ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για τον αποκαλούμενο «Φραπέ» ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ενώ μέχρι τώρα ‘πηγές’, ‘κύκλοι’ και ‘τετράγωνα’ της Νέας Δημοκρατίας διαρρέουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει καμία σχέση με την κυβερνητική παράταξη, ο γαλάζιος ‘Φραπές’ πιάνεται στη φάκα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Εμείς λέμε: Όλα στο φως για τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους», σημείωσε ο κ. Κόκκαλης, σε on camera δήλωση.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα ευρήματα για τον Ξυλούρη

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Γ Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση τον έλεγχο που ακολούθησε ,κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό ,περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα η Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.