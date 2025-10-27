Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, εν μέσω του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή, στην οποία ο ίδιος είχε καταθέσει στις 9 Οκτωβρίου.

Ο κ. Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του από τις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε δεκτή την επόμενη ημέρα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με την απόφαση να δημοσιοποιείται σήμερα (27/10) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την παραίτησή του.