Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

Στην παραδοχή ότι η κυβέρνηση γνώριζε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 προχώρησε ο Άκης Σκέρτσος. ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέα Αριστερά εξαπολύουν πυρά κατά του Μεγάρου Μαξίμου, με την Κουμουνδούρου να ζητεί την κλήση του υπουργού Επικρατείας στην εξεταστική επιτροπή.

«Προσπαθούμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση εν κινήσει που δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Και εδώ υπάρχει μια συλλογική ευθύνη, προφανώς υπάρχει και μια εξατομικευμένη πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για τα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει ταχύτερα και καλύτερα από το 2019 έως σήμερα. Αλλά, να πούμε εδώ ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Ακολούθως συμπλήρωσε, μιλώντας στο 3ο Cantina Academy στην Καλαμάτα, ότι «η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

Ο υπουργός κατέληξε λέγοντας πως η κυβέρνηση γνώριζε πολλά από τα προβλήματα, γνώριζε τις έρευνες και τις ενθάρρυνε ενώ υπήρξε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές. «Στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα όπως είπα να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να δώσουμε με δίκαιο τρόπο όλες τις κατάλληλες ενισχύσεις σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη, σε αυτούς που παράγουν και να βγάλουμε εκτός όλους όσους ζούσαν παρασιτικά έως σήμερα από αυτόν τον μηχανισμό», ανέφερε.

ΠΑΣΟΚ: Επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανήξερος;

Ερωτήματα προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, θέτει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μετά τις δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου. Μεταξύ άλλων από τη Χαριλάου Τρικούπη ρωτούν αν «επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανήξερος, τη στιγμή που όλο το Μαξίμου ξέρει;».

Όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο της παρουσίας του σε συνέδριο δήλωσε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ‘η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα’.

Ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: ‘γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ’.

Κατόπιν αυτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ελπίζουμε ότι θα φιλοτιμηθεί σήμερα να μας απαντήσει:

-Πώς γίνεται η κυβέρνηση να έχει εντοπίσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2019 και να επιτρέπει στον τότε αρμόδιο υπουργό Μάκη Βορίδη να εκτοξεύει κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα το εθνικό απόθεμα βοσκοτόπων;

-Έδρασε αυτοβούλως ο τότε υπουργός; Γιατί εμπόδισαν τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του από τη Δικαιοσύνη απορρίπτοντας την προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ;

-Γιατί δεν θορυβήθηκαν όταν επί υπουργίας Αυγενάκη και δεύτερος πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε παράνομες επιδοτήσεις σε αμαρτωλά ΑΦΜ; Γιατί επέτρεψαν την καρατόμηση του από τον κ. Αυγενάκη;

-Επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανήξερος, τη στιγμή που όλο το Μαξίμου ξέρει;».

ΣΥΡΙΖΑ: Να προσέλθει ο Σκέρτσος στην εξεταστική, αναμένουμε και τον Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την πλευρά του ζητεί ο Άκης Σκέρτσος και ο Γιώργος Μυλωνάκης να προσέλθουν στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταθέσουν.

«Φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη», συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Η παραδοχή του κ. Σκέρτσου ότι η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ‘γνώριζε τα πάντα’ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρίπτει κάθε δικαιολογία της ΝΔ. Δεν μιλάμε για αμέλεια ή ανικανότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο σκηνοθέτης, ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου.

Όχι μόνο ήξεραν, όχι μόνο συγκάλυπταν, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, έβγαζαν εγκυκλίους για να περιορίζονται οι έλεγχοι και να πλουτίζουν τα γαλάζια παιδιά με εικονικές δηλώσεις, πίεζαν για την αποδέσμευση ΑΦΜ και υποκλίνονταν στους ‘Μαγειρίες’, τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ του κυκλώματος.

Απαιτούμε ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μυλωνάκης να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να πουν στον ελληνικό λαό τι γνώριζαν. Και φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη.

Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή και ευθύνη: Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος.

Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί άλλο τη διαφθορά και την αλαζονεία. Η μόνη απάντηση είναι λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε έντιμη και προοδευτική κατεύθυνση.

Νέα Αριστερά: Ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου γνώριζαν τα πάντα για τις επισυνδέσεις

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως «ο κ. Σκέρτσος επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που η κυβέρνηση εδώ και πολλούς μήνες αρνείται να παραδεχτεί: πως ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου γνώριζαν τα πάντα για τις επισυνδέσεις, τις παρακολουθήσεις και τις έρευνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Παράλληλα, τονίζει ότι «η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη είναι τεράστια και η όποια απόπειρα συγκάλυψης και απόκρυψης της αλήθειας είναι καταδικασμένη να αποτύχει».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Το τελευταίο που χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος είναι κυβερνητικά στελέχη να εμφανίζονται σε φόρουμ για την αγροτική ανάπτυξη και να δίνουν συμβουλές για το πώς πρέπει να κινηθεί ο αγροτικός τομέας, έχοντας στην πλάτη και βιώνοντας τις συνέπειες από το μεγάλο “γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βέβαια, η μόνη χρησιμότητα αυτών των εμφανίσεων είναι οι “εκλάμψεις αλήθειας”, κατά τις οποίες κορυφαίοι Υπουργοί της ΝΔ μαρτυρούν μόνοι τους αυτό που “ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι”.

Κατά την ομιλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Άκη Σκέρτσου, στο 3ο Cantina Academy, και αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε:

“Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα ζήτημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση το είχε εντοπίσει και το είχε επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα”.

Και συνέχισε:

“Γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε για τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου”.

Ο κ. Σκέρτσος επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που η κυβέρνηση εδώ και πολλούς μήνες αρνείται να παραδεχτεί: πως ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου γνώριζαν τα πάντα για τις επισυνδέσεις, τις παρακολουθήσεις και τις έρευνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα λεγόμενα του κ. Σκέρτσου, άλλωστε, ευθυγραμμίζονται πλήρως με όσα είχε αποκαλύψει ήδη από το καλοκαίρι του 2025, ο επίσης Βουλευτής της ΝΔ, κ. Μπουκώρος, πως είχε λάβει ενημέρωση από το Μαξίμου πως βρισκόταν μεταξύ των επισυνδέσεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπουκώρος είχε δηλώσει -το καλοκαίρι του 2025- πως κυβερνητικά στελέχη τον είχαν ενημερώσει, εδώ και 16 μήνες, ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση.

Η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη είναι τεράστια και η όποια απόπειρα συγκάλυψης και απόκρυψης της αλήθειας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Η κυβέρνηση γνώριζε για τις επισυνδέσεις εδώ και καιρό, γνώριζε για τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που η ίδια δημιούργησε, και οι τεράστιες ευθύνες που την βαραίνουν θα αποδοθούν.