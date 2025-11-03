Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην παραδοχή ότι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δικαίωσαν την επιλογή του και την εμπιστοσύνη στα πρόσωπα των κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη προέβη ο Κώστας Τσιάρας τονίζοντας, προκλητικά, ότι για τον ίδιο δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο δεύτερος έπαιρνε επιδοτήσεις την εποχή που εκτελούσε χρέη αντιπροέδρου.

O Ιωάννης Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του στις 16 Οκτωβρίου εν μέσω του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή στην οποία ο ίδιος είχε καταθέσει στις 9 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκρινε πως δεν είναι ανήθικο ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λαμβάνει επιδοτήσεις από τον Οργανισμό

Μία ημέρα μετά έγινε δεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με την απόφαση να δημοσιοποιείται στις 27 Οκτωβρίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την παραίτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καϊμακάμης στην κατάθεσή του στην εξεταστική παραδέχθηκε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και πως λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας πως «αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ», ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μέχρι σήμερα από τον Οργανισμό στο κομμάτι που αφορά τη «σύγκρουση συμφερόντων».

«Δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις»

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε (OPEN TV) ότι «αποτελεί μεγάλο στοίχημα και προτεραιότητα η λύση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θέματα (…)».

Σημείωσε πως η προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ακολούθησε ορισμένα λογικά βήματα προς την εξυγίανση.

Ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε αν νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή που ο ίδιος έκανε για τον οργανισμό με τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη και παραδέχθηκε ότι εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώνεται.

«Έχω ξαναπεί όμως ότι ο κ. Νίκος Σαλάτας ήταν ένας πραγματικά καλός πρόεδρος μέχρι το σημείο που εναντιώθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία απειλώντας με μηνύσεις. Αυτό δεν συμβάδιζε ούτε με τη λογική του υπουργείου, ούτε με τη λογική της κυβέρνησης. Εγώ ήμουν αυτός που του ζήτησε να φύγει», ανέφερε για τον πρώτο, ενώ για τον Ιωάννη Καϊμακάμη υποστήριξε ότι δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις.