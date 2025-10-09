newspaper
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09 Οκτωβρίου 2025 | 13:38

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Στη διάψευση των ισχυρισμών του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη για τα αίτια της καρατόμησης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού και μέλος της ΝΔ, Γιάννης Καϊμακάμης.

Συγκεκριμένα κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο μάρτυρας ρωτήθηκε επανειλημμένως για την επίσκεψη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον έλεγχο που ακολούθησε, λέγοντας ξεκάθαρα πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Αντίθετα στη «γραμμή Μαξίμου»

«Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά ενώ σε άλλη σχετική ερώτηση σημείωσε πως τη μέρα της εφόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έλειπε για προσωπική υπόθεση που είχε σημειώνοντας πως από το feedback που έλαβε την επομένη «δούλεψαν εώς τις 04:00 το πρωί για να κατεβάσουν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν».

Οι επίμαχες αναφορές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα όσα δημόσια υποστήριξε ο κ. Μυλωνάκης πως ο λόγος της αποπομπής Σαλάτα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλεται στην απροθυμία του να συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Θέση που ούτε λίγο ούτε πολύ επιχειρεί να πείσει πως η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου έκαναν τα πάντα προκειμένου οι ευρωπαίοι εισαγγελείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που ζητούσαν για την διερεύνηση του σκανδάλου.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη πάντως γίνεται κοινός τόπος για τα μέλη της εξεταστικής η ανάγκης κλήσης του κ. Μυλωνάκη ως μάρτυρας προκειμένου ν’ απαντήσει όχι μόνο στο επίμαχο ερώτημα της αποπομπής Σαλάτα αλλά και στις αναφορές Μπουκώρου/Σαλμά, πως το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο υφυπουργός γνώριζαν πολύ πριν η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας φτάσει στη Βουλή, ότι βουλευτές παρακολουθούνταν στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας από τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ. και πως υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένες συνομιλίες.

Ο μάρτυρας πάντως στην εξεταστική παραδέχθηκε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και πως λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας πως «αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ».

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Τι είπε για Τσίπρα, πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ
Πολιτική 09.10.25

Ο Στρατηγός Χούπης αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνταξη
Τα νέα πρόσωπα στο κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Τα πρόσωπα για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχουν βρεθεί ακόμη και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο για να μη θυμίζει το νέο κόμμα μια από τα ίδια.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Δύο θέσεις θα χώριζαν τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον πρώτο να αποφασίζει να μη παρευρεθεί στην εκδήλωση, αφού θα ήταν υποχρεωμένος να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό. Ο εμβόλιμος δε χαιρετισμός του πρωθυπουργού στην εκδήλωση λειτούργησε επίσης αρνητικά. Ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί καμία επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πήγε ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 20:45

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθούσε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη για το αίτημα Ρούτσι
ΠΑΣΟΚ 08.10.25

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση πως προσπαθούσε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη για να μην εκπληρωθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραίτηση Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
