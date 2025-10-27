Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

Στην τελική ευθεία ως προς την εξέταση των μαρτύρων που μπορούν να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε το πάρτι των εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ήδη στον 1,5 περίπου μήνα λειτουργίας της επιτροπής, έχουν περάσει από το κατώφλι της αίθουσας 223 του μεγάρου της Βουλής όλοι οι διοικητές του Οργανισμού της περιόδου 2019-2025 και πλέον σειρά παίρνουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιριών, ενώ ακολουθεί το πολιτικό προσωπικό που διαχειρίστηκε την υπόθεση.

Έτσι, αυτήν την βδομάδα (Τετάρτη-Πέμπτη) θα καταθέσουν στην εξεταστική οι εκπρόσωποι των Gaia Επιχειρείν, Neuropublic, καθώς και οι ορκωτοί λογιστές της Sol. Ήδη με τις καταθέσεις τους, διοικητές, υποδιοικητές και στελέχη μακράς πνοής του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν καταδείξει τους – τουλάχιστον- παράτερους χειρισμούς, τον ρόλο τους ως τεχνικών συμβούλων, τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία και την αλληλεπίδρασή τους με τα ΚΥΔ (κέντρα υποδοχής δηλώσεων).

Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίο πως στα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας του ο Οργανισμός δεν κατάφερε ποτέ να στήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα ήλεγχε τις αιτήσεις των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων και θα περιόριζε το πάρτι των 3 δισ. ευρώ το χρόνο που θα είχε στηθεί με διασταυρωτικούς ελέγχους και λειτουργούσε ορθολογικά.

Τα πολιτικά πρόσωπα

Επίσης, εκκρεμεί η κατάθεση του παραιτηθέντα γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και πρωταγωνιστή των συνομιλιών, Γιώργου Στρατάκου (προγραμματισμένη για την Δευτέρα 3 του Νοέμβρη) προκειμένου στη συνέχεια να πάρουν σειρά τα γνωστά πολιτικά πρόσωπα της υπόθεσης, Αυγενάκης και Βορίδης, αλλά και οι Γεωργαντάς και Τσιάρας.

Ειδικά για τους κ. Αυγενάκη και Βορίδη, με την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής σε συνδυασμό με την αποσβεστική προθεσμία που υπήρχε στο Σύνταγμα μέχρι το 2019, έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Ωστόσο, υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις καταθέσεις των μαρτύρων για τη στάση τους, τις παρεμβάσεις τους στον Οργανισμό και τις κατευθύνσεις που έδιναν. Δεν έχει άλλωστε περάσει καιρός από την καταγγελία Βάρρα πως η υπογραφή «συμφωνώ» του Βορίδη ήταν μια ποινικά κολάσιμη πράξη που αντιτίθεται στις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες. Ο κ. Βάρρας ο οποίος κατέθεσε στην εξεταστική και το υπόμνημα/ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο ανέλυσε στο Μέγαρο Μαξίμου το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες του κ. Βορίδη που «δεν παραγράφονται», λίγο πριν την απόφαση της ΝΔ να παράσχει ασυλία στους Αυγενάκη και Βορίδη στην ψηφοφορία-τραγέλαφο στα τέλη του Ιούλη για τη συγκρότησης προκαταρκτικής επιτροπής.

Η διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων και ο Μυλωνάκης

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων της πολιτικής, από τα μέσα δηλαδή του ερχόμενου μήνα, η επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για τη διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθουν και να καταθέσουν πρόσωπα όπως οι αρχισυνδικαλιστές της Κρήτης, Χασάπης και Φραπές αλλά και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Μαζί με τον κ. Μυλωνάκη – που έχει δηλώσει πως βρίσκεται στη διάθεση της επιτροπής- αναμένεται να καταθέσουν (σίγουρα θα ζητηθεί) και οι Χρήστος Μπουκώρος και Γιώργος Σαλμάς. Ο πρώτος, θα πρέπει να εξηγήσει τις αναφορές του πως ένα χρόνο πριν έρθει η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή, το Μέγαρο Μαξίμου (δηλαδή ο κ. Μυλωνάκης) γνώριζε για τις επισυνδέσεις, ενώ ο δεύτερος θα κληθεί να το επιβεβαιώσει.

Υπάρχουν βέβαια και πληροφορίες που επιμένουν πως για τον κ. Μυλωνάκη αναμένεται να έρθει νέα δικογραφία στη Βουλή, γεγονός που θα σημάνει αυτόματα την κατάθεση από την αντιπολίτευση νέας πρότασης για σύσταση προανακριτικής, η οποία με τη σειρά της θα εγκλωβίσει περαιτέρω την κυβέρνηση και θα την οδηγήσει είτε σε νέα αδιέξοδα είτε σε άτσαλους χειρισμούς, επιβεβαιώνοντας την εδραιωμένη πεποίθηση της κοινής γνώμης πως η όλη διαχείριση της υπόθεσης αποσκοπεί σε μια ακόμα συγκάλυψη ενός σοβαρού σκανδάλου.

Και αυτό παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια της ΝΔ που εκφράζεται μέσω διαρροών και επίσημων τοποθετήσεων του εισηγητής της, Μακάριου Λαζαρίδη να πείσει πως πρόκειται για μια κακοφορμισμένη υπόθεση που έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά με ευθύνες που αγγίζουν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις.