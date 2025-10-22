«Η Ελλάδα συλλαμβάνει υπόπτους που παριστάνουν τους αγρότες για να εκμεταλλευτούν κονδύλια της ΕΕ». Με αυτόν τον τίτλο οι Financial Times φιλοξενούν άρθρο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι DJs, σερβιτόροι και άλλοι επαγγελματίες που δεν ασχολούνται με τη γεωργία κατηγορούνται ότι απέκτησαν με δόλιο τρόπο εκατομμύρια σε γεωργικές επιδοτήσεις.

Οι FT υπογραμμίζουν ότι ελληνική αστυνομία συνέλαβε δεκάδες υπόπτους που κατηγορούνται ότι παρίσταντο ως αγρότες για να αποκτήσουν δόλια πρόσβαση σε εκατομμύρια από τα γεωργικά κονδύλια της ΕΕ, τα οποία στη συνέχεια ξόδεψαν σε είδη πολυτελείας και ταξίδια.

Μάλιστα όπως δήλωσαν Έλληνες αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου στους Financial Times, μερικοί από τους 37 ανθρώπους που συνελήφθησαν την Τετάρτη είναι DJs, σερβιτόροι ή ασκούν άλλα επαγγέλματα που δεν σχετίζονται με τη γεωργία.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία διερευνά οικονομικά εγκλήματα που αφορούν κονδύλια της ΕΕ, ανέφερε ότι οι ύποπτοι ήταν μέρος ενός δικτύου στο οποίο άτομα ισχυρίζονταν ψευδώς ότι κατείχαν γη και ζώα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε γεωργικά κεφάλαια. Το δημοσίευμα θυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι προκαταρκτικά εντόπισε 324 άτομα που συνδέονται με την υπόθεση και τα οποία είχαν λάβει επιδοτήσεις της ΕΕ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, το κύκλωμα κατάφερε να εξασφαλίσει επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2018 και 2022.

Οι FT διευκρινίζουν ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας της EPPO σχετικά με την κατάχρηση της γεωργικής βοήθειας της ΕΕ που διανέμεται μέσω του ελληνικού κυβερνητικού οργανισμού γεωργικών επιδοτήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ήδη δεχθεί δύο εφόδους φέτος.

Η υπηρεσία, μέχρι πρόσφατα, ήταν υπεύθυνη για την κατανομή περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε επιδοτήσεις προς τους Έλληνες αγρότες. Η Αθήνα έχει αναστείλει τυχόν πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η EPPO δήλωσε ότι η οργανωμένη εγκληματική ομάδα που στοχοποιήθηκε την Τετάρτη πιστεύεται ότι δρούσε σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον από το 2018 έως σήμερα.

Τα διαδικαστικά κενά

Η ομάδα «εκμεταλλευόταν διαδικαστικά κενά» στην υποβολή αιτήσεων για γεωργική βοήθεια και χρησιμοποιούσε πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε η εισαγγελία της ΕΕ.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα μέλη της ομάδας ήταν ύποπτα για «δόλια δήλωση γεωργικής γης και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν» ή δεν ήταν επιλέξιμα για επιδοτήσεις. Φέρεται επίσης να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα ποσά που έλαβαν, ανέφερε η EPPO.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν «πλαστά τιμολόγια» και δρομολόγησαν κεφάλαια μέσω «πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών», αναμειγνύοντάς τα με νόμιμο εισόδημα. «Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα», δήλωσε η EPPO.

Τα πρόστιμα

Οι FT επισημαίνουν επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, έπειτα από την αποκάλυψη συστημικών παραλείψεων στη διαχείριση των γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ μεταξύ 2016 και 2023.

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε δεύτερη έφοδο τον Ιούλιο στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας.

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε ανακοινώνοντας μεταρρυθμίσεις που θα ενσωματώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην φορολογική αρχή, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Πέρα από την ποινική διάσταση, το σκάνδαλο έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα. Το κοινοβούλιο ενέκρινε ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των γεγονότων των τελευταίων ετών. Ένας υπουργός και τέσσερις βουλευτές αναγκάστηκαν να παραιτηθούν τους τελευταίους μήνες εν μέσω της αναταραχής.