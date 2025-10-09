Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Στη διάψευση των ισχυρισμών του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη για τα αίτια της καρατόμησης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού και μέλος της ΝΔ, Γιάννης Καϊμακάμης.

Συγκεκριμένα κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο μάρτυρας ρωτήθηκε επανειλημμένως για την επίσκεψη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον έλεγχο που ακολούθησε, λέγοντας ξεκάθαρα πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Αντίθετα στη «γραμμή Μαξίμου»

«Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά ενώ σε άλλη σχετική ερώτηση σημείωσε πως τη μέρα της εφόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έλειπε για προσωπική υπόθεση που είχε σημειώνοντας πως από το feedback που έλαβε την επομένη «δούλεψαν εώς τις 04:00 το πρωί για να κατεβάσουν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν».

Οι επίμαχες αναφορές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα όσα δημόσια υποστήριξε ο κ. Μυλωνάκης πως ο λόγος της αποπομπής Σαλάτα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλεται στην απροθυμία του να συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Θέση που ούτε λίγο ούτε πολύ επιχειρεί να πείσει πως η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου έκαναν τα πάντα προκειμένου οι ευρωπαίοι εισαγγελείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που ζητούσαν για την διερεύνηση του σκανδάλου.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη πάντως γίνεται κοινός τόπος για τα μέλη της εξεταστικής η ανάγκης κλήσης του κ. Μυλωνάκη ως μάρτυρας προκειμένου ν’ απαντήσει όχι μόνο στο επίμαχο ερώτημα της αποπομπής Σαλάτα αλλά και στις αναφορές Μπουκώρου/Σαλμά, πως το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο υφυπουργός γνώριζαν πολύ πριν η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας φτάσει στη Βουλή, ότι βουλευτές παρακολουθούνταν στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας από τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ. και πως υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένες συνομιλίες.

Ο μάρτυρας πάντως στην εξεταστική παραδέχθηκε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και πως λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας πως «αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ».