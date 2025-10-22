Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Την πεποίθησή τους πως όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των κοινοτικών επιδοτήσεων, εξέφρασε στην εξεταστική επιτροπή ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς.

«Ναι για μένα είναι σκάνδαλο, έχουμε συμμετοχή αξιωματούχων, ακούγονται επισυνδέσεις με τα ΚΥΔ που είχαν στήσει φάμπρικα με ψευτοαγρότες», τόνισε.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό. «Για μένα αυτοί δεν αποτελούν λύση του προβλήματος αλλά το πρόβλημα το ίδιο. Δεν γίνεται τίποτα όσο αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και λένε δεν είχαμε καταλάβει. Ή είναι πολύ αφελείς ή είναι πολύ έξυπνοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σατολιάς εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο αναστολής των πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας την απόγνωση και αγανάκτησή του για τον επίμαχο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον κ. Σατολιά το πρόβλημα στον οργανισμό ξεκίνησε από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν μπόρεσε να φτιάξει δική του βάση δεδομένων και αναγκάστηκε να προσφύγει σε ιδιώτες για να κάνουν τη δουλειά. «Ουέ και αλίμονο αν κάποιος υπουργός δεν υπέγραφε την τεχνική λύση. Δεν θα πληρωνόμασταν! Το θέμα δεν είναι οι υπογραφές των υπουργών αλλά το πως κατανέμεται η τεχνική λύση», είπε μεταξύ άλλων εξήγησε τους δύο τρόπους με τους οποίους είχε στηθεί η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Με διόγκωση του αριθμού των ζώων για να κολλήσουμε βοσκοτόπια. Έχω 300 πρόβατα 30 χρόνια. Αν αύριο είχα 600 δεν έπρεπε να ελεγχθώ; Δεν τα έβλεπαν τα στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ…», είπε και συνέχισε: «και το άλλο είναι το γνωστό παραμύθι επειδή η κατανομή γινόταν μόλις κλείνανε οι αιτήσεις. Όχι στη διάρκεια συστήματος. Είχαμε κλείσει την αίτηση και οι ενδιαφερόμενοι μοιράζανε βοσκοτόπια, με πλαστά έγγραφα, δηλώναμε τα βουνά του Ολύμπου».

O κ. Σατολιάς εξήγησε επίσης πως από το 2014 διαπίστωσε ότι το «κάρο ξεπέρασε το άλογο» με την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Gaia Eπιχειρείν, κρίνοντας πως η Νeuropublic «κοιτούσε μόνο το κέρδος της», ενώ προσέθεσε πως ο Οργανισμός τελικά εξαρτήθηκε από τον τεχνικό σύμβουλο. Όπως είπε μάλιστα, όταν επισκεπτόταν τα γραφεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ζητούσε εξηγήσεις για καθυστερήσεις σε σχέση με τις πληρωμές, λάμβανε την απάντηση: «Πληρώνει ο Τάσος». Όταν ρωτήθηκε ποιο πρόσωπο εννοεί, απάντησε: «Ο Τάσος Γαργαλάκος».

Ο μάρτυρας στήριξε στην κατάθεσή του την Παρασκευή Τυχεροπούλου λέγοντας πως επιχείρησε να κάνει έλεγχο στο Γαϊδουρονήσι, καθώς όπως είπε οι συνολικές εκτάσεις δηλώνονταν από δύο αδέρφι. «Πάει η Τυχεροπούλου και λέει δεν μπορεί να γίνεται αυτό ρε παιδιά. Δεν ζητούσαν τίτλους ιδιοκτησίας και τη βγάλανε εκτός γιατί λένε είχε σωστή εντολή ελέγχου…».

Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης και η προσπάθεια του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη να αναδείξει την ύπαρξης προνομιακής σχέσης μεταξύ του μάρτυρα και του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για συνεχείς επαφές και συναντήσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο μάρτυρας ωστόσο ήταν μάλλον αποστομωτικός καθώς για κάθε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε συνάντησή του με τον πρωθυπουργό.

Λαζαρίδης: είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;

Μάρτυρας: σε κανένα κόμμα ποτέ

⁃ Λαζαρίδης: Προσέξτε γιατί έχετε ορκιστεί

⁃ Μάρτυρας: Όχι! Δεν είμαι μέλος. Πήγα κ ψήφισα ως φίλος του ΠΑΣΟΚ.

Λαζαρίδης: Είστε συνεργάτης του Ν. ΑΝδρουλάκη; μιλάτε;

Μάρτυρας: Όχι μιλάω και με τον πρωθυπουργό κύριε…

Λαζαρίδης: Συμβουλεύετε τον κ. Ανδρουλάκη για τον πρωτογενή τομέα

Μάρτυρας: Όχι έχω τυπικές σχέσεις που έχει ένας θεσμικός

Λαζαρίδης: βλέπω εδώ μια φωτογραφία με τον κ. Ανδρουλάκη…

Μάρτυρας: Να σας δείξω και μια με τον πρωθυπουργό;

Λαζαρίδης: Δεν ήρθατε εδώ να μας πουλήσετε εξυπνάδες. Το 2025 ο κ. Ανδρουλακης επισκέφτηκε Καλάβρυτα και τον συναντήσατε. Το λέω για να δούμε τις στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Μάρτυρας: μετά από ένα χρόνο συνάντησα και τον πρωθυπουργό

Λαζαρίδης: αφήστε τον πρωθυπουργό, μιλάμε για τον Ανδρουλάκη

Μάρτυρας: Α! Δεν σας ενδιαφέρει με τον πρωθυπουργό, μόνο με τον κ. Ανδρουλάκη…

Αξίζει να σημειωθεί πως στην έναρξη της συνεδρίασης η ΝΔ ζήτησε από την επιτροπή να κατατεθεί αίτημα στην ΑΑΔΕ για τον έλεγχο του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 και μετά. Ωστόσο η πρόταση αυτή δεν βρήκε σύμφωνα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία δεν έδειξαν να εμπιστεύονται την Ανεξάρτητη Αρχή.