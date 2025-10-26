newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Πολιτική Γραμματεία 26 Οκτωβρίου 2025 | 21:45

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση ενώ νέο «πονοκέφαλο» αναμένεται να φέρει το δεύτερο πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως  στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται υπουργοί (νυν και πρώην) και ουκ ολίγοι βουλευτές, με την πλειονότητά τους να προέρχεται από το κυβερνών κόμμα.

Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φαίνεται να είναι προ των πυλών της Βουλής

Όπως έγραφε πρόσφατα το in, οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έως σήμερα από την πρώτη δικογραφία, δεν θα είναι τίποτε μπροστά σε αυτούς που έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ. και αφορά σε σωρεία παρεμβάσεων στον Οργανισμό προκειμένου κάποιοι επιτήδειοι να εισπράξουν παράνομες επιδοτήσεις.

«ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2»

Η δικογραφία «νούμερο 2» αναμενόταν στα μέσα Οκτωβρίου αλλά όπως όλα δείχνουν θα περάσει το κατώφλι του Κοινοβουλίου τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.

Τα αποδεικτικά στοιχεία εμπλοκής αρκετών βουλευτών στο σκάνδαλο που αποστέλλονται σταδιακά και στο γραφείο της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι αλλά και των συνεργατών της, για να ελεγχθεί η επάρκεια και η ορθότητά τους, ώστε όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών που θα σταλούν να είναι ισχυρά, απαιτούν «χειρουργική ακρίβεια» και πλήρη διασταύρωση των δεδομένων και από τις νεότερες επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο φάκελο που είχε σταλεί, προ τριών περίπου μηνών, από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, περιέχονταν ερευνώμενες συνομιλίες των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και ζητείτο από τη Βουλή να ερευνηθεί τυχόν εμπλοκή τους.

Αλλά και των βουλευτών Χρήστου Κέλλα, Διονύση Σταμενίτη, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Τάσου Χατζηβασιλείου, Μάξιμου Σενετάκη, Θανάση Σταυρόπουλου, Χρήστου Μπουκώρου και Φάνη Παππά από τη Νέα Δημοκρατία, του Φραγκίσκου Παρασύρη από το ΠΑΣΟΚ και του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Νυν και πρώην υπουργοί στη νέα δικογραφία

Τα επίμαχα πρόσωπα στη νέα δικογραφία ξεπερνούν τον αριθμό των 10 που έχει ακουστεί και γραφτεί ήδη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης.  Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν και για ορισμένα πρόσωπα-έκπληξη.

Σύμφωνα με την «Αυγή της Κυριακής» στη νέα δικογραφία θα ζητείται η άρση ασυλίας για δύο νυν και δύο πρώην υπουργούς, οκτώ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δύο της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Εστίας της Κυριακής», η νέα δικογραφία περιλαμβάνει τρία ή τέσσερα ονόματα υπουργών, με ορισμένες πηγές να μιλούν για δύο εν ενεργεία και δύο πρώην, ενώ άλλες για έναν νυν και δύο πρώην.

«Η μεγάλη έρευνα είναι πίσω, ασφαλώς έρχεται άλλη δικογραφία, μεγαλύτερη και ευρύτερη (…)» είχε αναφέρει στο κεντρικό δελτίο (17/07) του MEGA η επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ, Ιωάννα Μάνδρου με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε «αναμμένα κάρβουνα» εδώ και μήνες.

Μεγάλο το πολιτικό κόστος

Σε κάθε περίπτωση στο Μαξίμου μετράνε ήδη το πολιτικό κόστος από την υπόθεση το οποίο εξελίσσεται μάλλον χειρότερα και από τα Τέμπη, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό που αναδεικνύεται είναι η πολιτική ευθύνη. Στο γεγονός δηλαδή ότι το «πάρτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι ώρας τουλάχιστον απασχολεί τα «γαλάζια» παιδιά, κομματικά στελέχη και υπουργούς των κυβερνήσεων Μητσοτάκη.

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

