία 03.11.25

«Το 1/3 των βουλευτών της ΝΔ ελέγχεται και κατηγορείται» - Προσφυγή στις κάλπες ζητά ο Φαραντούρης

Στη νέα δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τα Τέμπη και αποκάλυψε το in.gr, αναφέρθηκε ο Νικόλας Φαραντούρης κάνοντας λόγο για διασάλευση της θεσμικής ισορροπίας

Σύνταξη
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική – Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εβδομάδα εξελίξεων στην εξεταστική:Τα πολιτικά πρόσωπα και η διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων

Πλέον, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αρχής γενομένης την τρέχουσα βδομάδα, το κατώφλι της εξεταστικής θα περάσουν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της επίμαχης περιόδου, οι υπουργοί δηλαδή της ΝΔ που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  

Στις 12 το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη Χαριλάου Τρικούπη- Η στρατηγική Ανδρουλάκη, τα «αγκάθια» και η κρίσιμη πορεία προς τις εκλογές  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Έβερτον, για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
Από το χωριό Ζαρός 03.11.25

«Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» - Ηλικιωμένη στο in για Βορίζια

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
