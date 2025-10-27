newspaper
Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
Πολιτική Γραμματεία 27 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

«Καυτές» καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει και η «απολογία» των υπουργών αν και πλέον έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή ίσως επισπεύσει την κλήτευση Μυλωνάκη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
A
A
Spotlight

Στην τελική ευθεία ως προς την εξέταση των μαρτύρων που μπορούν να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε το πάρτι των εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ήδη στον 1,5 περίπου μήνα λειτουργίας της επιτροπής, έχουν περάσει από το κατώφλι της αίθουσας 223 του μεγάρου της Βουλής όλοι οι διοικητές του Οργανισμού της περιόδου 2019-2025 και πλέον σειρά παίρνουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιριών, ενώ ακολουθεί το πολιτικό προσωπικό που διαχειρίστηκε την υπόθεση.

Έτσι, αυτήν την βδομάδα (Τετάρτη-Πέμπτη) θα καταθέσουν στην εξεταστική οι εκπρόσωποι των Gaia Επιχειρείν, Neuropublic, καθώς και οι ορκωτοί λογιστές της Sol. Ήδη με τις καταθέσεις τους, διοικητές, υποδιοικητές και στελέχη μακράς πνοής του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν καταδείξει τους – τουλάχιστον- παράτερους χειρισμούς, τον ρόλο τους ως τεχνικών συμβούλων, τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία και την αλληλεπίδρασή τους με τα ΚΥΔ (κέντρα υποδοχής δηλώσεων).

Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίο πως στα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας του ο Οργανισμός δεν κατάφερε ποτέ να στήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα ήλεγχε τις αιτήσεις των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων και θα περιόριζε το πάρτι των 3 δισ. ευρώ το χρόνο που θα είχε στηθεί με διασταυρωτικούς ελέγχους και λειτουργούσε ορθολογικά.

Τα πολιτικά πρόσωπα

Επίσης, εκκρεμεί η κατάθεση του παραιτηθέντα γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και πρωταγωνιστή των συνομιλιών, Γιώργου Στρατάκου (προγραμματισμένη για την Δευτέρα 3 του Νοέμβρη) προκειμένου στη συνέχεια να πάρουν σειρά τα γνωστά πολιτικά πρόσωπα της υπόθεσης, Αυγενάκης και Βορίδης, αλλά και οι Γεωργαντάς και Τσιάρας.

Ειδικά για τους κ. Αυγενάκη και Βορίδη, με την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής σε συνδυασμό με την αποσβεστική προθεσμία που υπήρχε στο Σύνταγμα μέχρι το 2019, έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Ωστόσο, υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις καταθέσεις των μαρτύρων για τη στάση τους, τις παρεμβάσεις τους στον Οργανισμό και τις κατευθύνσεις που έδιναν. Δεν έχει άλλωστε περάσει καιρός από την καταγγελία Βάρρα πως η υπογραφή «συμφωνώ» του Βορίδη ήταν μια ποινικά κολάσιμη πράξη που αντιτίθεται στις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες. Ο κ. Βάρρας ο οποίος κατέθεσε στην εξεταστική και το υπόμνημα/ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο ανέλυσε στο Μέγαρο Μαξίμου το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες του κ. Βορίδη που «δεν παραγράφονται», λίγο πριν την απόφαση της ΝΔ να παράσχει ασυλία στους Αυγενάκη και Βορίδη στην ψηφοφορία-τραγέλαφο στα τέλη του Ιούλη για τη συγκρότησης προκαταρκτικής επιτροπής.

Η διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων και ο Μυλωνάκης

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων της πολιτικής, από τα μέσα δηλαδή του ερχόμενου μήνα, η επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για τη διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθουν και να καταθέσουν πρόσωπα όπως οι αρχισυνδικαλιστές της Κρήτης, Χασάπης και Φραπές αλλά και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Μαζί με τον κ. Μυλωνάκη – που έχει δηλώσει πως βρίσκεται στη διάθεση της επιτροπής- αναμένεται να καταθέσουν (σίγουρα θα ζητηθεί) και οι Χρήστος Μπουκώρος και Γιώργος Σαλμάς. Ο πρώτος, θα πρέπει να εξηγήσει τις αναφορές του πως ένα χρόνο πριν έρθει η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή, το Μέγαρο Μαξίμου (δηλαδή ο κ. Μυλωνάκης) γνώριζε για τις επισυνδέσεις, ενώ ο δεύτερος θα κληθεί να το επιβεβαιώσει.

Υπάρχουν βέβαια και πληροφορίες που επιμένουν πως για τον κ. Μυλωνάκη αναμένεται να έρθει νέα δικογραφία στη Βουλή, γεγονός που θα σημάνει αυτόματα την κατάθεση από την αντιπολίτευση νέας πρότασης για σύσταση προανακριτικής, η οποία με τη σειρά της θα εγκλωβίσει περαιτέρω την κυβέρνηση και θα την οδηγήσει είτε σε νέα αδιέξοδα είτε σε άτσαλους χειρισμούς, επιβεβαιώνοντας την εδραιωμένη πεποίθηση της κοινής γνώμης πως η όλη διαχείριση της υπόθεσης αποσκοπεί σε μια ακόμα συγκάλυψη ενός σοβαρού σκανδάλου.

Και αυτό παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια της ΝΔ που εκφράζεται μέσω διαρροών και επίσημων τοποθετήσεων του εισηγητής της, Μακάριου Λαζαρίδη να πείσει πως πρόκειται για μια κακοφορμισμένη υπόθεση που έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά με ευθύνες που αγγίζουν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ηλεκτρισμός
Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

inWellness
inTown
Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα
Ρήγμα 27.10.25

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης - Αρρυθμίες, σκάνδαλα και τρία «σκιώδη» κόμματα

Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί ως μπούμερανγκ για το Μαξίμου την ώρα που έρχεται νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ τα σύννεφα μαζεύονται, τρία «σκιώδη» κόμματα δείχνουν ικανά να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Εμπλοκή πρώην και νυν υπουργών 26.10.25

Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Προ των πυλών νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Σκληρή ανακοίνωση 26.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
ΠΑΣΟΚ 26.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)

Υπέροχη στιγμή στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τον Ελ Κααμπί να αποθεώνει τον Ταρέμι για την εμφάνισή του.

Σύνταξη
Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος
Αντίστροφη μέτρηση 27.10.25

Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για την πορεία του Ταμείου, δείχνει ότι μεταξύ των κρατών υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι
Μπάσκετ 27.10.25

Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς και στο τρίτο ματς της σεζόν ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113, έχοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε φοβερό βράδυ – Για μία ασίστ δεν έκανε triple double με 40άρα ο Greek Freak.

Σύνταξη
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Θεσσαλονίκη 27.10.25

Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα - «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες
Οικονομία 27.10.25

Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο κλείνουν πάνω από τα 112 ευρώ/MWh – Οι λύσεις στα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Φιλαδέλφεια: Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία – Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού
Νέα Φιλαδέλφεια 27.10.25

Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία - Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία για τη φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
